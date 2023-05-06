На игре «Зенит» – «Спартак» ждут 45 тысяч зрителей: «Это максимально согласованная вместимость «Газпром Арены»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Газпром Арена (Крестовский) Fan ID Футбол

В «Зените» ожидают, что игра против «Спартака» 7 мая станет самой посещаемой в 2023 году.

«На завтрашнем матче со «Спартаком» мы ожидаем «солдаут»: по нашим прогнозам, игру посетят около 45 тысяч болельщиков. На данный момент это максимально согласованная вместимость «Газпром Арены».

Таким образом, ФК «Зенит» в эпоху действия закона о карте болельщика установит очередной рекорд как по посещаемости, так и по коммерческой выручке.

Примерно 10% билетов были реализованы бесплатно в рамках социальной программы клуба. Так возможность поддержать команду в принципиальном матче получили болельщики, которые не имеют возможности приобрести билет.

По нашим данным, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области уже оформлено порядка 120 тысяч карт болельщика, поэтому, к сожалению, не все желающие смогут посетить эту игру.

На оставшихся матчах сезона мы также ожидаем высокую посещаемость и делаем все для того, чтобы каждый матч на «Газпром Арене» был особенным не только за счет футбола, но и за счет развлекательной программы: концертов популярных исполнителей на нашей новой мультимедийной сцене и новых тематических зон», – отметил директор «Зенита» по работе с VIP-клиентами и розничным продажам Илья Шадхан.

t.A.T.u. выступят перед матчем «Зенита» и «Спартака» – наверняка с хитом «Нас не догонят». А вы его помните?

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41 комментарий

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Виталий
Вот с такими болельщиками фан уйди никогда не отменят , голубоглазые как всегда в своё репертуаре
+77
-31
+46
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Pushkin_CR7
Как жаль, что не все владельцы фанайди смогут попасть на этот матч.🤣
+27
-4
+23
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Виктор
Ответ Стас Фищенко
зачем согласовывать вместимость стадиона и с кем?
Зачем согласовывали вместимость Лужников на финал Кубка?
+11
-3
+8
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Ринат Якупов
Почему в Лужниках ограничили до 15тысяч, а здесь 45 тысяч?
+7
-2
+5
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А я ясные дни оставляю себе
Ответ Виталий
Вот с такими болельщиками фан уйди никогда не отменят , голубоглазые как всегда в своё репертуаре
Всё так. Поклонники экономического чуда по продаже шарфов и кружек главное позорище среди любителей футбола.
+20
-16
+4
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Стас Фищенко
Ответ Виктор
Зачем согласовывали вместимость Лужников на финал Кубка?
ну вот я и спрашиваю, зачем ограничивать то
+3
0
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Шапка Сёмина
ух, ну сейчас запоют про то, что эта система заработала
+6
-3
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Архитектор Мендисабаль
Ответ tolstiy
всмысле среди тех кто не имеет возможности билет приобрести? у кого даже 100 рублей нету? руководство само себя закапывает...
100 рублей? Лично заплатил 9600 за два билета на сектор С105. Наверное есть люди, которые не заплатят такие деньги за футбол.
+2
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Levais
Что значит "согласованная"? С кем "согласованная"?!
+3
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6tspey7tb5
Кого на фан зону Спартака пустят, ведь фаны бойкотируют ?
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Lux_Vid Александров
Ответ Виктор
Просто у нас дебилов нет, в отличие от Москвы.
Нам будет тебя не хватать...
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Ковид 07.10.52
Ответ igor.igorev
Ты поскачи, может полегчает.
Это в Питере соскочили с протестующего движения против фан-уйди....Иудушки....
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igor.igorev
Ответ Ковид 07.10.52
Это в Питере соскочили с протестующего движения против фан-уйди....Иудушки....
В Питере дураков много меньше чем в Москве. Скачите дальше и выше.
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бесдомный понь
Половина от последнего финала кубка.
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prus_3
Ожидаем "солдаут"... Уверен, что каждый второй прочитал "солдат". Довлатов отличную историю рассказал по этому поводу в "Соло на ундервуде".
"У Валерия Грубина, аспиранта-философа, был научный руководитель. Он был недоволен тем, что Грубин употребляет в диссертации много иностранных слов.
Свои научные претензии к Грубину он выразил так:
— Да хули ты выёбываешься?!"
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Злодей Спб
Интересно какие нынче ограничения действуют, вроде ковида уже нет.
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BET3P
МААА..ЛОО!
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Стас Фищенко
зачем согласовывать вместимость стадиона и с кем?
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Виктор
Ответ Ковид 07.10.52
Фан-иуды в деле....Ура! В Питере их больше всего!
Просто у нас дебилов нет, в отличие от Москвы.
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Ковид 07.10.52
Ответ Виктор
Просто у нас дебилов нет, в отличие от Москвы.
Нее...еще не всех в Москву отправили....
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igor.igorev
Ответ 6tspey7tb5
Кого на фан зону Спартака пустят, ведь фаны бойкотируют ?
В Питере приличное количество мясных.
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GullitRuud
Ответ Тайосич
Опять 30 тыс бесплатно придут?
Написано 10 % значит 4.5 тысячи , полная замена бывшего фан-сектора так называемого "виража" . Мдас .. , проходит слава мирская , но уж больно быстро . (
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Злодей Спб
Ответ Spartakus1984
В смысле,согласованная?100 тыс.сделали фан айди просто так,что ли,что бы не пустили на стадион?Так с фан айди,безопасно же,или не????
Скоро абонементная программа на следующий сезон открывается. Все кто согласен ходить по ID спешат оформить :)

Вообще где-то слышал 500 тысяч планируемая цифра по СПБ на конец года. То ли Ванюшов озвучивал, то ли Петровский - кто-то из блогеров кароче :)
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