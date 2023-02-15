Азар уйдет из «Реала» летом. Клуб хочет избавиться от него из-за большой зарплаты – 15 млн евро с учетом бонусов

Теги Реал Мадрид Ла Лига травмы возможные трансферы Эден Азар Тома Менье деньги Футбол

Эден Азар летом может покинуть «Реал».

По информации журналиста The Athletic Марио Кортеганы, в ближайшее время Азар и его агенты встретятся с руководством клуба, чтобы обсудить будущее игрока. Вероятнее всего, бельгиец покинет клуб этим летом, несмотря на то, что его соглашение рассчитано до июня 2024 года. Одной из причин, по которой клуб хочет расстаться с Азаром, является его высокая зарплата – с учетом бонусов и дохода от имиджевых прав она составляет около 15 млн евро после вычета налогов.

В клубе считают, что переломным моментом в карьере Азара стала травма, полученная при столкновении с Тома Менье во время матча группового этапа Лиги чемпионов против «ПСЖ» в октябре 2019 года. По данным Transfermarkt, в общей сложности Азар получил 18 травм за три с половиной сезона в «Реале», пропустив 498 дней и 77 игр. Ранее за 7 сезонов в «Челси» вингер пропустил из-за травм всего 198 дней.

Отношения Азара и Анчелотти испорчены – они почти не разговаривают. Игрок считает, что тренер не выполнил обещания

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16 комментариев

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NottinghamForest79
как уйдт если оклад 15 лям.. до конца контракта
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otchim kaloeda
Ответ Budabuda
худший трансфер в истории футбола после Коутиньо
После?
Или ты так успокаиваешь себя?
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werowolf-gears
Ответ Николай Овечкин
Да какие топ пять? Топ 3. Азар был феноменальным футболистом…..
Никогда он не входил в топ-3
+1
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deadjoker
Азар будет есть в Реале до последнего дня контракта. Уроки Бейла не прошли даром. :)
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Zemanuha
Ответ Gornostaev
Азар за 4 сезона в Реале заработал примерно 60 млн. € (!)... Жирный бельгийский мошенник! Развел королевский двор, не моргая... Футбольный жиголо! P.S. А ведь человек был в двух шагах от Золотого мяча... Но выбрал легкий путь, превратившись в животное...
Как за 4 сезона он мог заработать 60млн если он получал 21+3млн. Факт что он бонусы явно не получал.
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GuruFutbola
«Семья»
Очередной гнилой поступок меньше чем клуба со своей легендой
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Arthurino
Ответ igls54
Сказать что можно об Азаре Развел Реал, как на базаре
Челси просто отомстили Реалу за трансфер Мораты за 70 млн
+1
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Great ManUtd
Да уж, слил карьеру в унитаз, как Бэйл, как Вудгейт, как Оуэн, как Кассано...да тысячи их.
+1
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Alan Dutch
Ответ Budabuda
худший трансфер в истории футбола после Коутиньо
По моему трансфер Азара оказался даже хуже трансфера Коутиньо, бразилец хотя бы временами подавал признаки жизни, а этот провал по всем статьям
+9
-1
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Николай Овечкин
Ответ Андрей Хенто
Давно пора, к сожалению Эден провалился по всем статьям. Перейти в Мадрид и приехать на сборы в такой ужасной физической форме - верх непрофессионализма. Затем долгий набор формы и только казалось бы вышел на свой пик, сразу травма от соотечественника, ну а дальше полная грусть и тоска. Один из худших трансферов в истории, если не худший, хотя когда переходил, был в самом расцвете сил и на пике формы, точно входил в топ-5 лучших игроков планеты.
Да какие топ пять? Топ 3. Азар был феноменальным футболистом…..
+9
-1
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Михо
Ответ Budabuda
худший трансфер в истории футбола после Коутиньо
При этом в аренде в Баварии Коут играл вполне прилично, в Барсе не нашли ему место
+4
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Gornostaev
Азар за 4 сезона в Реале заработал примерно 60 млн. € (!)... Жирный бельгийский мошенник! Развел королевский двор, не моргая... Футбольный жиголо!
P.S. А ведь человек был в двух шагах от Золотого мяча... Но выбрал легкий путь, превратившись в животное...
+3
0
+3
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Андрей Хенто
Давно пора, к сожалению Эден провалился по всем статьям. Перейти в Мадрид и приехать на сборы в такой ужасной физической форме - верх непрофессионализма. Затем долгий набор формы и только казалось бы вышел на свой пик, сразу травма от соотечественника, ну а дальше полная грусть и тоска. Один из худших трансферов в истории, если не худший, хотя когда переходил, был в самом расцвете сил и на пике формы, точно входил в топ-5 лучших игроков планеты.
+11
-4
+7
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igls54
Сказать что можно об Азаре
Развел Реал, как на базаре
+3
-3
0
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trav
В Торпедо?!
0
0
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Budabuda
худший трансфер в истории футбола после Коутиньо
+6
-3
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