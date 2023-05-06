На игре «Зенит» – «Спартак» ждут 45 тысяч зрителей: «Это максимально согласованная вместимость «Газпром Арены»
В «Зените» ожидают, что игра против «Спартака» 7 мая станет самой посещаемой в 2023 году.
«На завтрашнем матче со «Спартаком» мы ожидаем «солдаут»: по нашим прогнозам, игру посетят около 45 тысяч болельщиков. На данный момент это максимально согласованная вместимость «Газпром Арены».
Таким образом, ФК «Зенит» в эпоху действия закона о карте болельщика установит очередной рекорд как по посещаемости, так и по коммерческой выручке.
Примерно 10% билетов были реализованы бесплатно в рамках социальной программы клуба. Так возможность поддержать команду в принципиальном матче получили болельщики, которые не имеют возможности приобрести билет.
По нашим данным, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области уже оформлено порядка 120 тысяч карт болельщика, поэтому, к сожалению, не все желающие смогут посетить эту игру.
На оставшихся матчах сезона мы также ожидаем высокую посещаемость и делаем все для того, чтобы каждый матч на «Газпром Арене» был особенным не только за счет футбола, но и за счет развлекательной программы: концертов популярных исполнителей на нашей новой мультимедийной сцене и новых тематических зон», – отметил директор «Зенита» по работе с VIP-клиентами и розничным продажам Илья Шадхан.
t.A.T.u. выступят перед матчем «Зенита» и «Спартака» – наверняка с хитом «Нас не догонят». А вы его помните?
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"У Валерия Грубина, аспиранта-философа, был научный руководитель. Он был недоволен тем, что Грубин употребляет в диссертации много иностранных слов.
Свои научные претензии к Грубину он выразил так:
— Да хули ты выёбываешься?!"
Вообще где-то слышал 500 тысяч планируемая цифра по СПБ на конец года. То ли Ванюшов озвучивал, то ли Петровский - кто-то из блогеров кароче :)