«ПСЖ» мечтает назначить Зидана. Недавно были переговоры с Моуринью и Нагельсманном
Будущее Кристофа Гальтье на посту тренера «ПСЖ» остается неопределенным.
Как сообщает журналист Сабер Десфарж для Téléfoot, катарские владельцы «ПСЖ» по-прежнему мечтают о приглашении экс-тренера «Реала» Зинедина Зидана.
Кроме того, недавно парижане провели переговоры с Жозе Моуринью, который сейчас работает с «Ромой», и Юлианом Нагельсманном, который недавно был уволен из «Баварии».
«ПСЖ» занимает 1-е место в таблице Лиги 1, опережая идущий вторым «Ланс» на 3 очка при игре в запасе. Из Лиги чемпионов клуб вылетел на стадии 1/8 финала – от «Баварии».
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