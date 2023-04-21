Хорхе Вальдано: «Ман Сити» – уже не та доминирующая команда. Я скучаю по «Сити», у которого была монополия на владение мячом»
Хорхе Вальдано заявил, что скучает о привычной манере игры «Манчестер Сити».
Английский клуб сыграет в «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов. В четвертьфинале «Манчестер Сити» обыграл «Баварию» по сумме двух матчей (4:1).
«Вижу «Манчестер Сити» немного расплывчатым.
У них есть преимущество в полузащите, но они уже не та доминирующая команда, которую мы знаем и у которой была практически монополия на владение мячом.
Я скучаю по обычному «Сити», который владеет мячом.
Гвардиола нервничает, потому что они теряют легкие мячи из-за того, что ищут длинные передачи [на Эрлинга Холанда], а не короткие», – сказал бывший генеральный директор «Реала» в эфире Movistar.
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Единственный тренер в истории, которого всю карьеру критикуют не только за поражения(их всего несколько за сезон обычно), но и за победы.
Теперь это супер машина 👍
Тот Сити с Давидом Сильвой и Гюндоганом на опорнике с тотальный контролем был просто эталоном доминирующей команды
Мадрид к слову с прошлого года тоже стал сильнее , несмотря на то что прошлогодний костяк из стариков стал еще на год старше , они не просели по уровню , а вот молодняк прибавил .
Сити фаворит , но бороться с ними можно .