Хорхе Вальдано: «Ман Сити» – уже не та доминирующая команда. Я скучаю по «Сити», у которого была монополия на владение мячом»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Хорхе Вальдано Эрлинг Холанд Футбол

Хорхе Вальдано заявил, что скучает о привычной манере игры «Манчестер Сити».

Английский клуб сыграет в «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов. В четвертьфинале «Манчестер Сити» обыграл «Баварию» по сумме двух матчей (4:1).

«Вижу «Манчестер Сити» немного расплывчатым.

У них есть преимущество в полузащите, но они уже не та доминирующая команда, которую мы знаем и у которой была практически монополия на владение мячом.

Я скучаю по обычному «Сити», который владеет мячом. 

Гвардиола нервничает, потому что они теряют легкие мячи из-за того, что ищут длинные передачи [на Эрлинга Холанда], а не короткие», – сказал бывший генеральный директор «Реала» в эфире Movistar.

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38 комментариев

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London.is.blue
Пеп опять виноват, да что ты будешь делать.
Единственный тренер в истории, которого всю карьеру критикуют не только за поражения(их всего несколько за сезон обычно), но и за победы.
+106
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+98
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Отец Абду
Пеп настолько поднял планку, что даже нынешнего МС ( который идёт за треблом) критикуют:)
+61
-4
+57
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6tspey7tb5
После победы в ЛЧ. Сити уже не тот, я скучаю по временам когда они эпично вылетали.
+20
-4
+16
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Sevuska
Обычный Сити был до шейхов в пердиве .
Теперь это супер машина 👍
+23
-8
+15
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Андрей Хенто
По мне так этот Сити во многом благодаря уходу от этого принципа стал еще куда более опасным. Тем более у них есть вариативность в атаке, если не идет игра у Холанда, то они могут выпустить Альвареса у которого другие сильные стороны. Так что будет невероятно трудно, тем более без Милитао на Бернабеу.
+15
-2
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Буратино55
Ответ Отец Абду
Пеп настолько поднял планку, что даже нынешнего МС ( который идёт за треблом) критикуют:)
Гути, Вальдано, реаловцы специально наводят смуту перед 1/2) хотя сами все выиграли далеко на на владении) пусть Энрике зовут, посмотрим на трофеи😁
+16
-4
+12
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Бродяга-симпатяга
Ответ Benner
Согласен на 1827363637% Тот Сити с Давидом Сильвой и Гюндоганом на опорнике с тотальный контролем был просто эталоном доминирующей команды
Эталон это его Барселона 08-12 годов. Сити просто эрзац
+11
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lampard4ever
Да, Сити не тот, что совсем недавно, они потеряли кучу очков по ходу чемпионата и всё-таки они справляются с игровым кризисом куда лучше, чем другие английские топ-клубы в этом сезоне. В отличие от тех же Ливерпуля или Челси, которые болтаются на совсем уж позорных местах и проигрывают всем днищам МС смогли взять себя в руки и даже вступить в чемпионскую гонку, хоть и не показывая свой лучший футбол. Они молодцы, в целом.,надо это признать. Хотя и такой их формы вполне должно быть достаточно, чтобы брать ЛЧ.
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Benner
Согласен на 1827363637%
Тот Сити с Давидом Сильвой и Гюндоганом на опорнике с тотальный контролем был просто эталоном доминирующей команды
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Никита Давыдкин
Ответ Игорь Новиков
Не единственный. Анчи с "Реалом" убирает топов, берет трофеи - критикуют за игру.
Ну так за прошлогодний "перфоманс" в ЛЧ его хвалить что ли? Да, результат дал, но как в плей-офф Реал играл - это просто позор
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Никита Давыдкин
Ответ Игорь Новиков
Реал в этом сезоне вышел в полуфинал как бы и имеет все шансы на повторение успеха. И все равно критикуют. А Пеп уже выиграл ЛЧ, что ли?
Ну так есть большая разница в том, как Реал в том году вышел в полуфинал и как в этом. Причем гигантская
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Никита Давыдкин
Ответ Игорь Новиков
Разница в том, что в этом году Ливерпуль и Челси - днище. Поэтому и вышли легче. А ПСЖ и прошлогодний ЧЕлси были сильнее, потому и проблемы были.
Это прошлогодняя игра Реала против ПСЖ и Челси просто "проблемы"? Реала на поле не было 160 минут в матчах с ПСЖ. Челси отставание в 3 мяча отыграл. Реал в этом году вышел в полуфинал, при этом в чемпионате везет десяток очков не самой сильной и стабильной Барселоне, которая даже из группы ЛЧ не вышла
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The Best
Сити во втором матче играл по счёту,я не понимаю в чём проблема то.Если бы они вату катали то их тоже критиковали бы за "скучный футбол",или другим командам можно играть по счёту а Сити нельзя?Пеп уже хочет взять ЛЧ с Сити я уверен,поэтому он ничего не придумывает и это правильно.
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Brigande
Может быть мяч хуже контролирует этот Сити , но они точно стали более конкретными и вертикальными в своих атаках с появлением Холланда , а значит вариативнее , что само по себе уже усилило команду .
Мадрид к слову с прошлого года тоже стал сильнее , несмотря на то что прошлогодний костяк из стариков стал еще на год старше , они не просели по уровню , а вот молодняк прибавил .
Сити фаворит , но бороться с ними можно .
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Бродяга-симпатяга
В кубковых турнирах кака нежизнеспособна, почти всегда найдется автобус который не получится взломать а другого шанса исправить косяк уже не будет. Поэтому эволюция стиля понятна, в принципе если бы не тараканы самого Гвардиолы который любит давать сопернику шансы( типа ставлю Грилиша против Комана и посмотрю сколько раз нам повезет)и слабый индивидуальный уровень защитников шансы Сити выиграть ЛЧ в этом сезоне можно было бы оценить процентов в 80
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Vic Wild
Хорошая попытка, но нет))
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выходец из убежища
А до этого Пепа критиковали за негибкость и отсутствие запасного плана. Людям не угодишь.
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Никита Давыдкин
Ответ Том Мунтян
В школе что ли на наркотики не проверяют? Иначе тебя бы уже давно отчислили, странно.
Сказать по делу нечего? Тогда ничего не пиши
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Виталий Ан
Ответ Мадрид наказывает!
с чего ты вообще взял, что Пип это тренер? Физрук всегда работал с миллиардными составами, а по факту взял лишь 2 судейских Эвребо-Негрейрных ЛЧ с пиковым Месси.
Это как пилоту формулы 1 говорить, почему он не участвует в гонке на ладе калине. Хотя у многих такие же +- болиды. Не любить Пепа дело каждого. Ну ведь правде в глаза надо хоть изредка смотреть. Сейчас он переделал состав под ЛЧ. И тяжелее, но все же борется в чемпионате. Хотя с прошлым составом в этом году он бы вообще не ощущал проблем в чемпионате. Но он гонится за тремя чемпионствами.
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ARIGAMI ARIGAMI
Главное пройти их в полуфинале. Это будет адски сложно, но будем надеяться на лучшее
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Murad A
да уж, и чем таких людей лечить?! 🤦🏼‍♂️
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Alxx3xx
Ответ Игорь Новиков
Реал в этом сезоне вышел в полуфинал как бы и имеет все шансы на повторение успеха. И все равно критикуют. А Пеп уже выиграл ЛЧ, что ли?
Реал пока в этом году тоже не выйграл.
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Том Мунтян
Ответ London.is.blue
Пеп опять виноват, да что ты будешь делать. Единственный тренер в истории, которого всю карьеру критикуют не только за поражения(их всего несколько за сезон обычно), но и за победы.
А что они уже выиграли в этом году, напомни?
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Alxx3xx
Ответ Том Мунтян
Машина с одним финалом ЛЧ за 100 лет.
Вот любите вы в прошлом копаться. Кайф такой?
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красная_карточка
скучно - почему Пеп не придумывает какую-нить внезапную дичь чтобы слететь?
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