«Реал» может купить Диаби в случае ухода Азара. Хавбек «Байера» оценивается в 50 млн евро

Теги Байер бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Эден Азар Мусса Диаби Футбол

Футболист «Байера» Мусса Диаби интересен «Реалу».

Мадридский клуб проявляет интерес к 22-летнему французскому полузащитнику.

«Реал» следит за Мусса Диаби, но трансфер станет более реалистичным в случае того, если состав мадридской команды покинут некоторые игроки.

В частности, речь идет о полузащитнике Эдене Азаре, который практически не получает игровое время в «Реале».

Сумма трансфера Диаби оценивается в 50 миллионов евро

Диаби забил 9 голов и сделал 8 результативных передач в 30 матчах сезона в Бундеслиге.

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34 комментария

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onegin2007
В случае ухода Азара... Можно вообще никого не покупать и будет достойная замена Азару.
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Ренат Губайдуллин
Ответ Штаны Габора Кирая
Ого, не знал что Диаби после ухода из Арсенала залечил свои травмы и теперь играет в Байере! Удачи ему, отличный игрок!
Каким остроумным ты себе казался , когда это писал )
+39
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Мэр Чунга-чанги
Ответ Ренат Губайдуллин
Каким остроумным ты себе казался , когда это писал )
Когда про Диарра новость появится, то он ссаться от восторга будет
+20
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+17
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поколение пепси
азар никуда не уйдёт, платят хорошо,работа не пыльная
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distress of ignorance
Сплавить Азара с его огромной зарплатой уже будет отличным трансфером
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+3
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ Eden Hazard
Ребёнком остался, и к Зиданчику, кумиру детства пошёл, забив болт на карьеру футболиста, встреча с кумиром же важнее. Четыре ребёнка заделал уже тогда, мозги им наверное все отдал.
ну никто ж в его голове не сидит,уже и в Челси всю жизнь внукам обеспечил- но там феерил до последнего) хоть Реал и не люблю,но ожидал что рвать там и он наконец-то начнет)
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Ебздрогыч
Прочитал: «Реал» может купить Дзюбу в случае ухода Азара, за 50 млн евро. Привидится же такое. Пора спать
+6
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Tolik_Sharsheev
Последний игрок которого покупал Реал из Байера это - Карвахаль))))
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Vlad
Ответ поколение пепси
азар никуда не уйдёт, платят хорошо,работа не пыльная
Возможно большинство так и делало бы. Клуб титулованный, даже оставаясь в запасе можно иметь титулы чемпиона ЛЛ и ЛЧ. Не обязательно для этого играть и напрягаться. Это же не денежный мешок без титула ЛЧ
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Михо
Азар никуда не уйдет, это факт. Такую зп никто не будет платить, даже половину не будут. Все же 4 футболист мира по зп. Так что доработает контракт до конца. Жаль что так сложилось, и для Реала плохо и для Эдена. А Диаби отличный игрок, когда в настроении, очень быстрый, техничный, один в один прекрасно обыгрывает
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che kaif
Ответ Андрей Хенто
В Байере вообще отличные молодые футболисты собрались: Диаби, Виртц, Фримпонг.
Адли тоже топ будущий
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Zemanuha
Ответ Goofts
Я правильно понимаю, в 2026 году?
В 2024году
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chernov jr
Ответ Vlad
А когда у него заканчивается контракт? Ну продлить ему не позволят, но сам он не дурак, чтоб разрывать его. Тем более, что играть ему Анчи не даёт, хотя в начале сезона тренер вроде возлагал большие надежды. Если вдруг Зидан вернётся, то может случиться чудо и Азар заиграет, а скандалиста и провокатора при всех его талантах на лавку может посадить. Дабы оправдать трансфер, на котором он сам настаивал, подписывая бельгийца
винисиус в топ 5 игроков мира, азар уже там никогда не окажется
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h4ww7xkqkz
Ответ Михо
Азар никуда не уйдет, это факт. Такую зп никто не будет платить, даже половину не будут. Все же 4 футболист мира по зп. Так что доработает контракт до конца. Жаль что так сложилось, и для Реала плохо и для Эдена. А Диаби отличный игрок, когда в настроении, очень быстрый, техничный, один в один прекрасно обыгрывает
Для Азара это далеко не плохо,напрягаться не нужно,живет себе спокойной жизнью.Достойнее было бы разорвать самому контракт и уйти
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57s6w79qhh
Ответ Ренат Губайдуллин
Каким остроумным ты себе казался , когда это писал )
😂
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Ivchev
Ответ onegin2007
В случае ухода Азара... Можно вообще никого не покупать и будет достойная замена Азару.
Вот именно, поддерживаю!
Если речь о том стобы заменить Азара, то, учитывая сколько и в каких матчах он сыграл, то заменить его любой игрок молодёжки
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nyshtyak
> но трансфер станет более реалистичным в случае того, если состав мадридской команд
> в случае того, если
Зачем, зачем вы пытаетесь снова и снова, мистер Андерсон?
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Святослав Федорович
Какого ухода Азара? Зуб даю, до истечения контракта он никуда не уйдёт
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ErZh
в смысле на замену Азару? ответственный за пирожки в раздевалке?)
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Эльдар Сулейманов
Не понимаю как не предусматривается пункт в контакте на такие случаи как с Азаром
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FootyfanaticRM
В случае ухода Азара…Прям очередь за ним,как за Бейлом😏
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Искандер Нагимов
Азар не уйдет, а значит Диаби не купят
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Сергей Галынский
Перес,купи из Байера Виртца.
Парень 🔥🔥🔥
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Андрей Хенто
В Байере вообще отличные молодые футболисты собрались: Диаби, Виртц, Фримпонг.
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garpyz
Азар - молоток! Всем в своё время всё доказал. Расхотелось корячиться.. Зачем на ногомяче зацикливаться, если з/п капает и сплошной перекур за счет Переса.
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