Стотысячный Fan ID оформили в Петербурге. МФЦ и маскот «Зенита» вручили подарки девушке

100 тысяч Fan ID оформили в Санкт-Петербурге.

Обладательницей стотысячного Fan ID стала петербурженка Виктория Соколова. Девушка сообщила, что с детства болеет за «Зенит» и не могла пропустить предстоящий матч Мир РПЛ против «Спартака».

Виктория получила памятные подарки от МФЦ и маскота «Зенита» Льва за то, что стала стотысячной обладательницей карты болельщика.

Девушка отметила, что собирается посетить и оставшиеся в сезоне игры на «Газпром-Арене».

Фото: скриншот репортажа телеканала «Санкт-Петербург»

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