Карло Анчелотти: «Не думаю, что «Сити» полностью изменил свой стиль. Когда есть такой сильный нападающий, как Холанд, манера атаки немного меняется»
Карло Анчелотти ответил на вопросы об изменениях в игре «Манчестер Сити».
«Реал» сыграет с английской командой в полуфинале Лиги чемпионов.
– Переход Эрлинга Холанда побудил Пепа Гвардиолу изменить стиль «Сити»?
– Команда немного изменилась, но по-прежнему остается сильной. Как и всегда. Такой нападающий, как Холанд, забивает голы.
Но в матчах Лиги чемпионов план всегда одинаковый – нужно сыграть лучше соперника.
– «Манчестер Сити» стал более прямолинейным?
– Думаю, что «Реал» и «Ман Сити» – это команды, которые могут играть по-разному с учетом качества их составов.
Я не думаю, что «Сити» Гвардиолы полностью изменил свой стиль.
Когда у вас есть такой сильный нападающий, то ваша манера атаки немного меняется.
Но впрочем матч «Реала» и «Манчестер Сити» может отталкиваться как и от владения мячом, так и об быстрых переходов в атаку.
«Реал» – очень уважаемая команда. Когда тебя уважают, это хорошо, а если такой тренер, как Гвардиола, говорит об этом, это еще лучше, – сказал главный тренер «Реала».
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Анчи очень опытный, а Пеп любить моросить часто
Поэтому фаворитов нет
И про Холланда акцент даже делать не буду)