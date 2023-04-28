Пеп Гвардиола: «Снова стать чемпионом Англии – это тот же уровень, что и победа в ЛЧ»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола считает победу в АПЛ столь же значимой, что и победу в Лиге чемпионов .

Несколько дней назад «Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» (4:1) в матче 33-го тура АПЛ. Теперь «горожане» отстают от «канониров» на два очка, имея две игры в запасе. Также команде Гвардиолы предстоит сыграть с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Нет [я еще не готовился к игре с «Реалом»]. Я примерно представляю, но конкретной подготовки еще не было, если у них вообще что-то поменялось по сравнению с прошлым сезоном.

Обычно меня волнует только предстоящий матч. У нас нет времени, чтобы отдавать приоритет тому или иному турниру. Снова стать чемпионом Англии – это тот же уровень, что и Лига чемпионов.

Сейчас я думаю о «Фулхэме», потом буду думать о «Вест Хэме», затем – о «Лидсе». А после этого мы подготовимся к матчу с «Реалом», – сказал главный тренер «Ман Сити».

Гвардиола в Лиге чемпионов: 9 полуфиналов, два титула с «Барсой» – и ни одного после

Пеп о борьбе за титул АПЛ: «Еще ничего не закончилось, «Арсенал» не сдастся. То, что случилось с ними в последних матчах, может произойти и с «Сити»

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47 комментариев

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skywalker96
гвардьола кстати на протяжении всего сезона готовит общественность с очередному обсеру в лиге чемпионов, позиционируя турнир как далеко не самый важный
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Moscwow
Тогда незачем играть в ЛЧ, не придется ныть, что много матчей и игроки устают, можно все силы кинуть на апл, ведь это тоже самое
+16
-9
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Anton Akhatov
и то и то круто, но ЛЧ это другой уровень и формат, где на стадии плей-офф каждый клуб не хуже тебя. это не отменяет того что АПЛ тоже сложный турнир, эдакая Суперлига.
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rigobersong
Ответ skywalker96
гвардьола кстати на протяжении всего сезона готовит общественность с очередному обсеру в лиге чемпионов, позиционируя турнир как далеко не самый важный
Гвардиола адекватен, он понимает что величие клуба достигаеться титулами на дистанции. А ЛЧ турнир который многие берут раз в десяток лет:) Ну кто вспомнит сейчас что в Англии например обладателями этого титула были Ноттингем Форрест (2 раза) и Астон Вилла, а Арсенал нет? Арсенал менее великий клуб?:)
+11
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Эден Азаров
Утешай себя этим и дальше
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U
Ответ skywalker96
какой он нудный и скучный...
Ну должен был выйти, сказать "не, АПЛ - ненужная фигня, лидс и этих там вторых просто на классе раскатаем, сижу-думаю, как за две минуты трешку от Реала не пропустить"?
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Granero-24
В АПЛ команда Пепа на голову высше остальных. Надо это признать.
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Ruslan3132
Реал показал уровень АПЛ в прошлой и этой ЛЧ ))
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Ruslan Shulz
мягко стелит
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rigobersong
По факту Пеп прав, титул АПЛ очень важен, просто на фоне того что он его с МС постоянно берет, хейтеры Пепа его обесценили, но согласитесь, для того же Ливерпуля спустя 30 лет победа была сравни победе в ЛЧ, да и для Арсенала с МЮ сейчас забрать АПЛ будет таким же грандиозным событием:) Уже не знаю, чего к Пепу с этой ЛЧ все привязались, у САФа за 25 лет в МЮ их 2 всего было, а у Пепа за 15 лет тренерской карьеры столько же, просто это как Месси с ЧМ, всегда хейтеры будут которые сомневаются в величии:) Вот и находят повод написать гадость:))
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Batt Monner
Ответ Granero-24
В АПЛ команда Пепа на голову высше остальных. Надо это признать.
Можно прокачать команду на вынос апловских аутсайдеров и середняков, чьи игроки намного слабее игроков Сити. И играя с Ливером, Шпорами, Челси вничью, спокойно брать лигу за счет стабильности и скамейки (то есть за счет денег). Но в ЛЧ такой сценарий не прокатывает. Правда некоторые онолитеки считают, что матчи против Бернли и Фулхэма более показательны, чем против Реала, ну да иксжи с ними
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Олег_Пенза
Ой, лукавит Пеп. Думаю пару-тройку чемпионств в АПЛ с МСити он с удовольствием отдал бы за одну победу в ЛЧ.
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Nacho13
Ответ rigobersong
По факту Пеп прав, титул АПЛ очень важен, просто на фоне того что он его с МС постоянно берет, хейтеры Пепа его обесценили, но согласитесь, для того же Ливерпуля спустя 30 лет победа была сравни победе в ЛЧ, да и для Арсенала с МЮ сейчас забрать АПЛ будет таким же грандиозным событием:) Уже не знаю, чего к Пепу с этой ЛЧ все привязались, у САФа за 25 лет в МЮ их 2 всего было, а у Пепа за 15 лет тренерской карьеры столько же, просто это как Месси с ЧМ, всегда хейтеры будут которые сомневаются в величии:) Вот и находят повод написать гадость:))
У хейтеров одновременно совпадают несовместимые вещи:
1. Пеп никто. С таким составом кто угодно бы победил.
2. Месси отстой. Если бы не гениальная линия полузащиты, не видать ему ушастого кубка.
3. Хави средненький игрок, который великому Снейдеру и в подмётки не годится.
Вот как у них это в одной парадигме укладывается? Неужели не видят противоречий?
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Вечно в бане
Ответ DolJun
пхахахахахаа, пеп буквально на максимальном фарте движется в лч в этом сезоне: и холанд в огне, и тюрпены ему подсвистывают, и модрича в первой игре не будет - но вагоновожатый все равно стелет себе солому. вот что десять лет без побед сделали с человеком. а у сити-то и того больше.
Уж кому потешаться над Пепуном, но точно не глору клуба, у которого в прошлом аж две ЛЧ, одна которых самая случайная в истории, а в настоящем - пердив уже ближе зоны еврокубков.
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ManUtd8082
Ответ Эден Азаров
Утешай себя этим и дальше
А в чем он не прав? В АПЛ играют очень богатые и сильные клубы мира. Тут любой Средняк может обыграть лидера. Пеп творит историю. Доминировать такую лигу и сколько уже лет дорогого стоит
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зак
Ответ Granero-24
В АПЛ команда Пепа на голову высше остальных. Надо это признать.
когда у тебя два состава и налажена игровая модель( как уже просходит в Арсенале) то понятно ты будешь фаворитом..
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rigobersong
Ответ Nacho13
У хейтеров одновременно совпадают несовместимые вещи: 1. Пеп никто. С таким составом кто угодно бы победил. 2. Месси отстой. Если бы не гениальная линия полузащиты, не видать ему ушастого кубка. 3. Хави средненький игрок, который великому Снейдеру и в подмётки не годится. Вот как у них это в одной парадигме укладывается? Неужели не видят противоречий?
Скорее всего детские травмы от доминирования Барселоны в 10х:))
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Batt Monner
Малком, Промес и Писарский - лучшие атакующие игроки в мире?
Кто там лучший бомбардир в ФНЛ?
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Экспертное мнение
Реал Мадрид за 500 лет ни разу, ни в одном матче не играл на уровне Барсы Пепа. Живи с этим))
Вот только 36-25, 14-5 и 102-98 сами за себя в пользу Реала говорят, что...
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U
Ответ Эден Азаров
Это «скорее всего» звучит уже много лет подряд. И хотя бы в один из предыдущих проигранных противостояний в ЛЧ, шити выглядел на бумаге не абсолютным фаворитом? Да даже если опустить прошлогодний Реал, когда были поражения от Челси, Тоттенхэма, Лиона, Монако и тд, шити пепа по игре был слабее сегодняшнего? Пора признать, что без должной судейской поддержки, шарлатан не способен добиваться успеха в этом турнире.
Скажем так, этот сезон - первый, где я вполне готов поверить в победу. Сити в этом году подошел на пике к полуфиналам, плюс в целом сильнее.
А конкуренты, мягко говоря, не в форме.
На Реал я надеюсь, но фаворит для меня очевиден.
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Universal1000
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Ну, заплачь ©
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артмаст
Ответ DolJun
бист холанд плюс автобус и тюрпен в ответной встрече. или тебя спать погнали и ты не смотрел??
Ман Сити в первом матче разгромил Баварию и спокойно скатал ничью во втором , где тут фарт?)
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Batt Monner
Ответ Фан Рубина
С точки зрения сильнейшей лиги мира - РПЛ, что одно, что другое - мышиная возня.
Малком, Промес и Писарский - лучшие атакующие игроки в мире?
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артмаст
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Бавария в полнейшем кризисе. Даже хуже той, что проигрывала чемпионство Вольфсбургу и отлетела от Зенита.
в чем фарт Ман Сити в лч можно мне объяснить?
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артмаст
Ответ DolJun
пхахахахахаа, пеп буквально на максимальном фарте движется в лч в этом сезоне: и холанд в огне, и тюрпены ему подсвистывают, и модрича в первой игре не будет - но вагоновожатый все равно стелет себе солому. вот что десять лет без побед сделали с человеком. а у сити-то и того больше.
4:1 с Баварией фарт?
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