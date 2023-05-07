Дуглас Сантос: «Игры со «Спартаком» – всегда чемпионские. «Зенит» должен быть готов на 100%, чтобы показать что-то невероятное»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Дуглас Сантос Матч ТВ Футбол

Дуглас Сантос поделился ожиданиями от матча между «Зенитом» и «Спартаком».

– Матч со «Спартаком» в разгар борьбы за чемпионство делает его для «Зенита» еще более особенным?

– Игры со «Спартаком» – всегда чемпионские, особенные и даже больше чем особенные. Мы должны быть на сто процентов готовы физически и психологически, чтобы и на поле показать что-то невероятное.

Думаю, в этой встрече ошибаться команды будут по минимуму. Значит, настраиваться надо тоже по-особенному.

– Перед игрой вы как капитан что-то будете говорить команде?

– Конечно, нам всегда есть что обсудить: какие-то детали, тактические моменты. Но это такой матч, перед которым особо нечего говорить, – все и так все понимают. Главное место, где пойдет разговор, – поле. И важнее всего будет, как мы станем там действовать и что продемонстрируем, – сказал капитан «Зенита».

Сегодня «Зенит» примет «Спартак» в матче 26-го тура Мир РПЛ. В случае победы сине-бело-голубые досрочно станут чемпионами России.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.

В 2000-м «Спартак» стал чемпионом пятый раз подряд. Как относились к той гегемонии и как она выглядела?

Все победы «Спартака» над «Зенитом» в Петербурге. В чемпионатах России их лишь 7

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Наталья Ларионова
Победы Зениту!!
+25
-10
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Андреев
Ответ Spiker1606
Вроде женщина, должны быть мозги. Как можно желать победы Зениту? Это тоже самое, если желать победы коррупции, всяким Мюллерам и т.п. Адекватные болельщики Зенита говорят: пока Зенит ассоциируется с Мюллером и Путином, я за этот клуб болеть не буду. Хотя они более 20-ти лет болели за Зенит.
Пока о Спартаке говорит Зарема, пока клуб устраивает чаепития с судьями, я за этот клуб болеть не буду, хотя никогда за Спартак не болел (Адекватный не болельщик Спартака)
+17
-4
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Монморенси
Ответ Spiker1606
Вроде женщина, должны быть мозги. Как можно желать победы Зениту? Это тоже самое, если желать победы коррупции, всяким Мюллерам и т.п. Адекватные болельщики Зенита говорят: пока Зенит ассоциируется с Мюллером и Путином, я за этот клуб болеть не буду. Хотя они более 20-ти лет болели за Зенит.
Победы Зениту от всех адекватных болельщиков Спартака!
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Кечко
Ответ Spiker1606
Вроде женщина, должны быть мозги. Как можно желать победы Зениту? Это тоже самое, если желать победы коррупции, всяким Мюллерам и т.п. Адекватные болельщики Зенита говорят: пока Зенит ассоциируется с Мюллером и Путином, я за этот клуб болеть не буду. Хотя они более 20-ти лет болели за Зенит.
А 20 лет назад не Путин был президент ? А Газпром возглавлял не Миллер?))
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мукунку хороший
Ответ AIBOLIT66
Главное не забывай, у дельфинов слабые ноги. Помнишь? Рукой задел, а он повалился глаза закатывать...
Родригао пусть выходит.. там Шамар с ним недоговорил)))
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Уокер
Думаю матч будет интересный
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AIBOLIT66
Спартак выйграй зенит
=======================================
Велик и могуч русский языка...
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Новиков
"разгар борьбы за чемпионство". Какой еще разгар?) Какой борьбы?)
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Брындин
Ответ Spiker1606
Вроде женщина, должны быть мозги. Как можно желать победы Зениту? Это тоже самое, если желать победы коррупции, всяким Мюллерам и т.п. Адекватные болельщики Зенита говорят: пока Зенит ассоциируется с Мюллером и Путином, я за этот клуб болеть не буду. Хотя они более 20-ти лет болели за Зенит.
Бред из сумасшедшего дома.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Кузнецов
Ответ Spiker1606
Вроде женщина, должны быть мозги. Как можно желать победы Зениту? Это тоже самое, если желать победы коррупции, всяким Мюллерам и т.п. Адекватные болельщики Зенита говорят: пока Зенит ассоциируется с Мюллером и Путином, я за этот клуб болеть не буду. Хотя они более 20-ти лет болели за Зенит.
И это пишет болельщик клуба, который имеет нейминг стадиона банка банкрота, спасённый государством? Причем не просто нейминг, а самый дорогой нейминг стадиона в восточной Европе.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AIBOLIT66
Главное не забывай, у дельфинов слабые ноги. Помнишь? Рукой задел, а он повалился глаза закатывать...
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гладиатор911
Матч должен быть интересным. Главное чтобы не был грязным. Конечно фаворит Зенит. Вот сегодня посмотрю на что способен Спартак.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мукунку хороший
Ответ Олег Брындин
Жаль слушать придётся хрюшечкина. Терпеть его не могу!
Выключи звук.. включи Slipknot.. будет веселей))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Монморенси
Ответ Александр Саканов
Спартак выйграй зенит
Что-то на казахском.
По-Боратовски)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Брындин
Жаль слушать придётся хрюшечкина. Терпеть его не могу!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Кечко
Я думаю там такие премки пообещали что будет просто избиение
Спартак 2-3 стабильно пускает ото всех даже дома этой весной , вот если по логике , что должно быть в Питере от мотивированного Зенита ?))
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Кечко
Ответ AIBOLIT66
Спартак выйграй зенит ======================================= Велик и могуч русский языка...
Это он молится
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий