Геннадий Орлов: «В России слабые тренеры. На всю страну – Семак и Карпин. Школа очень низкого уровня»
Геннадий Орлов считает российских тренеров слабыми.
– У нас слабые тренеры. На всю страну только два тренера – Семак и Карпин. Все остальное – сомнительно.
Конечно, Абаскаль любопытен, и Йоканович в «Динамо» что-то пытается сделать. Но они еще мало работают, мне знаем, на что они способны.
А своих российских тренеров нет. Ну что это такое, Гогниев стал тренером команды Премьер-лиги. Кто он? Чего добился как тренер? Гаранина назначили в «Сочи», он развалил там команду. Они не обучены. Наша школа тренеров очень низкого уровня.
– Недавно Гогниев получил лицензию PRO и бегал от журналистов, которые пытались задать ему вопросы.
– Во-первых, общение с журналистами – составная часть профессии. Если журналист не получает правдивой информации, он напишет черт знает что. Гогниев, получается, вообще не понимает, что к чему. Значит, такие учителя у него были.
Говорю же, очень низкий образовательный уровень тренеров, сами они люди низкой культуры. Сколько уже специалистов получили эти лицензии PRO? Почему никто нигде не работает?
– Сергей Игнашевич неплохо в «Балтике» работает – команда лидирует в Первой лиге.
– Но это пока что «неплохо». Гогниев тоже неплохо работал в «Алании». Что она выиграла? И потом тренер – это тот, у кого вырастают игроки. Кто вырос у Гогниева? Пусть назовет фамилии, кто попал в Премьер-лигу и там проявил себя.
Тренер – это два таланта: руководство и педагогика. Чем хороши Семак и Карпин? У них порядок в раздевалке. Любой тренер старается сделать так, чтобы в раздевалке один был за всех и все за одного.
Вот сейчас «Спартак» такой. Мы видим, что Абаскаль игроков объединил, «Спартак» стал командой единомышленников. Это очень важно для игровых видов спорта, – поделился мнением журналист.
Футбол зеркало жизни.
Сейчас эпоха отрицательного отбора из политики ( даже не из идеологии) , потом разрешительные акты, а потом еще и суровая действительность. Все боятся накосячить, творческой атмосферы в стране давным-давно нет, это не сейчас началось.
О причинах говорить не бум.
Вот и все.
только два вопроса... что выиграл Карпин и кого воспитал Семак
Позорище
Что семак выиграл вне Газпрома?
Карпин так только продавал матчи в Спартаке, а на игру ростова без слёз не взглянешь