Стотысячный Fan ID оформили в Петербурге. МФЦ и маскот «Зенита» вручили подарки девушке
100 тысяч Fan ID оформили в Санкт-Петербурге.
Обладательницей стотысячного Fan ID стала петербурженка Виктория Соколова. Девушка сообщила, что с детства болеет за «Зенит» и не могла пропустить предстоящий матч Мир РПЛ против «Спартака».
Виктория получила памятные подарки от МФЦ и маскота «Зенита» Льва за то, что стала стотысячной обладательницей карты болельщика.
Девушка отметила, что собирается посетить и оставшиеся в сезоне игры на «Газпром-Арене».
Фото: скриншот репортажа телеканала «Санкт-Петербург»
Fan ID и трибуны: весенние рекорды «Спартака» и «Динамо», антирекорд сезона «Оренбурга»
Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд
Дмитрий Песков выиграл в лотерее среди участников электронного голосования. Теперь он может как следует закупиться в «Магните» или поесть наггетсов в «Бургер Кинге»
13:26, 19 сентябрь 2021
почему-то чаще всего побеждают девушки, с ужасно похожими на заготовленные речами)
вот если бы какой-нибудь кузьмич подпивас, с животом как у Уткина хоть раз выиграл бы - тогда бы я может и поверил в эти все конкурсы)
не получилось
успехов)