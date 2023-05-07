Соболев о судействе в матче с «Зенитом»: «Говорят, на Бальде был пенальти, на Зобнине сфолили. Даже говорить не хочется, хорош уже»
Александр Соболев раскритиковал судейство в матче с «Зенитом».
В матче 26-го тура Мир РПЛ «Спартак» уступил «Зениту» со счетом 2:3.
– Могу сказать, что «Спартак» сегодня выглядел достойно. Что подразумеваю под «достойно»? То, что боролись до конца. Было неплохое содержание игры. И мяч контролировали, и моменты создавали. Поэтому неплохая игра.
– Матч начался непросто. Барриос попал мячом в лицо.
– Ничего. Просто попал. Игровой момент.
– Вы говорили про домашнее судейство. Почувствовали, что оно было домашним?
– Не знаю. Так показалось.
– В чем?
– Я не знаю. Говорят, что на Бальде был пенальти... Не знаю. Нам после этого забили гол. И на Зобнине в центре тоже сфолили. Не хочу об этом говорить.
– Руки не опускаются при таком судействе?
– Да не обращаю на это внимание. Даже говорить об этом сильно не хочется. Хорош уже, хватит! – сказал форвард «Спартака».
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Хех, «Спорт-Экспресс» совсем не стесняется. Напомните были ли от них таки вопросы после пенальти на Зобнине в матче с Динамо? Или после очередного неудаления Соболева, а их только в этом сезоне 4-5 наберется. Причем в этих эпизодах, в отличие от сегодняшних, был реальный судейский беспредел. Такая вот журналистская объективность по-спартаковски.
Ныряй, ныряй!!..
Достойный ответ Соболя на провокации журналюг
Они создают все диверсии в нашем футболе своими идиотскими вопросами.
Малкому дают лучшего игрока матча , этот идиот спрашивает уйдёт ли он после сезона , все говорят вы уйдёте.
Тут Соболев отмечает , что играли достойно ( так оно и было , сегодня Спартак был хорош) , а ему спрашивают про заговоры.
А, во-вторых, зачем перевирать цитаты? Это даже для спартачей стыдно. У меня в комментарии ни слова претензий к Соболеву, только к красно-белым журналистам. А все мы знаем что такое СЭ и кто такой Алланазаров. И полная цитата звучит как "журналистская объективность по-спартаковски". Так у тебя классический смех без причины.
)))
– Не знаю. Так показалось.
– В чем?
– Я не знаю.
Красно-белая классика. Призраки украденных ложечек и смутное ощущение заговора.
Ах, ну оно же ведь никому не надо. Тогда тем более чего расстраиваться. Играйте в свое удовольствие в медиалиге, а чемпионат России оставьте тем, кому интересно.
Червиченко знает, о чем говорит.))