Маттеус о лучшем игроке мира: «Холанд – по статистике. Он может получить «Золотой мяч», если выиграет ЛЧ и забьет важные голы, как Бензема»
Лотар Маттеус назвал Эрлинга Холанда одним из фаворитов в борьбе за «Золотой мяч».
– Холанд – лучший игрок мира?
– Если смотреть на его статистику, то он номер один для меня.
Он один из главных претендентов на «Золотой мяч», несомненно. Он может получить его, если выиграет Лигу чемпионов с «Манчестер Сити» в этом году и забьет такие же важные голы, как Карим Бензема в прошлом сезоне.
Есть только один недостаток. Он из Норвегии. Он ничего не выиграет с Норвегией – ни ЧМ, ни Евро. Готов биться об заклад. Шансы выиграть с Норвегией международный трофей очень низкие. Команда уже попаданию на турнир будет рада.
Если в сезоне нет турниров сборных, это бонус для Холанда. В такие годы решающее влияние на борьбу за «Золотой мяч» и звание лучшего игрока мира оказывают клубные достижения, – сказал экс-защитник сборной Германии.
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А ЗМ Модрича он как оценивает?
А по сабжу - "наша песня хороша, начинай сначала". То Ван Дейк, то, прости Господи, Жоржиньо - неважно кто, главное, что "более достойный и вообще, хватит давать Лео ЗМ!!!1!1". Как бы не пытались выкрутить сезон (дада, теперь ЗМ вручается за сезон, а не за год) в сторону "ой, ну всего один месяц поиграл", а условные 15 плюс 15 в лиге и общие 63 ГП (ок, 49 без товарняков) прекрасно показывают, что и без главного козыря в виде кубка ЧМ в свои 35 Месси спокойно держит уровень ЗМ.