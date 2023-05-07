Дуглас Сантос: «Игры со «Спартаком» – всегда чемпионские. «Зенит» должен быть готов на 100%, чтобы показать что-то невероятное»

Дуглас Сантос поделился ожиданиями от матча между «Зенитом» и «Спартаком».

– Матч со « » в разгар борьбы за чемпионство делает его для «Зенита» еще более особенным?

– Игры со «Спартаком» – всегда чемпионские, особенные и даже больше чем особенные. Мы должны быть на сто процентов готовы физически и психологически, чтобы и на поле показать что-то невероятное.

Думаю, в этой встрече ошибаться команды будут по минимуму. Значит, настраиваться надо тоже по-особенному.

– Перед игрой вы как капитан что-то будете говорить команде?

– Конечно, нам всегда есть что обсудить: какие-то детали, тактические моменты. Но это такой матч, перед которым особо нечего говорить, – все и так все понимают. Главное место, где пойдет разговор, – поле. И важнее всего будет, как мы станем там действовать и что продемонстрируем, – сказал капитан «Зенита».

Сегодня «Зенит» примет «Спартак» в матче 26-го тура Мир . В случае победы сине-бело-голубые досрочно станут чемпионами России.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.

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