Геннадий Орлов: «В России слабые тренеры. На всю страну – Семак и Карпин. Школа очень низкого уровня»

считает российских тренеров слабыми.

– У нас слабые тренеры. На всю страну только два тренера – Семак и . Все остальное – сомнительно.

Конечно, любопытен, и Йоканович в «Динамо» что-то пытается сделать. Но они еще мало работают, мне знаем, на что они способны.

А своих российских тренеров нет. Ну что это такое, Гогниев стал тренером команды Премьер-лиги. Кто он? Чего добился как тренер? Гаранина назначили в «Сочи», он развалил там команду. Они не обучены. Наша школа тренеров очень низкого уровня.

– Недавно Гогниев получил лицензию PRO и бегал от журналистов, которые пытались задать ему вопросы.

– Во-первых, общение с журналистами – составная часть профессии. Если журналист не получает правдивой информации, он напишет черт знает что. Гогниев, получается, вообще не понимает, что к чему. Значит, такие учителя у него были.

Говорю же, очень низкий образовательный уровень тренеров, сами они люди низкой культуры. Сколько уже специалистов получили эти лицензии PRO? Почему никто нигде не работает?

– Сергей Игнашевич неплохо в «Балтике» работает – команда лидирует в Первой лиге.

– Но это пока что «неплохо». Гогниев тоже неплохо работал в «Алании». Что она выиграла? И потом тренер – это тот, у кого вырастают игроки. Кто вырос у Гогниева? Пусть назовет фамилии, кто попал в Премьер-лигу и там проявил себя.

Тренер – это два таланта: руководство и педагогика. Чем хороши и Карпин? У них порядок в раздевалке. Любой тренер старается сделать так, чтобы в раздевалке один был за всех и все за одного.

Вот сейчас «Спартак» такой. Мы видим, что Абаскаль игроков объединил, « » стал командой единомышленников. Это очень важно для игровых видов спорта, – поделился мнением журналист.