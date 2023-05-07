Эден Азар: «Хочу играть, но знаю, что это сложно. Трудный год, но я провел его в очень большом клубе»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Эден Азар Футбол

Эден Азар заявил, что хочет чаще играть за «Реал».

После победы «Мадрида» над «Осасуной» (2:1) в финале Кубка Испании полузащитника спросили о возможности получать больше игровых минут.

«Я надеюсь на это, друг. Это был трудный год, но я провел его в очень большом клубе. У меня хорошие отношения с тренером и игроками. Я хочу играть, но знаю, что это очень сложно. Я просто должен работать и надеяться на то, что смогу выходить на поле чаще», – сказал Азар.

В этом сезоне 32-летний футболист отыграл 331 минуту в 9 матчах за «Реал» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Полную статистику Азара можно найти здесь.

Мы скучаем по такому Азару. В «Челси» были магнетизм, доминирование по обводкам и сезоны без травм

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60 комментариев

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G.O.D.
Ответ DolJun
с таким винисиусом и у праймового азара были бы сложности пробиться в состав, а в текущей форме - и подавно. жаль, кажется того челсийского азара мы больше не увидим
У кого-то слабая память. Праймовый Азар был топ 3 лучших футболистов мира , Винисиусу ещё до него далековато будет
+70
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+57
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Андрей Хенто
Ответ DolJun
с таким винисиусом и у праймового азара были бы сложности пробиться в состав, а в текущей форме - и подавно. жаль, кажется того челсийского азара мы больше не увидим
Должун, странно слышать от тебя такие слова, что праймовый Азар слабее Винисиуса. Их сложно сравнивать, да они играют на одной позиции, но у них абсолютно разные были сильные стороны. Сейчас понятно, что Эден ему не конкурент. Но при всей моей симпатии к Вини, я считаю, что Эден был сильнее в свои лучшие годы. Другой вопрос, что Винисиус не достиг еще своего потолка и возможно в будущем на дистанции достигнет гораздо большего.
+39
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Arthur Morgan
Всем бы такую работу как у Азара. Плюшки, трофеи, бабосики, фастфуд. Легенда)
+31
-4
+27
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zzzeeerrrooo
Никуда он не уйдет
Деньги капают
Трофеи собираются
+10
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Андрей Хенто
Ответ CriminalJoint62
Видно, что он топ-игрок. Просто Перес приказал Анчелотти выпускать этих обезьян, а не великого Азара
Конечно, ведь Флорентино дурак, держать на скамейки 100-миллионого игрока и выпускать молодых бразильцев. Просто Эден сам виноват в своих бедах, непрофессионализм его погубил + неудачное стечение обстоятельств с травмами. Вот в недавней игре вышел Эден и абсолютно ничего не показал, просто ноль. Желания вообще было не видно, вышел - отбыл номер на поле и на этом все. А в интервью говорит, что он старается изо всех сил, но пока слова расходятся с действиями.
+15
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alireal
Ответ Arthur Morgan
Всем бы такую работу как у Азара. Плюшки, трофеи, бабосики, фастфуд. Легенда)
Это ему на голову не свалилось. Для того чтобы получить все это он работал на свое имя.
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blaugrano
Как политик говорит и воды столько же льёт.
Хотел бы играть - давно ушёл бы в краткосрочную аренду.
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Hans Castorp
Азару наверное уже надо прямым текстом сказать что он принял решение досидеть до конца контракта , чтобы не получать эти тупые вопросы а-ля почему не играешь ?
в мире нет клубов которые дали бы ему его текущую зп, учитывая его деградацию с момента перехода в Реал, даже арабы его не позовут никуда, потому что он не медийный.
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гилберт
Н у гол же забил. И голевую отдал. Какие претензии?
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Кино Музыка
Давно мы не слышали начальника транспортного цеха...
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G.O.D.
Ответ Hans Castorp
Обьясни почему Винисиусу далековато , только объективно ? Да , они по стилю игры довольно разные игроки , но оба очень острые фланговые нападающие , при этом Азар к примеру не достигал таких результатов как Вини на самом высочайшем уровне- в ЛЧ. Пожалуй соглашусь , что праймовый Азар посильнее Жуниора, но тому всего 22 , да и если на то уж пошло , Винисиус прямо сейчас железно топ-5 в мире , если не топ -3 после Холланда и КДБ. Так что как раз таки совсем недалеко Вини до Азара
Ну потому что Азар был потрясающим распасовщиков, у него было видение поля, шикарнейший удар. Винисиус пока бегунок с техникой, не больше. Тот же ЧМ подтвердил это наглядно, что парню есть куда расти ещё. ИМХО
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swerh
...бол
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Hans Castorp
Ответ G.O.D.
У кого-то слабая память. Праймовый Азар был топ 3 лучших футболистов мира , Винисиусу ещё до него далековато будет
Обьясни почему Винисиусу далековато , только объективно ? Да , они по стилю игры довольно разные игроки , но оба очень острые фланговые нападающие , при этом Азар к примеру не достигал таких результатов как Вини на самом высочайшем уровне- в ЛЧ. Пожалуй соглашусь , что праймовый Азар посильнее Жуниора, но тому всего 22 , да и если на то уж пошло , Винисиус прямо сейчас железно топ-5 в мире , если не топ -3 после Холланда и КДБ. Так что как раз таки совсем недалеко Вини до Азара
+2
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Игорь Пичугин
Ответ Андрей Хенто
Должун, странно слышать от тебя такие слова, что праймовый Азар слабее Винисиуса. Их сложно сравнивать, да они играют на одной позиции, но у них абсолютно разные были сильные стороны. Сейчас понятно, что Эден ему не конкурент. Но при всей моей симпатии к Вини, я считаю, что Эден был сильнее в свои лучшие годы. Другой вопрос, что Винисиус не достиг еще своего потолка и возможно в будущем на дистанции достигнет гораздо большего.
В свои годы и Ловчев был сильнее условного кривоногого Зобнина.
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LIMEX
в следующем году точно заиграет!
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Alexandr Sokolov
Так и не дождался фразы: "Я устал, я ухожу" ((
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Артём Толоконников
Уходи...
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Адам Нинуху
решил просто сидеть и получать зарплату сильно не напрягаясь
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Байгазы Козтимесин
...и с большой зарплатой подытожил Азар, доедая сочный бургер!)
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Alex Legend
Ответ Arthur Morgan
Всем бы такую работу как у Азара. Плюшки, трофеи, бабосики, фастфуд. Легенда)
Для того чтобы получить эту работу, ему пришлось стать лучшим на своей позиции.
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Edi Valdman
Вернее бы сказал я просидел на скамейке в великом клубе.
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Роман Тимофеев
Ответ JENNINGS
При чём здесь уход из «Челси»? «Реал» покупал Азара в качестве замены Роналду и рассчитывал на бельгийца, как на одну из главных звёзд команды (если не главную звезду), вокруг которой будет строиться новый проект. Кто тогда, в 2019-м году, знал или хотя бы предполагал, что ситуация повернётся таким образом?!
Ну да, в принципе, ты прав. Но все же стоит учитывать, что переход в новый клуб всегда может повлиять на игрока и его результативность. К тому же, уход из «Челси» все еще является важным моментом в карьере Азара, ведь именно там он достиг многих своих успехов и стал звездой мирового футбола. Но конечно, сейчас уже не стоит говорить об этом, важно поддерживать Азара и желать ему успехов в Реале.
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Betting Star
Ответ CriminalJoint62
Видно, что он топ-игрок. Просто Перес приказал Анчелотти выпускать этих обезьян, а не великого Азара
Топ-игрок в недавнем прошлом.☝🏻
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Makar Tert
Я хочу играть, но у меня только получается хавать бургеры
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добрый грек
"Это был трудный год, но я провел его в очень большом клубе. И точка."
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