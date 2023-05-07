Аршавин о «Зенит» – «Спартак»: «Будет футбол на одной половине поля! «Спартаку» в нападение еще надо дойти»

Теги Спартак Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Дмитрий Губерниев Эдуард Мор Квинси Промес Матч ТВ Руслан Литвинов Гильермо Абаскаль Футбол

Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча «Зенита» со «Спартаком».

Команды встретятся в воскресенье, 7 мая, в рамках Мир РПЛ. «Зенит» в случае победы станет чемпионом. 

Аршавин обсудил предстоящую игру в студии «Матч ТВ» с Дмитрием Губерниевым и Эдуардом Мором.

Дмитрий Губерниев: «За счет чего «Спартак» сможет сейчас хоть что-то сделать против «Зенита»?»

Андрей Аршавин: «Только за счет удачи».

Эдуард Мор: «Нет-нет! За счет забитых голов, я думаю, за счет нападения».

Андрей Аршавин: «В нападение еще надо дойти! Будет футбол на одной половине поля! Может быть, Промес там убежит… Это единственное».

Эдуард Мор: «Я надеюсь, что Абаскаль все-таки сделает акцент на атаку, потому что «Спартак» может забивать».

Дмитрий Губерниев: «Какой акцент на атаку?! Это даже я понимаю, Эдуард, 8:0 тогда получите!»

Эдуард Мор: «Я не говорю, что с шашками наголо. Но выйти не в три центральных защитника, где у команды не клеится игра, а выйти в два».

Андрей Аршавин: «Там даже два не набирается».

Эдуард Мор: «Поставить больших нападающих и Промеса. Немножко игру упростить».

Андрей Аршавин: «Ты предлагаешь в два нападающих играть?»

Эдуард Мор: «Два больших и Промес».

Андрей Аршавин: «Не буду Эдику отвечать».

Дмитрий Губерниев: «Можно по-доброму».

Андрей Аршавин: «Да не, ну, Эдик, ты с другой планеты, что ли?»

Эдуард Мор: «Нет, учитывая, что Литвинова в опорной зоне не будет, без него розыгрыш низом…»

Андрей Аршавин: «Давай вообще уберем, просто одних нападающих поставим и защитников. Пинг-понг. Точнее, все равно будет на одной половине футбол. В первом тайме. Все равно не будет долетать. А этих чем меньше останется, тем быстрее «Зенит» забьет».

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87 комментариев

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KOTOV71
Ответ Красная стрела
Устроили на матч тв позорное зрелище. Топ 1 матч между Зенитом и Спартаком назвали 5:0, например🤷‍♂️Потом Аршавин со своим «экспертным» мнением. Сразу было видно чей канал и кто кому приплачивает .
Вы часто смотрели " После Футбола" с Черданцевым? Там после Каждого тура 80% времени,обсуждают Спартак. На Все остальные матчи," беглый" обзор.
+52
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Фёдор Кузнецов
Ответ Злобный Конь
Он точно выпивший.
Аршавин всегда поддевает в студии Матч ТВ спартаковцев
+50
-5
+45
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Aleksey Yashin
Зашёл на Спортс, а тут Матч ТВ 😑
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f0rmoceft
Как будто чью-то переписку прочитал.
+13
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Зайцев Руслан
Ответ Красная стрела
Устроили на матч тв позорное зрелище. Топ 1 матч между Зенитом и Спартаком назвали 5:0, например🤷‍♂️Потом Аршавин со своим «экспертным» мнением. Сразу было видно чей канал и кто кому приплачивает .
Это тот канал, где половина говорильщиков в микрофон во время трансляции почему-то адепты секты свидетелей Заремы и ни одного болельщика Зенита? Ты можешь фантазировать все что угодно, но это не отменяет того, что перманентный пожар у любителей Хусаинова веселит всех болельщиков футбола в нашей стране
+27
-14
+13
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onegin2007
Зенит будет фаворитом и случится чудо, если Спартак победит.
+6
-2
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Красная стрела
Ребят, футбольный спор, есть футбольный спор. Это часть игры. Не нужно переходить на личности, коверкать фамилии и т.д. Все аргументы и факты должны быть касательно игры, а не человека.
+5
-1
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bevooch
Ответ юра георгиевский
Комментарий удален модератором
Открыл твои комменты, из последних 20 около 13 про Спартак в разных ветках.
Дружище, ну ты береги себя что ли. На природу сгоняй, выходные длинные всё-таки.
Ты вроде как сбг, Зенит завтра может стать чемпионом. Но кроме Спартака тебе не интересно ничего. Это любовь, очевидно.
+13
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KOTOV71
Ответ Красная стрела
Аршавину нужно привыкать к новой роли и быть нейтральным. Так то он парень с мозгами и может стать интересным экспертом. По поводу экспертизы, ну как назвать. На матч тв вообще ничего на экспертизу так-то не тянет😁Так, название одно. Я не хочу не восхваления, не того дет сада, что сегодня. Я хочу просто качественную передачу, которую было б интересно смотреть🤷🏿‍♂️ А критика быть должна, но не в такой же форме.
Увы, Качественной передачи нет. Да и кому она будет интересна? "Хайп- наш девиз!" А, что бы была Качественная передача про футбол, нужно иметь " Объект обсуждения"
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Зайцев Руслан
Ответ Красная стрела
Ну так болельщиков КБ большинство. Попробуй найди комментатора болельщика Зенита, редкость 😂явно штат не хватит закрыть. Но вот ради зп болелам КБ и приходится жить под цензурой, но вот прорывается видимо. А превью сегодня получилось аля Зенит тв. 🤷🏿‍♂️
болельщиков у кб большинство только в фантазиях самих кб-болельщиков. А в эти сказки уже никто не верит. Кроме самих кб-болельшиков. А на вопрос про пруфы, эти кб-болельшики почему-то всегда растворяются. Но особо "умные" начинают подсчитывать свою гостевую трибуну, на которую они приехали на электричке, в то время как все остальные фаны летают на самолетах. Был бы я Миллером, весь ваш зомбированный фантазийный кружок псевдокомментаторов вещал бы на спорт-фм, или где там ваше гнездо? Ах, да, за профнепригодность вы сами его утилизировали. Ну тогда идите на ве-ве и там друг друга утешайте. Так при чем тут Газпром, напомни?
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Зайцев Руслан
Ответ Красная стрела
Ты и другие серьёзно смотрят на то что ненавидят и не любят? Я вот про Зенит инфу получаю несколько раз в год, больше не слежу. А вы такие мазохисты, да? Посмеяться? У вас что, один канал на тв завис? Больше ни юмористических, ни спортивных, что вы тратите время и делаете рейт Спартаку? Ну мне тогда вас реально жаль. 😂
Да почему серьёзно-то? Для меня это больше развлекательный ресурс. А когда ваши потешно надувают щеки, я это не могу обойти стороной. Ваши склоки, бесконечный цикл страданий, постоянная смена менеджмента, умилительное, но поднадоевшее нытье, нашивание себе звезд и всякое такое просто подталкивает зайти и немного поглумиться. Вам же нравится такая популярность, вот и приходится вас еще больше поднимать в вашем рейтинге шутовской популярности
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Зайцев Руслан
Ответ AminO2
Нет никакой злобы. Только холодное презрение к обманщикам-коррупционерам, уничтожающим честный футбол в государстве.
Это не "холодное презрение", а банальная зависть и боль воспоминаний о хусаиновских лихих годах. Есть маленькая проблема: бромантан уже пить нельзя, хусаинова нет, а гендиректора Ничаевой совсем нет. Её убили в вашем же клубе за то, что она раскопала договорняки и подкупы судей ТВОИМ клубом. Давай, пока, побалаболь на ве-ве
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Evgeniy Kropachev
Ответ s_kapa
Что-то Андрей Сергеич распездевся
имеет полное право так-то
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Зайцев Руслан
Ответ Красная стрела
Ребят, футбольный спор, есть футбольный спор. Это часть игры. Не нужно переходить на личности, коверкать фамилии и т.д. Все аргументы и факты должны быть касательно игры, а не человека.
Все так, я бы еще добавил - давайте оставаться людьми
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Дмитрий Шаронов
Вперёд Спартак!!!!!!!
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KOTOV71
Ответ ARTEM86
Комментарий удален модератором
Пришёл " Газпром" и забрал у вас копилку с мелочью?
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KOTOV71
Ответ Красная стрела
Нет, не смотрю я это всё. А впредверии противостояния такое это трэш. Экспертиза должна быть нейтральной. А в остальных передачах Спартака много если, значит тупо рейт зарабатывают. Говорить в нашем футболе мало есть о чем.
Где Вы углядели " экспертизу"? Обычный троллинг,не более. Но..1. Аршавин из Зенита,2.как Вы правильно заметили ," рейт"3. Не всегда же " восхвалять" Спартак, это в течении года достаточно.4 .Через месяц - полтора,опять начнут " прогнозировать" будущее Чемпионство Спартака,.с умным видом. Так,что потерпите.
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Konstantin Zorin
Андрюша, твои ожидания это твои проблемы!
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Spartakus1984
Спартак подошёл к этому матчу,впервые за долгое время без травмированных игроков,не считая Умярова,посмотрим как сложится матч.
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Celsius
Ответ Красная стрела
Вот как человек может передергивать. А ведь казался адекватным. Сколько судил матчей Хусаинов знаете? За 8 сезонов он отсудил 8 матчей Спартака. Для сравнения судья, которого именуют зенитовским, Вилков, отсудил около 40 матчей Зенита. Раздобыла инфу о догах? А может раскрыла заговор массонов? А это не банальная борьба за деньги в лихие 90 ые? Про бромонтан вообще молчу. Игроков не поддерживали, а тупо отравили. Достаточно почитать воспоминания, как тот же Ващук перепутал лавочки запасных при заменах. Как не могли заснуть ночами. Почему никто не сел за этот беспредел, и угрозу жизни футболистов. Спросите наши органы управления. А страна то, опять же, управляется многими выходцами из Питера. И вопросов чего ваши творят, порой не только по Зениту.
"Почему никто не сел за этот беспредел, и угрозу жизни футболистов. Спросите наши органы управления. А страна то, опять же, управляется многими выходцами из Питера. "
Так это питерские, оказывается, в Спартаке бромантан раздавали? Ты чего то совсем заговорился.
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Юрий Кечко
Ответ Красная стрела
Устроили на матч тв позорное зрелище. Топ 1 матч между Зенитом и Спартаком назвали 5:0, например🤷‍♂️Потом Аршавин со своим «экспертным» мнением. Сразу было видно чей канал и кто кому приплачивает .
Ну хз
Знаменитые 7-1 например не вошли ..
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Зайцев Руслан
Ответ AminO2
Бразильцев? Сколько угодно, но вряд ли дождешься.
Какой-то очень жидкий, но ожидаемый слив от очередного мечтателя. Ступай и больше так обильно на людях не фантазируй
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Зайцев Руслан
Ответ Красная стрела
Полностью поддерживаю. Футбол должен дарить радость, а не вести к деградации. Спор нормальный - это тоже своеобразное соревнование и вестись должен соответственно. Нам с вами хорошей и честной игры сегодня. Что б судьи ничего не портитили ни в какую сторону. 🤝
Надеюсь, что Кукуян справится и не поплывет, как это недавно внезапно случилось с Какрасевым. Поглядим 🤝
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EKSPERT
Моя новость конечно не по теме,но Александр Головин удалил 3-й пост про договорной матч,не успел прочитать?
Кто знает,что случилось?
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Jovana Jovičić
Очень высокомерно, но есть ощущение, что тут вытянуто из контекста
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