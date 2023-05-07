Эден Азар: «Хочу играть, но знаю, что это сложно. Трудный год, но я провел его в очень большом клубе»
Эден Азар заявил, что хочет чаще играть за «Реал».
После победы «Мадрида» над «Осасуной» (2:1) в финале Кубка Испании полузащитника спросили о возможности получать больше игровых минут.
«Я надеюсь на это, друг. Это был трудный год, но я провел его в очень большом клубе. У меня хорошие отношения с тренером и игроками. Я хочу играть, но знаю, что это очень сложно. Я просто должен работать и надеяться на то, что смогу выходить на поле чаще», – сказал Азар.
В этом сезоне 32-летний футболист отыграл 331 минуту в 9 матчах за «Реал» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Полную статистику Азара можно найти здесь.
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Хотел бы играть - давно ушёл бы в краткосрочную аренду.
в мире нет клубов которые дали бы ему его текущую зп, учитывая его деградацию с момента перехода в Реал, даже арабы его не позовут никуда, потому что он не медийный.