Азар уйдет из «Реала» летом. Клуб хочет избавиться от него из-за большой зарплаты – 15 млн евро с учетом бонусов

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По информации журналиста The Athletic Марио Кортеганы, в ближайшее время Азар и его агенты встретятся с руководством клуба, чтобы обсудить будущее игрока. Вероятнее всего, бельгиец покинет клуб этим летом, несмотря на то, что его соглашение рассчитано до июня 2024 года. Одной из причин, по которой клуб хочет расстаться с Азаром, является его высокая зарплата – с учетом бонусов и дохода от имиджевых прав она составляет около 15 млн евро после вычета налогов.

В клубе считают, что переломным моментом в карьере Азара стала травма, полученная при столкновении с во время матча группового этапа Лиги чемпионов против «ПСЖ» в октябре 2019 года. По данным Transfermarkt, в общей сложности Азар получил 18 травм за три с половиной сезона в «Реале», пропустив 498 дней и 77 игр. Ранее за 7 сезонов в «Челси» вингер пропустил из-за травм всего 198 дней.

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