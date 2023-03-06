«Реал» обсудит с Азаром его будущее в ближайшие недели. В клубе считают, что Эдену лучше уйти летом – при Анчелотти ситуация не поменяется

« » собирается провести встречу с представителями полузащитника .

Как утверждает инсайдер , в ближайшие недели стороны пообщаются на тему будущего бельгийца.

В клубе считают, что хавбеку лучше уйти летом, если поступит хорошее предложение. Какие-то шансы регулярно играть за мадридскую команду у Азара могут быть только в случае ухода главного тренера .

В текущем сезоне 32-летний полузащитник провел 3 матча в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.