Аршавин о «Зенит» – «Спартак»: «Будет футбол на одной половине поля! «Спартаку» в нападение еще надо дойти»

Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча «Зенита» со «Спартаком».

Команды встретятся в воскресенье, 7 мая, в рамках Мир . «Зенит» в случае победы станет чемпионом.

Аршавин обсудил предстоящую игру в студии « » с и .

Дмитрий Губерниев: «За счет чего «Спартак» сможет сейчас хоть что-то сделать против « »?»

Андрей Аршавин: «Только за счет удачи».

Эдуард Мор: «Нет-нет! За счет забитых голов, я думаю, за счет нападения».

Андрей Аршавин: «В нападение еще надо дойти! Будет футбол на одной половине поля! Может быть, Промес там убежит… Это единственное».

Эдуард Мор: «Я надеюсь, что Абаскаль все-таки сделает акцент на атаку, потому что «Спартак» может забивать».

Дмитрий Губерниев: «Какой акцент на атаку?! Это даже я понимаю, Эдуард, 8:0 тогда получите!»

Эдуард Мор: «Я не говорю, что с шашками наголо. Но выйти не в три центральных защитника, где у команды не клеится игра, а выйти в два».

Андрей Аршавин: «Там даже два не набирается».

Эдуард Мор: «Поставить больших нападающих и Промеса. Немножко игру упростить».

Андрей Аршавин: «Ты предлагаешь в два нападающих играть?»

Эдуард Мор: «Два больших и Промес».

Андрей Аршавин: «Не буду Эдику отвечать».

Дмитрий Губерниев: «Можно по-доброму».

Андрей Аршавин: «Да не, ну, Эдик, ты с другой планеты, что ли?»

Эдуард Мор: «Нет, учитывая, что Литвинова в опорной зоне не будет, без него розыгрыш низом…»

Андрей Аршавин: «Давай вообще уберем, просто одних нападающих поставим и защитников. Пинг-понг. Точнее, все равно будет на одной половине футбол. В первом тайме. Все равно не будет долетать. А этих чем меньше останется, тем быстрее «Зенит» забьет».

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