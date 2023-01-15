Азар посетил офис тренера «Аль-Насра» Гарсии в Саудовской Аравии. Сообщалось, что клуб Роналду хочет подписать Эдена

встретился с тренером « » Руди Гарсией в Саудовской Аравии.

Как сообщает El Chiringuito TV, полузащитник мадридского клуба посетил офис тренера, под руководством которого он играл за «Лилль».

Ранее появилась информация о том, что саудовский клуб, за который с недавних пор выступает , хочет подписать Азара.

Сообщалось, что « » выставил бельгийца на продажу 4-е трансферное окно подряд.

Статистику 32-летнего полузащитника, который в этом сезоне принял участие в 3 матчах , можно изучить здесь.