Абаскаль об удалении Дуарте: «В футболе все бывает, такое случается. У него период адаптации, нужные качества есть»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Матч ТВ Алексис Дуарте Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль объяснил ошибки Алексиса Дуарте периодом адаптации.

В 26-м туре Мир РПЛ «Спартак» в гостях уступил «Зениту» (2:3) и опустился на 4-е место в турнирной таблице. Дуарте получил прямую красную карточку на 75-й минуте за подкат в ноги Малкому шипами в голеностоп.

– Дуарте играл неуверенно. Все закончилось для него красной карточкой. Как проходит его адаптация?

– Не могу согласиться с вашим утверждением. Период адаптации у него проходит. Он готов к конкуренции, у него есть нужные качества.

Он понимает ответственность, в футболе все бывает, такое случается, – сказал главный тренер «Спартака».

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45 комментариев

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munkz
Как я понял, в Спартаке всегда должен быть один Кофрие. Только Кофрие - это не фамилия, а стиль игры.
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Konstantin Zorin
Дуарте нормальный парень с хорошим пасом. Красная, конечно, по делу, но не без фактора невезения. Вообще, везение в матче было на стороне Зенита. Спартак бил больше, но ошибка Селихова, рикошет, красная Дуарте. И даже при этом, Спартак мог увезти ничью.
+39
-2
+37
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Ryuske
Ответ munkz
Как я понял, в Спартаке всегда должен быть один Кофрие. Только Кофрие - это не фамилия, а стиль игры.
Сколько там во Франции Кофрие уже в символическую сборную тура попадал? Уже заговорили о сборной Бельгии. Такие же "специалисты" сейчас и про Дуарте рассуждают. У Дуарте есть все качества чтобы стать хорошим защитником, а пока слишком молод, в новой стране, без языка - не справляется со стрессом.
+23
-2
+21
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Эдуард Рихтер
Ответ munkz
Как я понял, в Спартаке всегда должен быть один Кофрие. Только Кофрие - это не фамилия, а стиль игры.
Да нормальный был Кофрие, зря вы.
+15
-4
+11
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Гриша
Ещё разыграется
+9
-1
+8
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Жил был пес
хороший защитник, очень хорошо читает, что-то с резкостью, надеюсь после сборов заиграет
+6
0
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Эдуард Рихтер
Ну это точно не Жиго
+4
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+3
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Slavnov
А мне нравится дуарте,жесткий,неуступчивый,медленный конечно,но мне кажется,все у него будет хорошо в следующем сезоне,главное на фланг не ставить)
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KOTOV71
Если он так рубит соперника " в период адаптации", то,что будет когда полностью " адаптируется"?!
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Данила Данайцев
Рыжий, мы с тобой.
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Zver
Дуарте конечно дно, никак его не оправдываю, но сегодня его фол это жк. Если бы на месте Зенита была другая команда и другой стадион,то никакой судья даже и не позвал бы смотреть вар. А Малком конечно красиво 5 раз перевернулся, Неймар бы одобрил.
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wesbahnhof
Ответ Konstantin Zorin
А где он привозил? В игре с Краснодаром его вина минимальна. Это Маслов с Денисовым, не подстраховали.
Где он привозил?) Он появился всего в 6 матчах, за это время успел привезти пенальти в матче с Уралом и удалиться в матче с Зенитом, не побежал за игроком Краснодара. Плюс в матче с Ростовом привез на ровном месте, когда зажег свечу перед своей штрафной, после чего игрок Ростова получил мяч и Ростов получил атаку перед штрафной Спартака. В матче с Торпедо допустил две грубейшие ошибки, когда в первом тайме неудачно поставил спину игроку Торпедо, затем подскользнулся, и Торпедо получили атаку 2 в 2. Второй эпизод - когда во втором тайме поздно среагировал открывание игрока Торпедо в штрафной и тот фактически вышел один на один. Дуарте в каждом матче совершает грубейшие ошибки. Кофрие за меньшее уже ненавидели
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Alex Chernov
Ответ Spartakus1984
Он адаптируется а мы очки теряем.Странно
Да на кой эти очки, если не первые? Обыграть коней теперь задача 🙃
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Konstantin Zorin
Ответ wesbahnhof
Да нормальный, только привозит в каждом матче, а так нормальный, да
А где он привозил? В игре с Краснодаром его вина минимальна. Это Маслов с Денисовым, не подстраховали.
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Slavnov
Ответ Эдуард Рихтер
Ну это точно не Жиго
жиго косячил тоже много,ему прощали многое,так как любили,одна пенка в польше чего стоит,а дуарте еще молод,да и россия не парагвай,сложно ему тут,даже позвездеть не с кем
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wesbahnhof
Ответ Konstantin Zorin
Дуарте нормальный парень с хорошим пасом. Красная, конечно, по делу, но не без фактора невезения. Вообще, везение в матче было на стороне Зенита. Спартак бил больше, но ошибка Селихова, рикошет, красная Дуарте. И даже при этом, Спартак мог увезти ничью.
Да нормальный, только привозит в каждом матче, а так нормальный, да
+3
-2
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Valentin Grabenovsky
Ответ Гриша
Ещё разыграется
скорее наберёт скорость)))
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Spartakus1984
Смысл бы Кофрие убрать если он такой же как Дурате только более жсеткий и быстрый<И уже адаптировался
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Three Days Grace
Молодец, что поддерживает парня. Дуарте ещё молодой, пока косячить можно Толку с тонны хейта все равно никакого не будет
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.фигляр.
он всё понимает и ноги ломает, игрок то техничный, ну а время покажет)
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окосевший йагупоп
Ответ Abriel
а Мукунку?
он просто хороший
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КБ Сергей
Ответ Николай Повалюхин
Абаскаль молодец что защищает своих парней, но этим он на себя берёт, и многие уже на него самого баллоны катить начинают. Дайте ему спокойно работать, видно же что игра улучшается, исполнителей не хватает только, например таких как в Зените, уберите оттуда бразильцев и не будет никакого гегемона.
Бразильцев из Зенита не уберут, а нам не купят, в том числе и потому, что уже купили этого гастарбайтера Дуарте. Этот парень не готов играть в основе, но Абаскаль, почему-то, отчаянно пихает его в стартовый состав. В итоге и в обороне бардак, пуще прежнего и в атаке на одного человека меньше. Сегодняшнее поражение - это чисто тренерская история.
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Эдуард Рихтер
Ответ Slavnov
жиго косячил тоже много,ему прощали многое,так как любили,одна пенка в польше чего стоит,а дуарте еще молод,да и россия не парагвай,сложно ему тут,даже позвездеть не с кем
Согласен, но связка Джикия и Жиго была лучшей в России. Может Ловрен и Ракицкий могли поспорить, но Ярик косячил много.
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Ivan Day
зато человек хороший. кто вот только его привез?
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mitos
Ковтун похвалил после матча)
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