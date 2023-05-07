Азар о будущем: «Планирую остаться в «Реале». Хочу отработать последний год по контракту»

Теги Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Эден Азар Футбол

Эден Азар заявил, что хочет отработать контракт с «Реалом», действующий до лета 2024 года.

«Если честно, я планирую остаться в «Реале» на следующий сезон.

Я ожидаю, что останусь здесь, так как хочу отработать последний год по контракту, который у меня есть», – сказал полузащитник.

В этом сезоне 32-летний футболист отыграл 331 минуту в 9 матчах за «Реал» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Полную статистику Азара можно найти здесь.

Мы скучаем по такому Азару. В «Челси» были магнетизм, доминирование по обводкам и сезоны без травм

Все страдания Азара в «Реале». Как часто он травмировался? Сколько стоили его полезные действия?

Эден Азар: «Хочу играть, но знаю, что это сложно. Трудный год, но я провел его в очень большом клубе»

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57 комментариев

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Андрей Хенто
Звучит, как угроза. Конечно хочет остаться, где еще столько будут платить + трофеи падают в копилку, прекрасный город, климат, кайф одним словом.
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белошип
А бельгиец оказался более мерзким чем валиец
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The Best
Легенда Реала 👏
Как говорится и рыбку съесть и зарплату получать
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Футбол_это_жизнь
Надо продлить контракт. Азар легенда Реала. Уже чемпионат, ЛЧ и кубок взял! Красавец
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Нету Нету
Ответ белошип
А бельгиец оказался более мерзким чем валиец
Валиец очень хорош был, Азар так и не увидел в Реале
+9
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Rio de Janeiro
Азар в Реале–одна из самых удивительных деградаций в истории футбола
+10
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Ganibale
Ответ белошип
А бельгиец оказался более мерзким чем валиец
Валиец какие то бабки хоть отработал, голы в финале ЛЧ, какие то вспышки особенно в начале и неплохая игра это уже под конец он превратился в Азара и то уезжал в аренду. А Азар просто фиг пойми что приехало
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che kaif
Развел так развел Пересовский мешок
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Михаил Шаповалов
"Отработать", заметьте)
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evil
Я остаюсь! Я остаюсь, я буду здесь жить ©
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DonaldBrashear 2.0
хуже Кокорина даже. никогда бы так не подумал, что Азар будет хуже Кокорина.

Сашка хотя бы ушел в аренду, что-то делает, старается, а этот, сидит и просто деньги получает, только бургеры жрет, никакого самоуважения к себе и к другим.
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Ноно Гомес
С такой зп грех не отработать))
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Сикарио
Ответ белошип
А бельгиец оказался более мерзким чем валиец
Валиец - легенда Реала, бельгиец - дно.
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blaugrano
Сидячая у него работа. Прям как офисный сотрудник.
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Байгазы Козтимесин
Включил Бейла,хотя валлиец действительно оправдал своей игрой. А Азар даже на 20% не наиграл уровня Бейла. Помню в матче с ПСЖ в первой игре получил травму и с тех пор не пошла игра. Не подходит ему игра Реала.
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FootyfanaticRM
При живом Винисиусе у него нет шансов,хотя по иронии судьбы,если бы Азар в свое время не травмировался,мы бы не увидели такой ранний рассвет бразильца.
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aslvowk@mail.ru
Ответ artem ofruss
в СА наверно чуть больше предложить могут
Он вечно с травмами, в СА ему больше не дадут. Если у чувака нет мотивации следить за формой и играть за Реал, то что будет в са?
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svft
любить - так любить, доить - так доить!
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57s6w79qhh
Гарет по сравнению с ним, просто святоша. А бельгиец Оказался просто мерзейшим персонажем.
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Davron Mamadzhanov
Скорее не отработать а протирать скамейки.
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HRYNDEL
Жопу на скамейке растить норм тема, так ещё и платят!!!
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Сикарио
Ответ kqkly
Так Бэйла ещё не оскорблял никто. Он может и смазал концовку в реале, но свой вклад в историю клуба он внёс, и своими голами помог завоевать немало трофеев. Азар же "легенда" на уровне мариано диаса.
Мариано Диас позорил полосатый кабинет в класико, Днозар позорится сам по себе.
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G-Mack
Ответ белошип
А бельгиец оказался более мерзким чем валиец
Не понял, а почему мерзким то? Реал купил его? Да. Готов был отваливать ему деньги? Да.
Это проблема Реала накидывать деньги.
А че, Азар по собственному должен был уйти?
Да вы сами сидели на зп и все.
По сути, Азар как нынешний лимиьчик в России делает и норм.
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Konvicted
подлец
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b9dc9qmr6f
Ответ DonaldBrashear 2.0
хуже Кокорина даже. никогда бы так не подумал, что Азар будет хуже Кокорина. Сашка хотя бы ушел в аренду, что-то делает, старается, а этот, сидит и просто деньги получает, только бургеры жрет, никакого самоуважения к себе и к другим.
В чем собственно вопрос?
Бургеры сколько лет назад были, он тоже человек и у него есть свои слабости

Травмы сгубили его и бургеры тут уж точно не виноваты
Свой ресурс он выработал в Челси, дальше организм сдал
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