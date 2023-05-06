«Реал» может купить Диаби в случае ухода Азара. Хавбек «Байера» оценивается в 50 млн евро
Футболист «Байера» Мусса Диаби интересен «Реалу».
Мадридский клуб проявляет интерес к 22-летнему французскому полузащитнику.
«Реал» следит за Мусса Диаби, но трансфер станет более реалистичным в случае того, если состав мадридской команды покинут некоторые игроки.
В частности, речь идет о полузащитнике Эдене Азаре, который практически не получает игровое время в «Реале».
Сумма трансфера Диаби оценивается в 50 миллионов евро
Диаби забил 9 голов и сделал 8 результативных передач в 30 матчах сезона в Бундеслиге.
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Если речь о том стобы заменить Азара, то, учитывая сколько и в каких матчах он сыграл, то заменить его любой игрок молодёжки
> в случае того, если
Зачем, зачем вы пытаетесь снова и снова, мистер Андерсон?
Парень 🔥🔥🔥