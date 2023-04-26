Лотар Маттеус назвал Эрлинга Холанда одним из фаворитов в борьбе за «Золотой мяч».

– Холанд – лучший игрок мира?

– Если смотреть на его статистику, то он номер один для меня.

Он один из главных претендентов на « », несомненно. Он может получить его, если выиграет Лигу чемпионов с « » в этом году и забьет такие же важные голы, как Карим Бензема в прошлом сезоне.

Есть только один недостаток. Он из Норвегии. Он ничего не выиграет с Норвегией – ни ЧМ, ни Евро. Готов биться об заклад. Шансы выиграть с Норвегией международный трофей очень низкие. Команда уже попаданию на турнир будет рада.

Если в сезоне нет турниров сборных, это бонус для . В такие годы решающее влияние на борьбу за «Золотой мяч» и звание лучшего игрока мира оказывают клубные достижения, – сказал экс-защитник сборной Германии.

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