Абаскаль об удалении Дуарте: «В футболе все бывает, такое случается. У него период адаптации, нужные качества есть»

Гильермо Абаскаль объяснил ошибки Алексиса Дуарте периодом адаптации.

В 26-м туре Мир «Спартак» в гостях уступил « » (2:3) и опустился на 4-е место в турнирной таблице. получил прямую красную карточку на 75-й минуте за подкат в ноги Малкому шипами в голеностоп.

– Дуарте играл неуверенно. Все закончилось для него красной карточкой. Как проходит его адаптация?

– Не могу согласиться с вашим утверждением. Период адаптации у него проходит. Он готов к конкуренции, у него есть нужные качества.

Он понимает ответственность, в футболе все бывает, такое случается, – сказал главный тренер « ».