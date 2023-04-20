Гути: «Этот «Сити» не более опасен, чем в прошлом году. Они забивают больше, но раньше у них было очень сложно отобрать мяч. Сущность Гвардиолы полностью утрачена»

Гути считает, что нынешний «Манчестер Сити» не более опасен, чем в прошлом сезоне.

Испанец поделился мнением о стиле команды в преддверии ее противостояния с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Если у вас есть Холанд на поле, вы должны играть так, вы не можете играть иначе. Раньше они играл с ложными «девятками», которые играли между линиями, и это была более заточенная на тактику, более владеющая мячом команда. Теперь все по-другому.

Теперь они хотят играть с Холандом на острие, делать длинные передачи или пасы из глубины, а если не получается, то подавать с флангов.

Сущность Гвардиолы была полностью утрачена. Я думаю, что этот «Сити» не более опасен, чем в прошлом году.

Они забивают больше, но в прошлом году у «Сити» было очень сложно отобрать у них мяч. Когда они выходили в атаку, это было очень опасно, потому что они очень долго владели мячом и изматывали соперника физически. Теперь они играют по-другому», – сказал бывший полузащитник «Реала».

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