Аршавин о чемпионстве «Зенита»: «Неотвратимость пугает игроков «Спартака». Они по-любому будут участвовать в пиршестве «Зенита»

Теги Спартак Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Дмитрий Губерниев Матч ТВ Футбол

Андрей Аршавин оценил состояние игроков «Спартака» перед матчем с «Зенитом».

Бывший полузащитник сине-бело-голубых обсудил с ведущим Дмитрием Губерниевым предстоящую игру Мир РПЛ 7 мая, в которой клуб из Санкт-Петербурга может оформить досрочное чемпионство.

Дмитрий Губерниев: «Опасная штука: вот упрется «Спартак»…»

Андрей Аршавин: «Ничего страшного, в следующую субботу получит».

Дмитрий Губерниев: «Но принципиальный момент-то завтра».

Андрей Аршавин: «Да, конечно. Да он и будет! Он и будет. Понимаешь, неотвратимость этого факта – она еще больше пугает игроков «Спартака». Они по-любому будут участвовать в пиршестве «Зенита».

Дмитрий Губерниев: «Не знаю, будь я игроком «Спартака» – это самый классный повод, чтобы вас раздеть!»

Андрей Аршавин: «Ты бы заболел! Если бы ты был опытным мастером – задняя или температура с утра. Вот что опытный мастер бы сделал на твоем месте» (смеется).

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33 комментария

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Vito74
Сергеич весело уничтожает Спартак, как в своё время на поле ;)
+42
-19
+23
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Мужанов Дмитрий Александрович
Поугарал вчера Аршавин на Спартаком)
+28
-10
+18
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garik.isa
Ответ AminO2
У него явно истерика, "Зенит" - позорнейшее явление в отечественном футболе.
Позор это Спартак это факт
+38
-20
+18
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med
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Поугарал вчера Аршавин на Спартаком)
Скорее, над Губерниевым.
+14
0
+14
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MAXIMum1
Ответ Торна
И тут Шаву понесло. То ли обострение весеннее, то ли алименты прибавили. Не думаю что ПМС. Давно замечено: чем больше заранее празднуешь, тем больнее получаешь по щщам. Вспоминаю 2-3 на Петровиче с цирковым удалением Эменике. Уж как судья старался, наизнанку выворачивался, а в итоге облом. Тогда перед матчем так же было
Абсолютно правильное удаление. Эминике приехал в другую страну, пусть потрудится изучить местные традиции, жесты... А судья не обязан знать жесты народов мира.
+5
0
+5
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MAXIMum1
Ответ Николай Иванов
Комментарий удален модератором
Этим "документом" можно только подтереться.
+8
-4
+4
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Остужающий
Не особо нравится Аршавин, как персонаж, но тут он автор!) выдал базу
+10
-7
+3
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lovec23
Я думаю рубилово будет, после кубкового скандала страсти будут кипеть . Увидим пару удалений . Питер конечно фаворит , но хочется испортить праздник Миллеру. Для антуража будет очень не хватать фанатов , они делают такие матчи по настоящему жаркими
+5
-3
+2
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костянчик1918
Шава так накинул ) что даже Глоры нашего бледно розового фарма 🤢🤢 куда то исчезали
+7
-5
+2
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zyba50@mail.ru
Андрей слишком смелые высказывания, бахвальство никогда и никому не идет впрок , пока про Гоп рановато
+2
0
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Орарайма
Ответ Vito74
Сергеич весело уничтожает Спартак, как в своё время на поле ;)
просто обнаглел от вседозволенности
мало того, что все президенты РФС от Зенита, ещё и это, сидит на газпромовском канале и стебаться пытается
очень надеюсь, что ему сегодня сотрут улыбочку
+5
-3
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ med
Скорее, над Губерниевым.
В том числе и над этим... экземпляром что ли)
+1
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Юрий Кечко
Ответ KOTOV71
Да ладно.10- ть минут покуражиться,и забыли.
Думаешь за 10 минут первых завтра уже 2-3 влетит?))
+2
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Кот болотный
Ответ lovec23
Я думаю рубилово будет, после кубкового скандала страсти будут кипеть . Увидим пару удалений . Питер конечно фаворит , но хочется испортить праздник Миллеру. Для антуража будет очень не хватать фанатов , они делают такие матчи по настоящему жаркими
Испорчивалка ещё не выросла
0
0
0
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Михаил Савченко
Андрей Сергеевич подогревает изо всех сил, тоже волнуется явно перед большой игрой
+12
-12
0
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Konstantin Zorin
Первый раз вижу, как Аршавина словестным поносом несёт. Достоинство совсем потерял. Андрюша запомни, унижая других, сам теряешь лицо.
+6
-6
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Sergio Romas
Ваши ожидания это ваши проблемы.
+1
-1
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Николай Иванов
Комментарий удален модератором
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