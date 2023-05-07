Геннадий Орлов: «Зенит» – «Спартак» – российское эль-класико! Игру посмотрит вся страна»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Геннадий Орлов Спорт-Экспресс Футбол

Геннадий Орлов уверен, что за игрой «Зенита» и «Спартака» будет следить вся Россия.

– Какие ожидания от новой встречи «Зенита» со «Спартаком»?

– Не нужно дополнительно настраивать команды на этот матч. Это российское эль-класико!

Все понимают, что это престижная игра, которую посмотрит вся страна. Такие вещи – выше любых зарплат и прочих обещаний.

– «Зенит» может официально оформить чемпионство. Это дополнительная мотивация?

– Еще какая! Я говорил месяц назад, что все может решиться после «Спартака» – и все к этому идет.

Сейчас у «Зенита» очень сильный клуб: менеджмент, руководство, взаимодействие с тренерским штабом. В этом году команда с бразильцами играет лучше, чем в предыдущих сезонах. Значит, правильно выстроен тренировочный процесс.

– Значит, Сергей Семак тоже прогрессирует?

– Он заслуживает уважения как тренер. Те же бразильцы могли бы уехать, меньше тренироваться, а они наслаждаются и играют лучше. Не просто так именно этот сезон «Зенита» самый успешный среди всех чемпионских.

В команде хорошая атмосфера, это очень важно. Плюс у Семака принцип – играет только тот, кто этого достоин. У него нет любимчиков, – сказал комментатор.

Сегодня «Зенит» примет «Спартак» в матче 26-го тура Мир РПЛ. В случае победы сине-бело-голубые досрочно станут чемпионами России.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.

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111 комментариев

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Evgeny Trifonov
Эль-ГазМясико
+104
-4
+100
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Евгений Кузнецов
Классика - это Спартак-ЦСКА

Уйдёт Миллер и Зенит снова станет обычным средним клубом
+109
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Slavnov
Не знаю,я понимаю,что через все газпром медиа хотят это представить,как матч номер 1,но мне интереснее игры с цска или динамо,как мне кажется для большинства спартачей это так,об этом говорит московская посещаемость матчей с зинаидой
+76
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Николай Иванов
Гена,ваше эльгазико с Оренбургом.Для росфутбола классико Спартак ЦСКА.
+41
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Рузанна Гасоян
Все таки наш главный враг это ЦСКА
+31
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Олег Дорожкин
Я не понимаю почему Зенит постоянно хочет примазаться, сидите в своем болоте и дальше сидите.
+34
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Колбаскер тут
Ответ Рузанна Гасоян
Все таки наш главный враг это ЦСКА
А для Зенита ЦСКА - главный соперник. Враг - Спартак
+21
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+9
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tolstiy
Ответ Evgeny Trifonov
Эль-ГазМясико
газнефтико....
+7
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Михаил Савченко
Рейтинги ТВ трансляций у Спартака каждый год рекордные именно с Зенитом. Не с ЦСКА. Попытка отрицания важности этого матча ни что иное как неумелая попытка принижения значимости Зенита как соперника. Нетушки, КБ, мы знаем что для вас значит сегодняшний вечер. Мы знаем.
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ьььь
Это Эль- нефтегазико
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Diyas
Дядь Гена россииское эль Классико всё-таки это Спартак ЦСКА.как бы питерские этого не хотели.
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Demyan Grachev
желаю прტвала пტлитпроекту
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Wiley Fox
Ответ Михаил Савченко
Рейтинги ТВ трансляций у Спартака каждый год рекордные именно с Зенитом. Не с ЦСКА. Попытка отрицания важности этого матча ни что иное как неумелая попытка принижения значимости Зенита как соперника. Нетушки, КБ, мы знаем что для вас значит сегодняшний вечер. Мы знаем.
Ты совсем от мира оторвался и улетел на народном газе в стратосферу

У Спартака нет телетрансляций. Матч тв принадлежит Газпрому, как и твой ненужный а пределами Питера зенит

Это Газпрому нужен Спартак, чтобы хоть что-то заработать на билетах, которые раздают бесплатно с другими клубами
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Алексей Терн
не знаю за всю страну, но для меня игры зенита уже два года как табу, смотреть на это недорозумение нет не какого желания.... даже когда цска победил их у себя дома, не вызвало не каких эмоций
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Pelerin
Ответ Крэнг
В последние годы это Эль-Уничтожалико вперемешку с Эль-Скандалико и Эль-Нытико (от КБ, канеш) бгг
После вылета из Кубка ныли именно вы ;)
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munhin
Ответ Николай Иванов
Гена,ваше эльгазико с Оренбургом.Для росфутбола классико Спартак ЦСКА.
мосфутбола, москва не Россия )
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Варлампий Варлампий
Ответ Андрей Андреев
Комментарий удален модератором
пойми, 95% населению страны глубоко плевать на цска, спартак или зенит и вообще на любой футбол или хоккей
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ВячеславКЗ
Ответ lezhik
Лично мне Ньюкасл-Арсенал куда как интереснее
Что ты тогда здесь делаешь, лицимер?
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Доктор Броманталь
Эль-Классико в России невозможно потому что все клубы выступающие в РПЛ хотя бы раз вылетали из высшей лиги.
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Александр Малышев
Ответ Спартак сила
питерские не станут сегодня чемпионами по традиции Спартак испортит праздник
Как? Бекон протух?
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Крэнг
Ответ Pelerin
После вылета из Кубка ныли именно вы ;)
кто это вы? я конь, мы в кубке
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Morello
Использование словосочетания вся страна - это тест на медиа шлюху
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murzzzzzilka
Классика альтернативной реальности из Питера😂😂
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Растиньяк
Спартак-Динамо, да! А Зенить-это вообще что такое?
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qw14qw
Поправка: "Спартак посмотрит вся страна"
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