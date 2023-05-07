Абаскаль об удалении Дуарте: «В футболе все бывает, такое случается. У него период адаптации, нужные качества есть»
Гильермо Абаскаль объяснил ошибки Алексиса Дуарте периодом адаптации.
В 26-м туре Мир РПЛ «Спартак» в гостях уступил «Зениту» (2:3) и опустился на 4-е место в турнирной таблице. Дуарте получил прямую красную карточку на 75-й минуте за подкат в ноги Малкому шипами в голеностоп.
– Дуарте играл неуверенно. Все закончилось для него красной карточкой. Как проходит его адаптация?
– Не могу согласиться с вашим утверждением. Период адаптации у него проходит. Он готов к конкуренции, у него есть нужные качества.
Он понимает ответственность, в футболе все бывает, такое случается, – сказал главный тренер «Спартака».
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