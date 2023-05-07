Экс-арбитр Хусаинов о 2-м голе «Зенита»: «Фол очевидный, простецкий. Почему арбитр не увидел? Потом будут извинения, плач»

Сергей Хусаинов назвал очевидным нарушение перед вторым голом «Зенита».

«Зенит» обыграл « » (3:2) в матче 26-го тура Мир .

Перед вторым голом Далер Кузяев подтолкнул в спину хавбека красно-белых Романа Зобнина. Атака питерцев продолжилась – и Андрей Мостовой в ее результате забил гол.

«При атаке « » было явное нарушение в середине поля.

Ассистент не мог контролировать это нарушение, так как он был в атаке, его обязанность контролировать перспективу развития в игре.

Фол очевидный, простецкий. Почему арбитр не увидел? Потом будут извинения, плач, обращения к клубу: «Извините, я проспал».

Удивляет другое. Для чего ВАРовцам платят зарплату? Повторите, посмотрите. Ничего сложного бы не было посмотреть и сказать о нарушениях.

До этого эпизода был момент с наступом. Это не надо рассматривать как фол. Все свои действия он сделал. От мяча отделался», – сказал бывший арбитр.