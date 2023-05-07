Кубок и медали победителя РПЛ доставлены в Петербург перед игрой «Зенита» и «Спартака»
Кубок и медали победителя Мир РПЛ доставлены в Санкт-Петербург.
Сегодня, 7 мая, в Санкт-Петербурге пройдет матч 26‑го тура Мир РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком». В случае победы сине-бело-голубые досрочно станут чемпионами России.
«Так как матч потенциально чемпионский, Кубок и медали уже находятся в Санкт-Петербурге», – сообщили в медиадепартаменте РПЛ.
Сегодня «Зенит» примет «Спартак» в матче 26-го тура Мир РПЛ. В случае победы сине-бело-голубые досрочно станут чемпионами России.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.
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