Соболев о судействе в матче с «Зенитом»: «Говорят, на Бальде был пенальти, на Зобнине сфолили. Даже говорить не хочется, хорош уже»

Александр Соболев раскритиковал судейство в матче с «Зенитом».

В матче 26-го тура Мир РПЛ «Спартак» уступил « » со счетом 2:3.

– Могу сказать, что «Спартак» сегодня выглядел достойно. Что подразумеваю под «достойно»? То, что боролись до конца. Было неплохое содержание игры. И мяч контролировали, и моменты создавали. Поэтому неплохая игра.

– Матч начался непросто. Барриос попал мячом в лицо.

– Ничего. Просто попал. Игровой момент.

– Вы говорили про домашнее судейство. Почувствовали, что оно было домашним?

– Не знаю. Так показалось.

– В чем?

– Я не знаю. Говорят, что на Бальде был пенальти... Не знаю. Нам после этого забили гол. И на Зобнине в центре тоже сфолили. Не хочу об этом говорить.

– Руки не опускаются при таком судействе?

– Да не обращаю на это внимание. Даже говорить об этом сильно не хочется. Хорош уже, хватит! – сказал форвард « ».

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