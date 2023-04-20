Гути: «Этот «Сити» не более опасен, чем в прошлом году. Они забивают больше, но раньше у них было очень сложно отобрать мяч. Сущность Гвардиолы полностью утрачена»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Гути Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд Футбол

Гути считает, что нынешний «Манчестер Сити» не более опасен, чем в прошлом сезоне.

Испанец поделился мнением о стиле команды в преддверии ее противостояния с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов. 

«Если у вас есть Холанд на поле, вы должны играть так, вы не можете играть иначе. Раньше они играл с ложными «девятками», которые играли между линиями, и это была более заточенная на тактику, более владеющая мячом команда. Теперь все по-другому.

Теперь они хотят играть с Холандом на острие, делать длинные передачи или пасы из глубины, а если не получается, то подавать с флангов. 

Сущность Гвардиолы была полностью утрачена. Я думаю, что этот «Сити» не более опасен, чем в прошлом году.

Они забивают больше, но в прошлом году у «Сити» было очень сложно отобрать у них мяч. Когда они выходили в атаку, это было очень опасно, потому что они очень долго владели мячом и изматывали соперника физически. Теперь они играют по-другому», – сказал бывший полузащитник «Реала».

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66 комментариев

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March Hare
это, наверное, так и есть. но остаётся тонкий момент - надо, чтобы Холланд тебе трешку не отгрузил.
+73
-9
+64
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Мистер Громов
Ответ Фран
Очередной фрик уровня Кассано, Стоичкова. Откуда столько высокомерия совершенно непонятно. Сити монстроузен, на данный момент. ЛЧ должны брать с большим запасом по игре. Но Реал сам по себе, как команда, может что угодно и сам Гвардиола об этом уже сказал.
Гути играл гениально вообще-то.
Даже странно слышать, что он высокомерный фрик)
+47
-6
+41
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Михо
Сити немного другой, но точно не слабее прошлогоднего. В таких схватках 50/50, давайте честно, ведь не будет сенсацией выход любой команды в финал
+32
-2
+30
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ASH11
Ответ Фран
Очередной фрик уровня Кассано, Стоичкова. Откуда столько высокомерия совершенно непонятно. Сити монстроузен, на данный момент. ЛЧ должны брать с большим запасом по игре. Но Реал сам по себе, как команда, может что угодно и сам Гвардиола об этом уже сказал.
Гути тренирует по крайне мере самостоятельно.
+20
-6
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Granero-24
Ман Сити очень силен, но Реал Мадрид без боя не сдаст матч точно. Ман Сити и в прошлом сезоне был очень силён, но мы увидели супер камбэк. В первом матче прошлого сезона защита Реала вообще развалилась- 4 гола пропустили, а еще сколько спас Куртуа и били мимо ворот. В первом матче Бензема и Вини индивидуально вытащили игру. Надо собраться защите Реала, тем более без Милитао. Анчелотти должен что-то придумать!
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<~Inter~>
В прошлом сезоне у Сити были постоянные проблемы с реализацией и вылет в ЛЧ отчасти связан с этим. Сейчас же есть Холанд который выглядит идеальным партнёром под вертикальные передачи Де Брейне
+11
-2
+9
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moldfan
С одной стороны все основные принципы на месте. Команда стремится контролировать пространство, контролировать темп. Но безусловно это самая гибкая модель и менее яркая. На первый взгляд меньше коротких комбинаций и с Холландом сложнее играть в треугольник. Но как только они чувствуют, что нужно чуть увеличить темп движения мяча, взаимозамеямость, где Холланд смещается вниз, Гюндоган с его изумительным чувством момента, когда нужно выдвигаться. Все есть.

Но правда в том, что у такого Сити больше шансов на победу в ЛЧ. Особенно если все основные лица (включая Аке) будут готовы.

Скорее всего Гвардиола в этом году намерен таки выиграть ЛЧ. И как бы он не отнекивался. Видно, что достало уже. И его можно понять, Сити множество раз отлетало играя в футбол лучше.
+7
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ander9
Ответ <~Inter~>
В прошлом сезоне у Сити были постоянные проблемы с реализацией и вылет в ЛЧ отчасти связан с этим. Сейчас же есть Холанд который выглядит идеальным партнёром под вертикальные передачи Де Брейне
В прошлом году Сити вели 2 мяча на 90й минуте.
И не было там проблем с реализацией. 5 мячей Реалу забили,это немало. Просто какой то рок. Так бывает.
Футбольные боги любят Реал))
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Геннадий Чеботарев
Гути прав на 100%. Контролировать центр поля и выключить кдб и гюндогана и сити становится беззубым а холанд просто бесполезен,сам он ничего не может создать.Важно ещё что бы анчелоти и плинтус команду к полуфиналом подвели в форме,особенно нападение и полузащиту.
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Marli
Ответ DolJun
позволю себе не согласиться с гути, сущность гвардиолы - полагаться на судей - сейчас сильна как никогда, тюрпен не даст соврать
Сити в любом случае прошел дальше по делу, но Тюрпен и правда плохо отсудил на мой взгляд.
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Угараю_с_вас
Ответ Мистер Громов
Гути играл гениально вообще-то. Даже странно слышать, что он высокомерный фрик)
Согласен )) Кассано поставит на один уровень с Гути… тут надо бахнуть не хило
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Rustam Omar
Раньше Сити,часто катал вату,в больших матчах были сложности, сейчас команда более разнообразна и более агрессивна в атаке.
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Михо
Ответ Мистер Громов
Гути играл гениально вообще-то. Даже странно слышать, что он высокомерный фрик)
А Стоичков в этом списке не смущает?) ЗМ есть у человека и заслуженный, Гути был хороший игрок, но до Христо ему как до неба)
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Мамаральду Кристина
Ответ Геннадий Чеботарев
Гути прав на 100%. Контролировать центр поля и выключить кдб и гюндогана и сити становится беззубым а холанд просто бесполезен,сам он ничего не может создать.Важно ещё что бы анчелоти и плинтус команду к полуфиналом подвели в форме,особенно нападение и полузащиту.
Выключать их будет кто? Как бы их самих невыключали глражане.
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Svobodu Mne
Ответ Фран
Очередной фрик уровня Кассано, Стоичкова. Откуда столько высокомерия совершенно непонятно. Сити монстроузен, на данный момент. ЛЧ должны брать с большим запасом по игре. Но Реал сам по себе, как команда, может что угодно и сам Гвардиола об этом уже сказал.
Что ты несёшь? Ты видел как играл Гути?
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Фран
Ответ зак
Реал имеет права так говорить потому что прошел Сити в том году.. и в чем он не прав? Сити меньше стал контролировать мяч, больше играть вертикально на Холланда, если не смотришь футбол, ненадо писать про игрока который подточен под стиль владения и паса, кем являлся Гути, он лучше понимает эту модель игры и ему проше анализировать в этом компоненте..
А это говорил Реал? Вы серьёзно? Это дон Карло так говорил или кто-то из игроков? Или это Гути Сити проходил?
Футбол я смотрю побольше твоего. Сити с Холландом и Альваресом стал гораздо разнообразнее и кратно опаснее.
Если Сити проиграет Реалу противостояние, то я извинюсь перед Вами лично. Но МС нынешнего года наголову сильнее своей прошлогодней версии.
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Фран
Ответ Мистер Громов
Гути играл гениально вообще-то. Даже странно слышать, что он высокомерный фрик)
А Кассано и Стоичков плохо играли по-вашему? Я ведь привёл в сравнении пример. Ну, или если Вам ближе, то Александр Мостовой, например, он плохо играл? Одно другому не мешает.
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ARTEM PROKAZOV
Ответ ander9
В прошлом году Сити вели 2 мяча на 90й минуте. И не было там проблем с реализацией. 5 мячей Реалу забили,это немало. Просто какой то рок. Так бывает. Футбольные боги любят Реал))
Была проблема с реализацией, момент Грилиша перед голом сразу в голове возникает
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Green grass
Ответ Игорь Климов
Это Гути так подбадривает Реал в почти безысходной ситуации?
Безысходность была у барсы против Айнтрахта
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ZaSvabody
А какая сущность у тебя, Гути?
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дамир дугаров
Ответ Фран
Очередной фрик уровня Кассано, Стоичкова. Откуда столько высокомерия совершенно непонятно. Сити монстроузен, на данный момент. ЛЧ должны брать с большим запасом по игре. Но Реал сам по себе, как команда, может что угодно и сам Гвардиола об этом уже сказал.
Уж кто кто, а Гути в пасах понимает. Раз он видит, что Сити изменил игру в пас с приходом Холланда, то так скорее всего и и есть
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ASH11
Ответ Фран
Тогда тем более странно. Если это коллега по цеху, говорить, что его сущность полностью утрачена и Сити стал слабее - это как минимум не совсем этично. Вряд ли так считает Карло или игроки Реала. На игру Сити смотреть одно удовольствие, я буду рад видеть, если Гути сможет ставить такую же игру своим командам.
Гути был вполне себе "пеповским" игроком по стилю. Поэтому он понимает, о чем говорит.
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Pozharskiy
Ответ Мамаральду Кристина
Выключать их будет кто? Как бы их самих невыключали глражане.
Папа Карло выключит. И Пепа заодно )
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Мистер Громов
Ответ Wasp 13
Гути играл гениально? Это шутка такая.
Да, советую нарезку его передач, получите эстетическое удовольствие от футбола
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Фран
Ответ Угараю_с_вас
Согласен )) Кассано поставит на один уровень с Гути… тут надо бахнуть не хило
Кассано на Евро вообще-то забивал победный за Италию в матче за выход из группы, и отдавал голевую на Бало в полуфинале там же. У Гути такого и близко нет. Великий Мудрец его не взял в Сборную именно из-за его характера.
Но речь ведь даже не об этом. Пасы Гути от Бога, это невероятный талант. Но как это отменяет тот факт, что он сказал чушь? Я сравнивал высказывания, а не скиллы игроков.
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