«Реал» обсудит с Азаром его будущее в ближайшие недели. В клубе считают, что Эдену лучше уйти летом – при Анчелотти ситуация не поменяется

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Эден Азар Фабрицио Романо Футбол

«Реал» собирается провести встречу с представителями полузащитника Эдена Азара.

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, в ближайшие недели стороны пообщаются на тему будущего бельгийца.

В клубе считают, что хавбеку лучше уйти летом, если поступит хорошее предложение. Какие-то шансы регулярно играть за мадридскую команду у Азара могут быть только в случае ухода главного тренера Карло Анчелотти.

В текущем сезоне 32-летний полузащитник провел 3 матча в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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33 комментария

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Nikita_C47
Ответ Акира_1
Даже Боэли не станет тратиться на нынешнего Азара, место которого скорее в Маке, а не на поле.
Боэли: «подержи мое пиво»
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Gheorghe Rusu
Лучше для кого? для Реала? Так вот, ему плевать)
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Lavinka
Как же круто он играл в Челси ...
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Джанлука Нальюка
Нужно завязывать, это уже не футболист
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Shuller18
Ответ WelcomeBackPURE
Удивительная карьера, конечно же
Быть чуть ли не в топ5 лучших в мире и так резко сдуться, это да, уникальный случай. Ведь Реал действительно суперзвезду покупал без всяких НО. Но...
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Power Lifting
В Челси его возьмут обратно . Миллионов за 40)
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Гекдениз Кардениз
Ответ зак
продать бы его в СА к Роналду те точно лямов 40 могут выложить за него..
Боули готовит обратный выкуп за те же деньги
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Dmitry Kochnev
Ответ Sevuska
Не припоминаю более резкого обрыва такой великолепной карьеры при смене клуба . Уйти на пике формы одного из лучшего в истории АПЛ , и так бездарно провалится .
Шевченко, Торрес - очень похожие ситуации
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d3fstqd
Ответ Hans Castorp
Согласен , клуб буквально никак не защищен , в случае когда игрок теряет мотивацию да и просто тягу к футболу. При этом у топовых игроков всегда есть рычаг воздействия в виде угрозы в другой клуб бесплатно , поэтому у них получается выбивать жирные контракты 4 лет .
А игроков кто защитит тогда? Вон, когда в Спартаке просто перестали выпускать Широкова, чтобы просто не продлять с ним контракт на его условиях, когда у него оставался 1 или 2 матча в старте. При этом до этого он был железным игроком основы. Если прописывать зависимость зп от результативности, то и выходы игрока в старте надо прописывать, ведь иначе его просто можно усадить на лавку. Игроки тоже не рабы, а трудоустроенные люди.
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Дядя Артем
Ответ зак
продать бы его в СА к Роналду те точно лямов 40 могут выложить за него..
Что бы он там на лавке сидел? Какой от него толк,он медийность потерял,забивать пачками не будет
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Dmitry Kochnev
Ответ Gravdaar Iyaad
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У меня те же ассоциации с Бэйлом возникли. Топ-игроки, которые в какой-то момент спустили карьеру в унитаз.
Речь не о заслугах в Реале, коих у Бэйла, конечно, в разы больше.
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Veles3101
Ответ Hans Castorp
Согласен , клуб буквально никак не защищен , в случае когда игрок теряет мотивацию да и просто тягу к футболу. При этом у топовых игроков всегда есть рычаг воздействия в виде угрозы в другой клуб бесплатно , поэтому у них получается выбивать жирные контракты 4 лет .
Когда подписывают таких ребят как тогда Азар клуб готов на все что угодно и естественно, что понимая это футболист контракт не подпишет, а юристы футболиста сделают все чтобы там не было ухудшающих положения звёзды условий. Клубы сами себя загоняют в ловушку перетаскивая звез друг у друга. С другой стороны это характерно именно что для суперзвёзд. Для простых парней и штрафы и обязанности для звёзд -частный самолёт со шлюхами
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GerbertS
нельзя просто так взять и убрать Эдена. его надо отнести в Мордор
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Dexter Dallas
Ответ Hans Castorp
Худший трансфер в истории современного футбола
Ага. Без каутиня в том матче счет бы был 6:2.
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Dexter Dallas
Эден заедая гамбургер макфлури смотрит в глаза Переса. Ага ага. Как и говорил, моей семье нравится в Мадриде.
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Sevuska
Не припоминаю более резкого обрыва такой великолепной карьеры при смене клуба .
Уйти на пике формы одного из лучшего в истории АПЛ , и так бездарно провалится .
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Hans Castorp
Ответ Gravdaar Iyaad
Пора бы уже юристам всерьез взяться за контракты футболистов. Они определенно требуют реформирований. Например, ввести условия, при которых заработная плата игрока снижается соразмерно упадку его результативности
Согласен , клуб буквально никак не защищен , в случае когда игрок теряет мотивацию да и просто тягу к футболу. При этом у топовых игроков всегда есть рычаг воздействия в виде угрозы в другой клуб бесплатно , поэтому у них получается выбивать жирные контракты 4 лет .
+2
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Ярик01
Может стоит обсудить продление контракта )
кому он ещё нужен, о каком предложении может идти речь, даже с доплатой
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Hans Castorp
Худший трансфер в истории современного футбола
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Gravdaar Iyaad
Пора бы уже юристам всерьез взяться за контракты футболистов. Они определенно требуют реформирований. Например, ввести условия, при которых заработная плата игрока снижается соразмерно упадку его результативности
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Tresh
Ответ avcgloronalduMU
Гарет Бейл 2
Гарет кучу пользы успел принести! Азарт, к сожалению, второй Вудгейт... (болелы нулевых - поймут)
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Anton Lem
Ответ avcgloronalduMU
Гарет Бейл 2
Ну не надо так. Первые сезоны в Реале Гарет хоть свой уровень показывал, а бельгиец, с самого прихода начал тройные с салом кока-колой заедать.
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БолельщикСоСтажем
Помотросили и бросили называется
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Anton Lem
Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо Азар закончил с футболом в 2019 году.

Удивительная история просёра всех полимеров от бельгийца.
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Gravdaar Iyaad
Ответ avcgloronalduMU
Гарет Бейл 2
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