Футболист «Байера» Мусса Диаби интересен «Реалу».

Мадридский клуб проявляет интерес к 22-летнему французскому полузащитнику.

« » следит за , но трансфер станет более реалистичным в случае того, если состав мадридской команды покинут некоторые игроки.

В частности, речь идет о полузащитнике , который практически не получает игровое время в «Реале».

Сумма трансфера Диаби оценивается в 50 миллионов евро

Диаби забил 9 голов и сделал 8 результативных передач в 30 матчах сезона в Бундеслиге.

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