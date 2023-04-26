Маттеус о лучшем игроке мира: «Холанд – по статистике. Он может получить «Золотой мяч», если выиграет ЛЧ и забьет важные голы, как Бензема»

Теги Карим Бензема Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Лотар Маттеус Ла Лига Лига чемпионов УЕФА сборная Норвегии по футболу Золотой мяч Эрлинг Холанд Футбол

Лотар Маттеус назвал Эрлинга Холанда одним из фаворитов в борьбе за «Золотой мяч».

– Холанд – лучший игрок мира?

– Если смотреть на его статистику, то он номер один для меня.

Он один из главных претендентов на «Золотой мяч», несомненно. Он может получить его, если выиграет Лигу чемпионов с «Манчестер Сити» в этом году и забьет такие же важные голы, как Карим Бензема в прошлом сезоне.

Есть только один недостаток. Он из Норвегии. Он ничего не выиграет с Норвегией – ни ЧМ, ни Евро. Готов биться об заклад. Шансы выиграть с Норвегией международный трофей очень низкие. Команда уже попаданию на турнир будет рада.

Если в сезоне нет турниров сборных, это бонус для Холанда. В такие годы решающее влияние на борьбу за «Золотой мяч» и звание лучшего игрока мира оказывают клубные достижения, – сказал экс-защитник сборной Германии.

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28 комментариев

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Филипп Петров
Очень хочу, чтобы Холанд взял мяч в этом году. Уверен, будет в тройке с Каримом и Лео. При всем уважении к бесспорному величию Месси, хочется, чтобы их фантики убедились, что одного старательного месяца в Катаре и 1/8 финала ЛЧ не достаточно для выигрыша. Эрлинг в этом году точно заслужил больше него, давайте будем объективны
+28
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Влад Ким
Ответ Фёдор Кузнецов
Смысл ругать Милитао? Человек проводит топ сезон и в одном матче провалился и всё уровень Магуайра и Упамекано?
Так и Упамекано тоже самое, весь сезон провел на топ уровне и ЧМ в том числе
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Los Galácticos
Про Данию в 1992 так же думали, и про Грецию в 2004. Кто знает может следующее чудо сотворит Норвегия.
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Фёдор Кузнецов
Единственное что может помешать Холланду стать главным игроком поколения как минимум по наградам это сборная, ведь даже в этом году Холланд ставит бомбардирские рекорды в АПЛ забивая больше чем некоторые клубы, в ЛЧ забивая тоже больше всех и намного, но главный фаворит не ЗМ Месси. Холланду очень трудно будет брать ЗМ в годы крупных турниров, я даже не представляю какой он для этого должен совершить перфоманс на клубном уровне
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Фёдор Кузнецов
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Представьте себе группу атаки в виде Милитао, Упамекано и Магуайра, только на свои ворота. Холланд позавидует
Смысл ругать Милитао? Человек проводит топ сезон и в одном матче провалился и всё уровень Магуайра и Упамекано?
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Barca_mania
Ответ Филипп Петров
Очень хочу, чтобы Холанд взял мяч в этом году. Уверен, будет в тройке с Каримом и Лео. При всем уважении к бесспорному величию Месси, хочется, чтобы их фантики убедились, что одного старательного месяца в Катаре и 1/8 финала ЛЧ не достаточно для выигрыша. Эрлинг в этом году точно заслужил больше него, давайте будем объективны
ты просто адепт клуба "дайте кому угодно только не Месси"
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Катя Авейру.
Ответ Филипп Петров
Очень хочу, чтобы Холанд взял мяч в этом году. Уверен, будет в тройке с Каримом и Лео. При всем уважении к бесспорному величию Месси, хочется, чтобы их фантики убедились, что одного старательного месяца в Катаре и 1/8 финала ЛЧ не достаточно для выигрыша. Эрлинг в этом году точно заслужил больше него, давайте будем объективны
Да? Серьезно? С таким тренером как Пеп, с такой командой как Ман сити конечно Холанд лучше для фанатиков...
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Lionel Van Damme
Ответ Фёдор Кузнецов
Ответ ХавиГави Парапутеру(а то он любит банить) : Месси играет в чемпионате Франции,лига которая скорее всего со следующего сезона уже вылетит из топ 5 лиг, играет за единственный топ клуб лиги, было бы более странно если бы он не показывал результативность При этом я считаю что кому бы не отдали ЗМ он будет спорный(если конечно Холланд не выиграет требл с Сити)
А что может быть спорным в открытом голосовании?
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Pepteam
Ответ Филипп Петров
Очень хочу, чтобы Холанд взял мяч в этом году. Уверен, будет в тройке с Каримом и Лео. При всем уважении к бесспорному величию Месси, хочется, чтобы их фантики убедились, что одного старательного месяца в Катаре и 1/8 финала ЛЧ не достаточно для выигрыша. Эрлинг в этом году точно заслужил больше него, давайте будем объективны
Месси в этом сезоне больше всех результативные действия сделал во всех турнирах
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Overkiller
"Если смотреть на его статистику, то он номер один для меня."

А ЗМ Модрича он как оценивает?
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Фёдор Кузнецов
Ответ Влад Ким
Так и Упамекано тоже самое, весь сезон провел на топ уровне и ЧМ в том числе
У Упамекано я могу вспомнить глупые ошибки в топ матчах, а если их сравнить, Милитао ошибся в Ла Лиге на которую Реал выходит с отличным от ЛЧ настроя, а Упамекано ошибся в 1/4 ЛЧ с Сити
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Филипп Петров
Очень хочу, чтобы Холанд взял мяч в этом году. Уверен, будет в тройке с Каримом и Лео. При всем уважении к бесспорному величию Месси, хочется, чтобы их фантики убедились, что одного старательного месяца в Катаре и 1/8 финала ЛЧ не достаточно для выигрыша. Эрлинг в этом году точно заслужил больше него, давайте будем объективны
Роналдо-2002 передаёт пламенный привет🤓
А по сабжу - "наша песня хороша, начинай сначала". То Ван Дейк, то, прости Господи, Жоржиньо - неважно кто, главное, что "более достойный и вообще, хватит давать Лео ЗМ!!!1!1". Как бы не пытались выкрутить сезон (дада, теперь ЗМ вручается за сезон, а не за год) в сторону "ой, ну всего один месяц поиграл", а условные 15 плюс 15 в лиге и общие 63 ГП (ок, 49 без товарняков) прекрасно показывают, что и без главного козыря в виде кубка ЧМ в свои 35 Месси спокойно держит уровень ЗМ.
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Фёдор Кузнецов
Ответ Михаил Некрасов
Ну как Месси раньше брал ЗМ без титула сборных (за 2010 и за 2012), хоть и не справедливо
Справедливо/несправедливо я судить не буду, просто скажут что как по мне 2010 незаслуженно, 2021 заслуженно, но всё таки основной соперник Месси был Роналду у которого тоже сборная не уровень топ 1-3, у Холланда же конкурент Мбаппе с наверное самой топовой сборной по составу
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Роман Ковачевич
Ответ Фёдор Кузнецов
Единственное что может помешать Холланду стать главным игроком поколения как минимум по наградам это сборная, ведь даже в этом году Холланд ставит бомбардирские рекорды в АПЛ забивая больше чем некоторые клубы, в ЛЧ забивая тоже больше всех и намного, но главный фаворит не ЗМ Месси. Холланду очень трудно будет брать ЗМ в годы крупных турниров, я даже не представляю какой он для этого должен совершить перфоманс на клубном уровне
Сборной Норвегии хватит Холланда и Эдегора и обычных боевых игроков как у сборной Уэльса в 2016 или Греции 2004. Чтобы как минимум пошуметь в Чемпионате Европы и дойти до полуфинала или финала. В этом случае Холланд получит хорошие баллы в копировку для зм. Главное им туда отобраться
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Фёдор Кузнецов
Ответ Роман Ковачевич
Сборной Норвегии хватит Холланда и Эдегора и обычных боевых игроков как у сборной Уэльса в 2016 или Греции 2004. Чтобы как минимум пошуметь в Чемпионате Европы и дойти до полуфинала или финала. В этом случае Холланд получит хорошие баллы в копировку для зм. Главное им туда отобраться
Да, но такие сборные если и делают, то очень редко
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Black heart
Ответ Фёдор Кузнецов
Единственное что может помешать Холланду стать главным игроком поколения как минимум по наградам это сборная, ведь даже в этом году Холланд ставит бомбардирские рекорды в АПЛ забивая больше чем некоторые клубы, в ЛЧ забивая тоже больше всех и намного, но главный фаворит не ЗМ Месси. Холланду очень трудно будет брать ЗМ в годы крупных турниров, я даже не представляю какой он для этого должен совершить перфоманс на клубном уровне
Ну Месси же брал ЗМ в годы ЧМ ранее. И ничего. Роналду также брал.
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Фёдор Кузнецов
Ответ Black heart
Ну Месси же брал ЗМ в годы ЧМ ранее. И ничего. Роналду также брал.
Они оба это отдельная история
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svyt
молод ещё
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Фёдор Кузнецов
Ответ AminO2
«было бы более странно если бы он не показывал результативность». Как будто в заметно более сильной, как считается, лиге, у Месси были, какие-то проблемы с результативностью)
Так Месси и был моложе, так можно было сказать и про Ибрагимовича в МЛС и про Роналду с СА, и других, но им за это не вручали ЗМ
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