Азар посетил офис тренера «Аль-Насра» Гарсии в Саудовской Аравии. Сообщалось, что клуб Роналду хочет подписать Эдена

Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Руди Гарсия Эден Азар Футбол

Эден Азар встретился с тренером «Аль-Насра» Руди Гарсией в Саудовской Аравии.

Как сообщает El Chiringuito TV, полузащитник мадридского клуба посетил офис тренера, под руководством которого он играл за «Лилль».

Ранее появилась информация о том, что саудовский клуб, за который с недавних пор выступает Криштиану Роналду, хочет подписать Азара.

Сообщалось, что «Реал» выставил бельгийца на продажу 4-е трансферное окно подряд.

Статистику 32-летнего полузащитника, который в этом сезоне принял участие в 3 матчах Ла Лиги, можно изучить здесь.

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47 комментариев

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marchellinos
Кого в этот раз выгонят? У них же лимит
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Антон Третьяков
Может и Бэйл задумается вернуться и сразу к Роналду и Азару
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Vy_Ao
Ответ ress10
Жутко провальный трансфер Реала, наряду с покупкой Коутиньо Барсой
не волнуйся, мудрик их перебьет))
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Vy_Ao
Ответ Mbest77
Мысли шейха: «Я сделаю себе свой Реал, с Азарами и Роналдуами!»
немного не теми интересуются, чтоб играл как реал, надо брать Крооса и Модрича
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А.Э.РАСИМ
Они там мышиную возню устраивают уже.

Боже, как хорошо , что это уже не затрагивает мой любимый клуб.
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Vy_Ao
Саудиты жёстко взялись за свой чемпионат) полагаю, летом будут ещё приобретения, вплоть до Месси
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Mbest77
Мысли шейха: «Я сделаю себе свой Реал, с Азарами и Роналдуами!»
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Khrom-1970
Ответ Spaten
Пасующий нужен конечно, дальше надо отбирающего мячи подтянуть и кипера, играющего ногами)
Отбирающих ветеранов,пруд пруди)). А по вратарю, надо Чеха из хоккея, опять в футбол вернуть, и все у них будет)).
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ress10
Жутко провальный трансфер Реала, наряду с покупкой Коутиньо Барсой
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Хызыр
Перес попросил Роналду взять главный неликвид Реала в свой клуб?
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vzi
Ответ nikolozi33
Азар уже никогда не станет в Мадриде тем, кем был в Англии. Он сам это понимает, вот и ищет себе варианты.
Он уже не станет даже тем, кем был в Лилле. Но он ничего не ищет. Деньга капает. Все норм.
+1
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ganso 10
Ответ Arthas M
Его уход станет отличным подарком,даже если бесплатно уйдет
то что его зпшку громадную с баланса уберут это уже плюс)
+5
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morgan23
Ответ Spaten
Пасующий нужен конечно, дальше надо отбирающего мячи подтянуть и кипера, играющего ногами)
Онана? Он настолько любит играть ногами, что из-за этого закончил выступления за сборную :)))
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Kirex FF
Ответ уличный иуда
Это как "Монако Головина"
«Аталанта Миранчука»
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OnlyLegal
Ответ Ivan Petrov
В Китае провалили попытку создать сильный чемпионат. Посмотрим, как сложится в Саудовской Аравии.
в китае правительство чудное. с постоянно меняющимся "векторром развития". Там в течении 3-5 лет все поменялось политическим решением
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Я
Ответ Kirex FF
«Клуб Роналду»
Ну или клуб неликвидов
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Arty K.
Пусть переходит!
поржём хоть
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Игорь Новиков
Ответ nikolozi33
Азар уже никогда не станет в Мадриде тем, кем был в Англии. Он сам это понимает, вот и ищет себе варианты.
Он уже нигде не станет, увы.
+3
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Иван Иванов
Ответ человек-муравей человек-физрук
если там есть макдональдс Азар согласен
Там есть Akhmed’s. Не хуже Макдональдса! 😎
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Игорь Климов
Ожидается в Аль-Наср, что один вместо футбола будет пресс всем показывать, а второй пузо.
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уличный иуда
Ответ Kirex FF
«Клуб Роналду»
Это как "Монако Головина"
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FNT
Он вполне мог просто навестить тренера, с которым работал в молодости. Не стоит возбуждаться раньше времени.
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Denis242424
Ответ Niko [Ars]
Азар, покидая офис "А что, из еды совсем ничего не осталось? " И застрял в проходе
И пошел, уронив штакетник. Т.к. перепрыгнуть уже не смог, как тот волк из мультфильма уронил изгородь. Когда уходил от друга-пса, подкормившего его на свадьбе в хозяйском доме.
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corazón blanco
Это был бы лучший трансфер для Мадрида, а если бы ещё за него заплатили, вообще был бы праздник.
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NottinghamForest79
жирному туда
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