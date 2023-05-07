Геннадий Орлов: «Зенит» – «Спартак» – российское эль-класико! Игру посмотрит вся страна»

Геннадий Орлов уверен, что за игрой «Зенита» и «Спартака» будет следить вся Россия.

– Какие ожидания от новой встречи « » со « »?

– Не нужно дополнительно настраивать команды на этот матч. Это российское эль-класико!

Все понимают, что это престижная игра, которую посмотрит вся страна. Такие вещи – выше любых зарплат и прочих обещаний.

– «Зенит» может официально оформить чемпионство. Это дополнительная мотивация?

– Еще какая! Я говорил месяц назад, что все может решиться после «Спартака» – и все к этому идет.

Сейчас у «Зенита» очень сильный клуб: менеджмент, руководство, взаимодействие с тренерским штабом. В этом году команда с бразильцами играет лучше, чем в предыдущих сезонах. Значит, правильно выстроен тренировочный процесс.

– Значит, тоже прогрессирует?

– Он заслуживает уважения как тренер. Те же бразильцы могли бы уехать, меньше тренироваться, а они наслаждаются и играют лучше. Не просто так именно этот сезон «Зенита» самый успешный среди всех чемпионских.

В команде хорошая атмосфера, это очень важно. Плюс у Семака принцип – играет только тот, кто этого достоин. У него нет любимчиков, – сказал комментатор.

Сегодня «Зенит» примет «Спартак» в матче 26-го тура Мир . В случае победы сине-бело-голубые досрочно станут чемпионами России.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.

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