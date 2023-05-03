Стотысячный Fan ID оформили в Петербурге. МФЦ и маскот «Зенита» вручили подарки девушке

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Газпром Арена (Крестовский) стадионы Fan ID Футбол

100 тысяч Fan ID оформили в Санкт-Петербурге.

Обладательницей стотысячного Fan ID стала петербурженка Виктория Соколова. Девушка сообщила, что с детства болеет за «Зенит» и не могла пропустить предстоящий матч Мир РПЛ против «Спартака».

Виктория получила памятные подарки от МФЦ и маскота «Зенита» Льва за то, что стала стотысячной обладательницей карты болельщика.

Девушка отметила, что собирается посетить и оставшиеся в сезоне игры на «Газпром-Арене».

Фото: скриншот репортажа телеканала «Санкт-Петербург»

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39 комментариев

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АГОШКИН Алексей
Куда вы теперь всех болельщиков рассадите,ведь стадион вмещает всего 60000? Убирать кресла и стоячие места делать,чего не сделаешь ради фан уйди.
+77
-2
+75
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Antonio17
Работает она тоже, наверное в этом же МФЦ.
+71
-3
+68
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Мистер Уайт
Счастливая обладательница получила эксклюзивное право дёрнуть за усы Мишу Боярского.
+23
-3
+20
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ProZ
как удачно маскот заранее пришел туда, именно в этот мфц для вручения подарка. не иначе как совпадение.
+18
-3
+15
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Заборостроитель
Ответ Antonio17
Работает она тоже, наверное в этом же МФЦ.
Напомнило😀
Дмитрий Песков выиграл в лотерее среди участников электронного голосования. Теперь он может как следует закупиться в «Магните» или поесть наггетсов в «Бургер Кинге»
13:26, 19 сентябрь 2021
+14
-1
+13
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Мистер Уайт
Напишите, что за призы. А то в Химках и календарик считается за приз.
+8
-2
+6
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mantruck
Скоро новый Околофутбол-2 выйдет, где четыре подружки идут выпить смузи на стадион. Фильм будет основан на реальной истории.
+6
0
+6
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LaffyTaffy
Постанова, причем плохая поделка, как с дронами над Кремлем))

почему-то чаще всего побеждают девушки, с ужасно похожими на заготовленные речами)
вот если бы какой-нибудь кузьмич подпивас, с животом как у Уткина хоть раз выиграл бы - тогда бы я может и поверил в эти все конкурсы)
+7
-1
+6
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АГОШКИН Алексей
Ответ Владислав88
Никуда, при Афгане такой унылый футбол, что многим и одной игры хватает. При мне отец с сыном ушли с беплатных мест ушли после первого тайма с Динамо... Таким футболом академиков тросточками даже даром и с бесплатным обедом не затащишь. Это очень тяжко смотреть...
Я бы просто посмотрел на адекватное число ,тех кто сделал эту бумажку по своей воле,а не по принуждению гос.организаций ,просто гонятся за цифрой,палочная система. Не сопоставимо ,сделало 100000 а на стадион все ходят по бесплатным билетам.если ты сделал сам то понимал,что нужно будет тратиться и на билеты.
+6
-2
+4
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Владислав88
Ответ Жалько Печалич
сто тысяч оформлено, а ходят на стадион, от силы, в десять раз меньше.. статистика в России как всегда только на бумаге
На Коестовский 25-30 тысяч так-то ходят. Но почти все бесплатно. Многие даже даром не идут.
+5
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sled
Ответ Злодей Спб
Стоит задача оформить 500 тыс. до конца года :) При наборе определенной критической массы оформивших, часть "старых" болельщиков-отказников бойкотирующих оформление FAN ID тоже подтянется. Увидят, что с ними, что без них - стадион полный и смысла упираться уже нет. Мне не нравится сама идея давать права обрабатывать свою персональную инфу и биометрию сторонним информационным системам, поэтому воздержусь от оформления FAN ID в любом случае. А так, усилия клуба по борьбе за посещаемость поддерживаю - я же не враг любимой команде.
в ленинградских никто и не сомневается
+5
-2
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CaSpeR-13
если с детства за зенит то почему нв предыдущие матчи не ходила?
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Creator178
На коленках будут сидеть ?)
+2
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Jlaw
в городе 5м жителей, раньше на футбол дай бог ходили 2-3%, откуда там 100 тысяч фанайди появилось я вообще не представляю
+3
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dimitrii36
с детства за, рождаются со смартфоном в руках и в шоколадной майке
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Burel
с дества за газпром ? это наверно с 2005 года
+5
-4
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Ar4es
А потом кого-то расчленили
+2
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PsichoEscape
Ответ Jlaw
в городе 5м жителей, раньше на футбол дай бог ходили 2-3%, откуда там 100 тысяч фанайди появилось я вообще не представляю
Бюджетные организации сделали красивую цифру
+1
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Lacrosse-style goal
🤦‍♂️
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dudufufu
Календарик и брелок нужная вещь
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Зелёный гопник
Дилдо подарили ?
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Павел Мельников
Праздник, который мы заслужили.
0
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ДнепрЧемпион1983
Ответ LaffyTaffy
Постанова, причем плохая поделка, как с дронами над Кремлем)) почему-то чаще всего побеждают девушки, с ужасно похожими на заготовленные речами) вот если бы какой-нибудь кузьмич подпивас, с животом как у Уткина хоть раз выиграл бы - тогда бы я может и поверил в эти все конкурсы)
Кузьмичи еще полгода назад фанайди сделали. Сейчас школота идет и девочки
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26
Ответ Kanan Jarrus
ждём такой же акции в связи с вручением стотысячной повестки на госуслугах с маскотом военкомата
попробуй ещё разок
не получилось
+7
-7
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26
Ответ Kanan Jarrus
почему не получилось, ты же парвался
уууу клиника
успехов)
0
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