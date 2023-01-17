Геннадий Орлов: «В России слабые тренеры. На всю страну – Семак и Карпин. Школа очень низкого уровня»

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Геннадий Орлов считает российских тренеров слабыми.

– У нас слабые тренеры. На всю страну только два тренера – Семак и Карпин. Все остальное – сомнительно.

Конечно, Абаскаль любопытен, и Йоканович в «Динамо» что-то пытается сделать. Но они еще мало работают, мне знаем, на что они способны.

А своих российских тренеров нет. Ну что это такое, Гогниев стал тренером команды Премьер-лиги. Кто он? Чего добился как тренер? Гаранина назначили в «Сочи», он развалил там команду. Они не обучены. Наша школа тренеров очень низкого уровня.

– Недавно Гогниев получил лицензию PRO и бегал от журналистов, которые пытались задать ему вопросы.

– Во-первых, общение с журналистами – составная часть профессии. Если журналист не получает правдивой информации, он напишет черт знает что. Гогниев, получается, вообще не понимает, что к чему. Значит, такие учителя у него были.

Говорю же, очень низкий образовательный уровень тренеров, сами они люди низкой культуры. Сколько уже специалистов получили эти лицензии PRO? Почему никто нигде не работает?

– Сергей Игнашевич неплохо в «Балтике» работает – команда лидирует в Первой лиге.

– Но это пока что «неплохо». Гогниев тоже неплохо работал в «Алании». Что она выиграла? И потом тренер – это тот, у кого вырастают игроки. Кто вырос у Гогниева? Пусть назовет фамилии, кто попал в Премьер-лигу и там проявил себя.

Тренер – это два таланта: руководство и педагогика. Чем хороши Семак и Карпин? У них порядок в раздевалке. Любой тренер старается сделать так, чтобы в раздевалке один был за всех и все за одного.

Вот сейчас «Спартак» такой. Мы видим, что Абаскаль игроков объединил, «Спартак» стал командой единомышленников. Это очень важно для игровых видов спорта, – поделился мнением журналист.

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44 комментария

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banchik1
Ну ничо, ничо, скоро Мост получит какую-нибудь лицензию (но это неточно) и как начнет рвать нашу лигу!
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Бурбулис
И потом, интересно было бы от Гены узнать, кого же вырастил Семак?)))
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semenoffp3trok
Ответ King_X
Тем, что он как минимум Осинькина и Федотова не знает - только позорит себя Геннадий
обычные провинциальные тренеры, немрлодые уже, им ничего не светит
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analogia
Сильный тренер или нет, надо доказывать в ЛЧ, а Семак так ровным счётом ничего не показал даже против Брюгге, судить качества тренера по работе в РПЛ когда за твоей спиной Газпром - абсурд
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Бурбулис
Вообще то показатель тренерского мастерства, это выступления в международных играх, ни один наш тренер этим похвастаться не может. Если исходить из логики и слов Орлова, спрошу его словами.....А что Семак и Карпин выиграли в Европе?
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maddantist maddantist
Ну, а с чего она вообще должна быть какого-то уровня, коллеги ?
Футбол зеркало жизни.
Сейчас эпоха отрицательного отбора из политики ( даже не из идеологии) , потом разрешительные акты, а потом еще и суровая действительность. Все боятся накосячить, творческой атмосферы в стране давным-давно нет, это не сейчас началось.
О причинах говорить не бум.
Вот и все.
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Melnikov1968
В целом нет ни одного тренера, который мог бы возглавить условный Бетис, Порту, Лацио. Не фанат Орлова, но здесь он абсолютно прав. Российская тренерская школа(если она вообще существует) полное днище. Результаты наших клубов в ЕК тому подтверждение.
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dukenukem
Ответ Mechel**
А чего добился Карпин, как тренер?
Стал Тренером сборной России , туда плохих не берут
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Bartez1986
Сейчас Гогниев вызовет деда раз на раз
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Виктор
Ответ dukenukem
Манчини вот не смог
А спартаку кого не дай, всё равно **вно и десятое место.
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.ru
Гогниев тоже неплохо работал в «Алании». Что она выиграла? И потом тренер – это тот, у кого вырастают игроки...
только два вопроса... что выиграл Карпин и кого воспитал Семак
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GibsonFlyingV
А Бердыев?
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Моутиньо оформляет 40
Ответ Mechel**
А чего добился Карпин, как тренер?
трудоустроенности
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Олимпионик
Назвал двоих равных по уровню Гогниеву.
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snoopy
У нас как только позовут иностранного тренера, так всё футбольное старичьё начинает орать, что у нас самих тренеры э-ге-гей! Мне казалось, что Геннадий один из них, разве не так? Говорю по памяти, просто лень проверять
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rom-alexandr
а орлов то кто вообще? Доболтался до того, что союз журналистов, или каких там, попросил РПЛ не назначать его комментатором.

Позорище
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Иван Рыбаков
Ответ Назар Игорь
Ваня, дай тебе Боженька дожить до возраста Орлова без проблем.
Да, чë то я погорячился. Извиняюсь.
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Иван Пупкин
Если Семака вынести за пределы Зенита, насколько он сохранит уровень, гг?
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dukenukem
Ответ Spartakus1984
Тренировать зенит и Мостовой сможет
Манчини вот не смог
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The Best
Черчесов для него шутка какая-то?Он и в сборной неплохо тренировал и сейчас Ференцварош под его руководством лидирует в чемпионате Венгрии.
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Иван Рыбаков
Ответ Spartakus1984
Тренировать зенит и Мостовой сможет
Ну Манчини не смог.
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Назар Игорь
Ответ Иван Рыбаков
Комментарий удален пользователем
Ваня, дай тебе Боженька дожить до возраста Орлова без проблем.
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King_X
Тем, что он как минимум Осинькина и Федотова не знает - только позорит себя Геннадий
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Spartakus1984
Ответ Mechel**
А чего добился Карпин, как тренер?
А чего он должен был добиться?
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Wiley Fox
И назвал двух клоунов

Что семак выиграл вне Газпрома?

Карпин так только продавал матчи в Спартаке, а на игру ростова без слёз не взглянешь
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