Аршавин о чемпионстве «Зенита»: «Неотвратимость пугает игроков «Спартака». Они по-любому будут участвовать в пиршестве «Зенита»

Андрей Аршавин оценил состояние игроков «Спартака» перед матчем с «Зенитом».

Бывший полузащитник сине-бело-голубых обсудил с ведущим предстоящую игру Мир 7 мая, в которой клуб из Санкт-Петербурга может оформить досрочное чемпионство.

Дмитрий Губерниев: «Опасная штука: вот упрется «Спартак»…»

Андрей Аршавин: «Ничего страшного, в следующую субботу получит».

Дмитрий Губерниев: «Но принципиальный момент-то завтра».

: «Да, конечно. Да он и будет! Он и будет. Понимаешь, неотвратимость этого факта – она еще больше пугает игроков « ». Они по-любому будут участвовать в пиршестве « ».

Дмитрий Губерниев: «Не знаю, будь я игроком «Спартака» – это самый классный повод, чтобы вас раздеть!»

Андрей Аршавин: «Ты бы заболел! Если бы ты был опытным мастером – задняя или температура с утра. Вот что опытный мастер бы сделал на твоем месте» (смеется).

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