Карло Анчелотти: «Не думаю, что «Сити» полностью изменил свой стиль. Когда есть такой сильный нападающий, как Холанд, манера атаки немного меняется»

Теги Карло Анчелотти Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд Футбол

Карло Анчелотти ответил на вопросы об изменениях в игре «Манчестер Сити».

«Реал» сыграет с английской командой в полуфинале Лиги чемпионов.

– Переход Эрлинга Холанда побудил Пепа Гвардиолу изменить стиль «Сити»?

– Команда немного изменилась, но по-прежнему остается сильной. Как и всегда. Такой нападающий, как Холанд, забивает голы.

Но в матчах Лиги чемпионов план всегда одинаковый – нужно сыграть лучше соперника.

– «Манчестер Сити» стал более прямолинейным?

– Думаю, что «Реал» и «Ман Сити» – это команды, которые могут играть по-разному с учетом качества их составов.

Я не думаю, что «Сити» Гвардиолы полностью изменил свой стиль.

Когда у вас есть такой сильный нападающий, то ваша манера атаки немного меняется.

Но впрочем матч «Реала» и «Манчестер Сити» может отталкиваться как и от владения мячом, так и об быстрых переходов в атаку.

«Реал» – очень уважаемая команда. Когда тебя уважают, это хорошо, а если такой тренер, как Гвардиола, говорит об этом, это еще лучше, – сказал главный тренер «Реала».

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25 комментариев

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Moscwow
Ответ Barca_mania
Два раза снаряд в одну воронку не падает. если уж и в этом году реал возьмёт ЛЧ я перестану смотреть футбол
У Реала и три раза подряд падает. А футбол тебе лучше пересть смотреть уже сейчас
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Granero-24
Как не уважать Реал Мадрид?! Прошлый сезон всем был уроком...
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Arthurino
Ответ Barca_mania
Два раза снаряд в одну воронку не падает. если уж и в этом году реал возьмёт ЛЧ я перестану смотреть футбол
Привет, дружище! Когда там финал ЛЧ Барселона-ПСЖ, обещанный тобою? Жду не дождусь
+27
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+20
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Arthurino
Ответ Granero-24
Дон Карло верим в тебя! Вот честно в таком матче нам может не хватить Каземиро...
Как ни странно, но отсутствие Казе дало команде вариативность и контроль. И, если сравнивать этот Реал с прошлогодним по игре, то этот Реал будет получше, хотя отсутствие Милитао в первом матче может стать критическим. В том году перед Сити было намного больше сомнений, особенно после тех сложных и закрытых игр против Челси и ПСЖ, а в этом год прям кайф наблюдать за игрой. Без давления и особого напряга парни делают красоту
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Granero-24
Дон Карло верим в тебя! Вот честно в таком матче нам может не хватить Каземиро...
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Tun
Папа Карло ещё не играл в 2 финалах подряд, но всему своё время)
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Андрей Хенто
Гвардиола и Карло как всегда очень адекватны и предельно корректны, уважают соперника и друг друга. Респект.
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Granero-24
Ответ Arthurino
Как ни странно, но отсутствие Казе дало команде вариативность и контроль. И, если сравнивать этот Реал с прошлогодним по игре, то этот Реал будет получше, хотя отсутствие Милитао в первом матче может стать критическим. В том году перед Сити было намного больше сомнений, особенно после тех сложных и закрытых игр против Челси и ПСЖ, а в этом год прям кайф наблюдать за игрой. Без давления и особого напряга парни делают красоту
Может ты и прав. Но 1-й матч прошлого сезона против Сити без Каземиро было катастрофой в обороне и отбором.
+2
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Arthurino
Ответ Granero-24
Может ты и прав. Но 1-й матч прошлого сезона против Сити без Каземиро было катастрофой в обороне и отбором.
Без Казе всегда было сложно, это факт. Будем верить в Крооса и Каму и все будет отлично
+3
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Пако
Ответ Granero-24
Как не уважать Реал Мадрид?! Прошлый сезон всем был уроком...
Эстебан прав
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Syndycate
Ответ tm5pvbngvj
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Он их протеже, как и Ригобер
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Эльдар Сулейманов
Ответ Barca_mania
это я сам решу братишка
Принял)
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Emilpers88
Ответ Barca_mania
Я говорил не так, Я сказал Барса, ПСЖ и Сити могут взять ЛЧ в этом году
Особенно Барса, ей осталось преодолеть только групповой этап
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Эльдар Сулейманов
Ответ Barca_mania
Два раза снаряд в одну воронку не падает. если уж и в этом году реал возьмёт ЛЧ я перестану смотреть футбол
Ты можешь его не смотреть не зависимо от результатов Реала
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Granero-24
Ответ Barca_mania
Два раза снаряд в одну воронку не падает. если уж и в этом году реал возьмёт ЛЧ я перестану смотреть футбол
Ребят наоборот плюсуйте его коммент, человек может перестать смотреть футбол!
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AnMe
Шансы 50/50
Анчи очень опытный, а Пеп любить моросить часто
Поэтому фаворитов нет
И про Холланда акцент даже делать не буду)
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Lazizbek Gulyamov
Ответ Barca_mania
Два раза снаряд в одну воронку не падает. если уж и в этом году реал возьмёт ЛЧ я перестану смотреть футбол
Перестали бы 2017ом если не начали 2022ом. Челси и Ливер же второй год подряд отлетали вот и очередь Сити
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orbittello
Ответ Arthurino
Без Казе всегда было сложно, это факт. Будем верить в Крооса и Каму и все будет отлично
Ну Эдик явно опять выйдет лз играть
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Granero-24
Ответ Пако
Эстебан прав
🤝👍
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Recreated
Интересно профессор Карло уберёт ситю?
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Пако
Предстоит битва Титанов-Тренеров.
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tm5pvbngvj
Ответ GuruFutbola
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GuruFutbola
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