«Реал» обсудит с Азаром его будущее в ближайшие недели. В клубе считают, что Эдену лучше уйти летом – при Анчелотти ситуация не поменяется
«Реал» собирается провести встречу с представителями полузащитника Эдена Азара.
Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, в ближайшие недели стороны пообщаются на тему будущего бельгийца.
В клубе считают, что хавбеку лучше уйти летом, если поступит хорошее предложение. Какие-то шансы регулярно играть за мадридскую команду у Азара могут быть только в случае ухода главного тренера Карло Анчелотти.
В текущем сезоне 32-летний полузащитник провел 3 матча в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Речь не о заслугах в Реале, коих у Бэйла, конечно, в разы больше.
Уйти на пике формы одного из лучшего в истории АПЛ , и так бездарно провалится .
кому он ещё нужен, о каком предложении может идти речь, даже с доплатой
Удивительная история просёра всех полимеров от бельгийца.