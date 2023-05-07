Кубок и медали победителя РПЛ доставлены в Петербург перед игрой «Зенита» и «Спартака»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Организация РПЛ Матч ТВ Футбол

Кубок и медали победителя Мир РПЛ доставлены в Санкт-Петербург.

Сегодня, 7 мая, в Санкт-Петербурге пройдет матч 26‑го тура Мир РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком». В случае победы сине-бело-голубые досрочно станут чемпионами России.

«Так как матч потенциально чемпионский, Кубок и медали уже находятся в Санкт-Петербурге», – сообщили в медиадепартаменте РПЛ.

Сегодня «Зенит» примет «Спартак» в матче 26-го тура Мир РПЛ. В случае победы сине-бело-голубые досрочно станут чемпионами России.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.

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44 комментария

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stirliz
⚡️
В Петропавловске-Камчатском Зенит уже чемпион!
+84
-4
+80
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Михаил Савченко
Могли бы и Спартак попросить медали довезти, экономия, да и по дороге им как раз
+23
-3
+20
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Jacek Suomilinen
В одном самолëте со Спартаком везли? Правильное решение — дали возможность ребятам посмотреть на Куьок и прикоснуться к нему. Когда ещë доведëтся.
+19
-5
+14
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Скунсик
А в район Тушино пожарную технику не забыли направить во главе с БЭ 200?
+15
-6
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Архитектор Мендисабаль
Наконец-то тушинские мурзилки увидят, как выглядят кубок чемпиона России и золотые медали. Не зря приехали!
+6
-3
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Зелёный гопник
Ответ romanisti89
на вопрос Кому ответ - сегодня
Торпедо вручат разумеется…
Ты совсем тупой ?
+4
-1
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Люблю Марго Робби
Есть предчувствие что Спартак сегодня целую авоську получит
+8
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ЗЕНИТ65
Ждём, надеемся и верим!
+5
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denimo21
Мне кажется изи победа Зенита. Можно смело заряжать. Они хотят именно дома и именно против спартака оформить чемпионство. Состав боевой , настроение хорошее. Спартак же , наоборот, лихорадит.
+7
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mahurat
Привезли? Да их и не увозили!
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Алексей Супонинский
Ответ Зелёный гопник
У меня с утра уже стояк, это значит будет много палок 😉
На мужиков стоит ?
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fil_spb
Ну Спартак хоть поглядит и узнает как они выглядят. Всё не зря съездят.
+6
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stirliz
Ответ stirliz
⚡️ В Петропавловске-Камчатском Зенит уже чемпион!
В Барнауле подошли к концу праздничные мероприятия, посвященные пятому подряд чемпионству Зенита. Стартовали они еще в октябре.
+1
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Зелёный гопник
Ответ stirliz
⚡️ В Петропавловске-Камчатском Зенит уже чемпион!
Скажи какой счёт по итогу ?
Хочу хату поставить 😁
+3
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Тюменец
Ответ Люблю Марго Робби
Есть предчувствие что Спартак сегодня целую авоську получит
По традиции ))
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Зелёный гопник
Ответ Люблю Марго Робби
Есть предчувствие что Спартак сегодня целую авоську получит
У меня с утра уже стояк, это значит будет много палок 😉
+3
-3
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stirliz
Ответ stirliz
⚡️ В Петропавловске-Камчатском Зенит уже чемпион!
Основные праздничные мероприятия пройдут сегодня в Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде и Оренбурге
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0mertas626
Ответ stirliz
⚡️ В Петропавловске-Камчатском Зенит уже чемпион!
как свежо и оригинально)
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Юрий Кечко
Ответ Надоело париться в бане
Помнится в 2012-м мясные лихо запихнули свою бочку дегтя в чемпионство Зенита. По-моему до сих пор последняя победа спартака в Питере в РПЛ. Мясные тоже будут предельно заряжены, матч будет непредсказуемым. Поставил бы разве что либо на пенку в матче, либо на красную карточку.
Так в том то и дело , 11 лет прошло
Разрыв в классе команд сейчас больше чем тогда
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Надоело париться в бане
Ответ denimo21
Мне кажется изи победа Зенита. Можно смело заряжать. Они хотят именно дома и именно против спартака оформить чемпионство. Состав боевой , настроение хорошее. Спартак же , наоборот, лихорадит.
Помнится в 2012-м мясные лихо запихнули свою бочку дегтя в чемпионство Зенита. По-моему до сих пор последняя победа спартака в Питере в РПЛ. Мясные тоже будут предельно заряжены, матч будет непредсказуемым. Поставил бы разве что либо на пенку в матче, либо на красную карточку.
0
0
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Матрёшка Ефросиьевна
Ответ denimo21
Мне кажется изи победа Зенита. Можно смело заряжать. Они хотят именно дома и именно против спартака оформить чемпионство. Состав боевой , настроение хорошее. Спартак же , наоборот, лихорадит.
вообще да. супермотивация плюс Спартак в Питере в последнее время не очень получается
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Андрей Абрамов
Ответ denimo21
Мне кажется изи победа Зенита. Можно смело заряжать. Они хотят именно дома и именно против спартака оформить чемпионство. Состав боевой , настроение хорошее. Спартак же , наоборот, лихорадит.
согласен) эта новость словно гарант удачной ставки)
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Зелёный гопник
Ответ Кот болотный
Кому вручать будут?)
Сегодня, сразу после разгрома Спартака 😁
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Жесткий Костас
Везите в Сочи сццыкууныы
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bogoduhovevgenij56@gmail.com
Не знаю, ну смотрю в баскетбол зенит-спартак кстати первый раз, хотя в детстве сам играл-69-73годы.
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