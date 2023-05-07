Азар о будущем: «Планирую остаться в «Реале». Хочу отработать последний год по контракту»

Эден Азар заявил, что хочет отработать контракт с «Реалом», действующий до лета 2024 года.

«Если честно, я планирую остаться в «Реале» на следующий сезон.

Я ожидаю, что останусь здесь, так как хочу отработать последний год по контракту, который у меня есть», – сказал полузащитник.

В этом сезоне 32-летний футболист отыграл 331 минуту в 9 матчах за «Реал» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Полную статистику Азара можно найти здесь.

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