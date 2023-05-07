Экс-арбитр Хусаинов о 2-м голе «Зенита»: «Фол очевидный, простецкий. Почему арбитр не увидел? Потом будут извинения, плач»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия судьи Сергей Хусаинов Павел Кукуян Спорт-Экспресс Футбол

Сергей Хусаинов назвал очевидным нарушение перед вторым голом «Зенита».

«Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) в матче 26-го тура Мир РПЛ.

Перед вторым голом Далер Кузяев подтолкнул в спину хавбека красно-белых Романа Зобнина. Атака питерцев продолжилась – и Андрей Мостовой в ее результате забил гол.

«При атаке «Зенита» было явное нарушение в середине поля.

Ассистент не мог контролировать это нарушение, так как он был в атаке, его обязанность контролировать перспективу развития в игре.

Фол очевидный, простецкий. Почему арбитр не увидел? Потом будут извинения, плач, обращения к клубу: «Извините, я проспал».

Удивляет другое. Для чего ВАРовцам платят зарплату? Повторите, посмотрите. Ничего сложного бы не было посмотреть и сказать о нарушениях.

До этого эпизода был момент с наступом. Это не надо рассматривать как фол. Все свои действия он сделал. От мяча отделался», – сказал бывший арбитр.

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74 комментария

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Александр Сырчин
Ответ Artem Piatkov
Хз, плачут сейчас только болельщики Спартака)) Кстати, им же 2 вопроса: 1) Газпром разве мешал выигрывать Кубок России в этом сезоне? Или Акрон тоже часть заговора? По-моему вылет от андердога, когда можно и нужно забирать Кубок - как раз свидетельство слабости клуба 2) Чем Федун отличается от Боули?)
Ну если бы такой гол был в ворота Зенита, плакали бы болельщики Зенита. Все верно.
+55
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+46
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stirliz
Судья продажная
+41
-8
+33
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Колбаскер тут
Этот бы лучше молчал. Он на Зобнине и пенку увидел, которую не увидела вся Россия и ЭСК
+31
-8
+23
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Давид Agabekyan
Ответ Колбаскер тут
Этот бы лучше молчал. Он на Зобнине и пенку увидел, которую не увидела вся Россия и ЭСК
Он и раньше очень много видал. Только почему-то всё в пользу Спартака
+18
-3
+15
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Леван Мкртчян
Ответ Nick Crosier
Да хороший матч вышел. Но селихова сегодня не было словно в воротах.
Если бы Селихова не было в воротах, то счет был бы 2:2
+17
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+15
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Nick Crosier
Да хороший матч вышел. Но селихова сегодня не было словно в воротах.
+10
-1
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Честный контроль
Самый коррумпированный судья современной России, 9 лет даривший чемпионский титул Спартаку вместе с Колосковым и Симоняном, решил напомнить о себе.
Спасибо. А то некоторые стали забывать.
+11
-6
+5
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Александр Сырчин
Ответ Artem Piatkov
Хз, плачут сейчас только болельщики Спартака)) Кстати, им же 2 вопроса: 1) Газпром разве мешал выигрывать Кубок России в этом сезоне? Или Акрон тоже часть заговора? По-моему вылет от андердога, когда можно и нужно забирать Кубок - как раз свидетельство слабости клуба 2) Чем Федун отличается от Боули?)
1. Что мешало Зениту выиграть Кубок?
2. Федун не руководит клубом уже, проснись. В отличие от Боули.
+6
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Nogoi89
Ну, что-то я не видел извинений и плача от Хусаинова.
+9
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Vadim Vladimirovich
Ответ Честный контроль
Самый коррумпированный судья современной России, 9 лет даривший чемпионский титул Спартаку вместе с Колосковым и Симоняном, решил напомнить о себе. Спасибо. А то некоторые стали забывать.
За 9 лет отсудивший 8 матчей Спартака😂
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Зенит чемп дайте газу
Вообще то Малком двигался от бровки в центр, как это он обычно делает. Зобнин как раз бежал ему наперерез и возможно атака могла развиваться по другому. Но его сбил Кузяев. Малком же дошел почти на левый фланг и отдал пас на голевую атаку.
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КБ Сергей
В этой игре, вопросов к игрокам, как ни странно, гораздо меньше, чем к тренеру. Состав, вроде бы нормальный, если убрать из него Денисова и Дуарте, но то, какие замены делал Абаскаль - это невозможно объяснить. Трио центральных защитников Денисов-Маслов-Дуарте - это не ужас, это заявка на Оскар, в номинации «комедия маразма»…. Господи, сделай так, чтобы этих троих и ещё Рыбуся, Николсона и Классена, оптом или в розницу продали, хоть куда-нибудь. Не будут покупать - отдайте так. Не захотят брать - доплатите и найдите какой-нибудь компромат, чтобы можно было шантажировать. Ну, и по Селихову хотелось бы отметить, что парень как-то сломался. Мне кажется, что это «звёздочка обыкновенная», но если это что-то более серьёзное, то это печаль-тоска. Сегодня я впервые хотел увидеть Максименко в старте больше, чем Селихова. И, к сожалению, предчувствия совсем не обманули.
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FCSM Dagirov
Да там было понятно когда начали рассуждать про фол на Бальде, ещё говорит ее фол боятся работу потерять
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василий иванов
а кто сказал что он его не видел?
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Карпов Стас
Ответ ZenitTop
Вы серьезно,Зобнин не как не участвовал в эпизоде,а если бы его толкнули на другой половине поле,тоже гол отменять
Можно зарезать на другой половине поля??
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ZenitTop
Ответ Spartakus1984
А меня поражает что Питерские ен могут четсно скзать что судья ошибся в их пользу.Разве сложно?Тогда может вам признают и даже поздравят с титулом.
Ааа,а тоесть с торпедо 2 липовые пенки вы не видели,ну да свое не пахнет
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Leonid73
Если такие фолы-разборки во втором-третьем ряду атаки свистеть, то вопреки здравому смыслу можно заформализовать игру в бесконечные тормоза и тошниловку. Немного не в тему, но… До чего же грязным игроком стал Зобнин!
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А.Э.РАСИМ
Вся страна понимает, почему не увидел фола, а Хусаинов не понимает.
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natetinain
Ответ ZenitTop
Ааа,а тоесть с торпедо 2 липовые пенки вы не видели,ну да свое не пахнет
то есть просто по-русски сказать не можешь, что второй гол зенита засчитывать было нельзя. будем рассказывать про торпедо, динамо, про то, что было 10 лет назад итд. молодец.
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Ветер
Ответ Леван Мкртчян
Если бы Селихова не было в воротах, то счет был бы 2:2
Привёз первый, а за вторым даже не прыгнул, хотя удар был не сильный. Видно что психологически, вообще не готов к игре оказался. Подарил двушку.
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Serp57
Ответ ZenitTop
Вы серьезно,Зобнин не как не участвовал в эпизоде,а если бы его толкнули на другой половине поле,тоже гол отменять
Это нарушение, и не важно где оно произошло
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NIK7478
По фолу на Зобнине уже ответил бывший арбитр Федотов:фол был, но потом в ходе атаки мяч попал к Спартаку, затем снова к Зениту, и в итоге был забит гол. В такой ситуации эпизод с фолом прямого отношения к голу не имеет, поэтому и ВАР уже не мог вмешиваться. В итоге гол засчитан правильно.
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Serp57
Ответ ZenitTop
Ты серьезно,в ЛЧ такое даже не смотрят
В ЛЧ нет кукуяна с иаановым
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Updated
На трибунах газовые господа сидели, не мог Кукуян поступить иначе)
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Ganibale
Ответ Captain_Noname
У меня нет претензий к судейству Нормальное, в целом вменяемое Не нужно падать из-за любой, с позволения сказать, зенитни
Даже когда тебе наступают на ногу?
Даже Аршавин сказал что это пенальти!
+4
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