Соболев о судействе в матче с «Зенитом»: «Говорят, на Бальде был пенальти, на Зобнине сфолили. Даже говорить не хочется, хорош уже»

Теги Спартак Зенит судьи Роман Зобнин Кейта Бальде Александр Соболев Спорт-Экспресс Футбол

Александр Соболев раскритиковал судейство в матче с «Зенитом».

В матче 26-го тура Мир РПЛ «Спартак» уступил «Зениту» со счетом 2:3.

– Могу сказать, что «Спартак» сегодня выглядел достойно. Что подразумеваю под «достойно»? То, что боролись до конца. Было неплохое содержание игры. И мяч контролировали, и моменты создавали. Поэтому неплохая игра.

– Матч начался непросто. Барриос попал мячом в лицо.

– Ничего. Просто попал. Игровой момент.

– Вы говорили про домашнее судейство. Почувствовали, что оно было домашним?

– Не знаю. Так показалось.

– В чем?

– Я не знаю. Говорят, что на Бальде был пенальти... Не знаю. Нам после этого забили гол. И на Зобнине в центре тоже сфолили. Не хочу об этом говорить.

– Руки не опускаются при таком судействе?

– Да не обращаю на это внимание. Даже говорить об этом сильно не хочется. Хорош уже, хватит! – сказал форвард «Спартака».

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147 комментариев

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fil_spb
"Руки не опускаются при таком судействе?"

Хех, «Спорт-Экспресс» совсем не стесняется. Напомните были ли от них таки вопросы после пенальти на Зобнине в матче с Динамо? Или после очередного неудаления Соболева, а их только в этом сезоне 4-5 наберется. Причем в этих эпизодах, в отличие от сегодняшних, был реальный судейский беспредел. Такая вот журналистская объективность по-спартаковски.
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ZarvuR2020
Хорош уже? Санёк, вас в кубке волокли как могли, вам после истерик в 4(!) матчах подряд ошибались с пенальти только в вашу пользу. Тебе миниму три красные прощали в РПЛ. Это только сходу. Ваш любимый ЭСК в матчах Зенит-Локо сам придумал термин недостаточного контакта, когда Чорлука так же вскользь попадал по Азмуну. Два года подряд. Более явно, чем Ренан сегодня. По Зобнину, ну во первых, сначала сфолил Зобнин, во вторых были уже похожие моменты у вас против Ростова где всех всё устроило. Что значит "говорят"? Это вы говорите. Из Тушино. Ни совести, ни связи с реальностью. Что у игроков, что болелов.
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Циник Петербургский
Плачь, плачь...
Ныряй, ныряй!!..
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San9
Ответ </c/>
всё в лучших традициях зенитовских побед над нами...
Лучшие традиции это 5-0, 7-1, 5-1. Сегодня вы очень достойно проиграли.
+39
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Deca
Я удивлён, не думал что так скажу.
Достойный ответ Соболя на провокации журналюг
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Саня Беляков
Журналисты клоуны полные.
Они создают все диверсии в нашем футболе своими идиотскими вопросами.
Малкому дают лучшего игрока матча , этот идиот спрашивает уйдёт ли он после сезона , все говорят вы уйдёте.
Тут Соболев отмечает , что играли достойно ( так оно и было , сегодня Спартак был хорош) , а ему спрашивают про заговоры.
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ЛексЛютый
Ответ </c/>
всё в лучших традициях зенитовских побед над нами...
В лучших это когда пятерка влетает. Плоховато сыграли, но достаточно, чтобы слабомотивированным забрать победу.
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svft
три магнитофона, три портсигара отечественных... (с)
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Nick Crosier
Спасибо Соболеву,ни разу не нырнул.
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fil_spb
Ответ murzzzzzilka
Соболев: «хорош уже, хватит». Питерские: «объективность по-спартаковски» Каждый раз ржу над питерскими фантазиями:))
Ржать на публике, если ты не невоспитанный свин (тут без отсылок к кб), неприлично.
А, во-вторых, зачем перевирать цитаты? Это даже для спартачей стыдно. У меня в комментарии ни слова претензий к Соболеву, только к красно-белым журналистам. А все мы знаем что такое СЭ и кто такой Алланазаров. И полная цитата звучит как "журналистская объективность по-спартаковски". Так у тебя классический смех без причины.
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Пара Соль Ка
По данным «Спорт-Экспресс», судейский список потенциальных симулянтов неформально носит имена форварда «Ростова» Николая Комличенко и игрока «Спартака» Александра Соболева.
)))
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ФанатТоми
АХАХАХАХ, в двух матчах его не удаляют по ошибке, в шоке от этого типа.
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Owen_the_Simple
– Вы говорили про домашнее судейство. Почувствовали, что оно было домашним?
– Не знаю. Так показалось.
– В чем?
– Я не знаю.

Красно-белая классика. Призраки украденных ложечек и смутное ощущение заговора.
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Катя СПб
Ответ murzzzzzilka
Мне вот интересно… Почему вся питерская братия продолжает обсуждать каждое слово Спартака вместо празднования своего чемпионства?:))) Вы хоть сами понимаете, насколько жалко это смотрится?:))) никак с комплексами своими справиться не можете?:)))
Мне вот тоже интересно - с чего бы всей кб братии обсуждать чемпионство Зенита. Обсуждайте борьбу за серебро.
Ах, ну оно же ведь никому не надо. Тогда тем более чего расстраиваться. Играйте в свое удовольствие в медиалиге, а чемпионат России оставьте тем, кому интересно.
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Пара Соль Ка
Червиченко: "Спартак" закатывает одну-две истерики и получает комфортное судейство. (с)

Червиченко знает, о чем говорит.))
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Наталья Ларионова
Ответ евГений
Комментарий удален модератором
Ты дальтоник?
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Катя СПб
Ответ </c/>
всё в лучших традициях зенитовских побед над нами...
Да где же лучшие? Ведь не 7-1. Или там тоже судья 6 из 7-ми забил?
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Катя СПб
Ответ Вратарь Бага
Ща раскупят всех бразил, будете вечно пятые, после четырех московских клубов, ну ещё Ростов будет выше)
Еще Торпедо, Химки, Сатурн и Арарат впереди будут
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Циник Петербургский
Ответ Леонид Романов
Комментарий удален модератором
Забавно Вас колбасит ;)
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Наталья Ларионова
Ответ murzzzzzilka
Ну, если Зенит всегда так судят, как сегодня, то им и встреч не надо.
В очередной раз тебя спрашиваю, что по судейству с Динамо, Ростовом и Краснодаром? Всё нормально было?
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BET3P
Говорят Чистяков мяча первым коснулся...
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Наталья Ларионова
Ответ Вратарь Бага
уж кто бы говорил, про достойные поражения, как ни ваш тренеришка в ЛЧ)
А как сами в последней ЛЧ сыграли?
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инародный клуб
Ещё за день до матча уже пошёл скулёж из стана вечнообиженных и ущемлённых на предмет пенальти и судейства в предстоящем матче, этот способ воздействия на судейский комитет они применяют постоянно, а журна..люхи москосковские лихо подыгрывают в этом воздействии. Тошно просто читать уже эти высеры и обсуждения в студии федерального канала, заговоры, пенальти, карточка жёлтая и т.д. Из-за неназначенной жёлтой карточки!!!, после мясного скулежа, сняли главу судейского комитета к слову! И эти лицемеры ещё заикаются про кабинеты)) Свои звёзды Спартак,к слову, набивал во времена легендарного "хусаиновского" беспредела, но это "великие годы доминирования", тогда Спартак с первыми неграми-легионерами и почти всей сборной в составе, под спонсорством Газпрома уничтожал нищий Черноморец, а фанатьё орало " Мы Спартак, а вы го..но", но это же другое)) Рука-лицо
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Злодей Спб
Ответ murzzzzzilka
Вы бы за своим Клаудиньо следили, критики.
Половину спартака дисквалифицировать до следующего сезона по совокупности проступков. Совершенно неспортивное поведение - ведут себя как гопники. Понабрали по объявлению, понимаешь :)
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Caerly
Ответ San9
Говорят, Бальде в первом тайме не удалили. За пинок лежачего Клаудиньо.
Угу, и все это проигнорировали.
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