Гути: «Этот «Сити» не более опасен, чем в прошлом году. Они забивают больше, но раньше у них было очень сложно отобрать мяч. Сущность Гвардиолы полностью утрачена»
Гути считает, что нынешний «Манчестер Сити» не более опасен, чем в прошлом сезоне.
Испанец поделился мнением о стиле команды в преддверии ее противостояния с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов.
«Если у вас есть Холанд на поле, вы должны играть так, вы не можете играть иначе. Раньше они играл с ложными «девятками», которые играли между линиями, и это была более заточенная на тактику, более владеющая мячом команда. Теперь все по-другому.
Теперь они хотят играть с Холандом на острие, делать длинные передачи или пасы из глубины, а если не получается, то подавать с флангов.
Сущность Гвардиолы была полностью утрачена. Я думаю, что этот «Сити» не более опасен, чем в прошлом году.
Они забивают больше, но в прошлом году у «Сити» было очень сложно отобрать у них мяч. Когда они выходили в атаку, это было очень опасно, потому что они очень долго владели мячом и изматывали соперника физически. Теперь они играют по-другому», – сказал бывший полузащитник «Реала».
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Даже странно слышать, что он высокомерный фрик)
Но правда в том, что у такого Сити больше шансов на победу в ЛЧ. Особенно если все основные лица (включая Аке) будут готовы.
Скорее всего Гвардиола в этом году намерен таки выиграть ЛЧ. И как бы он не отнекивался. Видно, что достало уже. И его можно понять, Сити множество раз отлетало играя в футбол лучше.
И не было там проблем с реализацией. 5 мячей Реалу забили,это немало. Просто какой то рок. Так бывает.
Футбольные боги любят Реал))
Футбол я смотрю побольше твоего. Сити с Холландом и Альваресом стал гораздо разнообразнее и кратно опаснее.
Если Сити проиграет Реалу противостояние, то я извинюсь перед Вами лично. Но МС нынешнего года наголову сильнее своей прошлогодней версии.
Но речь ведь даже не об этом. Пасы Гути от Бога, это невероятный талант. Но как это отменяет тот факт, что он сказал чушь? Я сравнивал высказывания, а не скиллы игроков.