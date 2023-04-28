Пеп Гвардиола: «Снова стать чемпионом Англии – это тот же уровень, что и победа в ЛЧ»
Пеп Гвардиола считает победу в АПЛ столь же значимой, что и победу в Лиге чемпионов .
Несколько дней назад «Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» (4:1) в матче 33-го тура АПЛ. Теперь «горожане» отстают от «канониров» на два очка, имея две игры в запасе. Также команде Гвардиолы предстоит сыграть с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов.
«Нет [я еще не готовился к игре с «Реалом»]. Я примерно представляю, но конкретной подготовки еще не было, если у них вообще что-то поменялось по сравнению с прошлым сезоном.
Обычно меня волнует только предстоящий матч. У нас нет времени, чтобы отдавать приоритет тому или иному турниру. Снова стать чемпионом Англии – это тот же уровень, что и Лига чемпионов.
Сейчас я думаю о «Фулхэме», потом буду думать о «Вест Хэме», затем – о «Лидсе». А после этого мы подготовимся к матчу с «Реалом», – сказал главный тренер «Ман Сити».
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Пеп о борьбе за титул АПЛ: «Еще ничего не закончилось, «Арсенал» не сдастся. То, что случилось с ними в последних матчах, может произойти и с «Сити»
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1. Пеп никто. С таким составом кто угодно бы победил.
2. Месси отстой. Если бы не гениальная линия полузащиты, не видать ему ушастого кубка.
3. Хави средненький игрок, который великому Снейдеру и в подмётки не годится.
Вот как у них это в одной парадигме укладывается? Неужели не видят противоречий?
А конкуренты, мягко говоря, не в форме.
На Реал я надеюсь, но фаворит для меня очевиден.