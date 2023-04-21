Хорхе Вальдано: «Ман Сити» – уже не та доминирующая команда. Я скучаю по «Сити», у которого была монополия на владение мячом»

Хорхе Вальдано заявил, что скучает о привычной манере игры «Манчестер Сити».

Английский клуб сыграет в « » в полуфинале . В четвертьфинале « » обыграл «Баварию» по сумме двух матчей (4:1).

«Вижу « » немного расплывчатым.

У них есть преимущество в полузащите, но они уже не та доминирующая команда, которую мы знаем и у которой была практически монополия на владение мячом.

Я скучаю по обычному «Сити», который владеет мячом.

нервничает, потому что они теряют легкие мячи из-за того, что ищут длинные передачи [на ], а не короткие», – сказал бывший генеральный директор «Реала» в эфире Movistar.

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