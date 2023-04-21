Карло Анчелотти: «Не думаю, что «Сити» полностью изменил свой стиль. Когда есть такой сильный нападающий, как Холанд, манера атаки немного меняется»

Карло Анчелотти ответил на вопросы об изменениях в игре «Манчестер Сити».

«Реал» сыграет с английской командой в полуфинале .

– Переход Эрлинга Холанда побудил изменить стиль «Сити»?

– Команда немного изменилась, но по-прежнему остается сильной. Как и всегда. Такой нападающий, как Холанд, забивает голы.

Но в матчах Лиги чемпионов план всегда одинаковый – нужно сыграть лучше соперника.

– «Манчестер Сити» стал более прямолинейным?

– Думаю, что «Реал» и « » – это команды, которые могут играть по-разному с учетом качества их составов.

Я не думаю, что «Сити» Гвардиолы полностью изменил свой стиль.

Когда у вас есть такой сильный нападающий, то ваша манера атаки немного меняется.

Но впрочем матч «Реала» и «Манчестер Сити» может отталкиваться как и от владения мячом, так и об быстрых переходов в атаку.

«Реал» – очень уважаемая команда. Когда тебя уважают, это хорошо, а если такой тренер, как Гвардиола, говорит об этом, это еще лучше, – сказал главный тренер « ».

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