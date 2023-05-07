Азар о будущем: «Планирую остаться в «Реале». Хочу отработать последний год по контракту»
Эден Азар заявил, что хочет отработать контракт с «Реалом», действующий до лета 2024 года.
«Если честно, я планирую остаться в «Реале» на следующий сезон.
Я ожидаю, что останусь здесь, так как хочу отработать последний год по контракту, который у меня есть», – сказал полузащитник.
В этом сезоне 32-летний футболист отыграл 331 минуту в 9 матчах за «Реал» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Полную статистику Азара можно найти здесь.
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Как говорится и рыбку съесть и зарплату получать
Сашка хотя бы ушел в аренду, что-то делает, старается, а этот, сидит и просто деньги получает, только бургеры жрет, никакого самоуважения к себе и к другим.
Это проблема Реала накидывать деньги.
А че, Азар по собственному должен был уйти?
Да вы сами сидели на зп и все.
По сути, Азар как нынешний лимиьчик в России делает и норм.
Бургеры сколько лет назад были, он тоже человек и у него есть свои слабости
Травмы сгубили его и бургеры тут уж точно не виноваты
Свой ресурс он выработал в Челси, дальше организм сдал