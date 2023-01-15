Азар посетил офис тренера «Аль-Насра» Гарсии в Саудовской Аравии. Сообщалось, что клуб Роналду хочет подписать Эдена
Эден Азар встретился с тренером «Аль-Насра» Руди Гарсией в Саудовской Аравии.
Как сообщает El Chiringuito TV, полузащитник мадридского клуба посетил офис тренера, под руководством которого он играл за «Лилль».
Ранее появилась информация о том, что саудовский клуб, за который с недавних пор выступает Криштиану Роналду, хочет подписать Азара.
Сообщалось, что «Реал» выставил бельгийца на продажу 4-е трансферное окно подряд.
Статистику 32-летнего полузащитника, который в этом сезоне принял участие в 3 матчах Ла Лиги, можно изучить здесь.
Боже, как хорошо , что это уже не затрагивает мой любимый клуб.
поржём хоть