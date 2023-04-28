Пеп Гвардиола: «Снова стать чемпионом Англии – это тот же уровень, что и победа в ЛЧ»

Пеп Гвардиола считает победу в АПЛ столь же значимой, что и победу в Лиге чемпионов .

Несколько дней назад « » разгромил «Арсенал» (4:1) в матче 33-го тура АПЛ. Теперь «горожане» отстают от «канониров» на два очка, имея две игры в запасе. Также команде предстоит сыграть с «Реалом» в полуфинале .

«Нет [я еще не готовился к игре с «Реалом»]. Я примерно представляю, но конкретной подготовки еще не было, если у них вообще что-то поменялось по сравнению с прошлым сезоном.

Обычно меня волнует только предстоящий матч. У нас нет времени, чтобы отдавать приоритет тому или иному турниру. Снова стать чемпионом Англии – это тот же уровень, что и Лига чемпионов.

Сейчас я думаю о «Фулхэме», потом буду думать о «Вест Хэме», затем – о «Лидсе». А после этого мы подготовимся к матчу с « », – сказал главный тренер «Ман Сити».

Гвардиола в Лиге чемпионов: 9 полуфиналов, два титула с «Барсой» – и ни одного после

Пеп о борьбе за титул АПЛ: «Еще ничего не закончилось, «Арсенал» не сдастся. То, что случилось с ними в последних матчах, может произойти и с «Сити»

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