«ПСЖ» мечтает назначить Зидана. Недавно были переговоры с Моуринью и Нагельсманном

Теги ПСЖ Рома Жозе Моуринью лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Зинедин Зидан Кристоф Гальтье Юлиан Нагельсманн Футбол

Будущее Кристофа Гальтье на посту тренера «ПСЖ» остается неопределенным.

Как сообщает журналист Сабер Десфарж для Téléfoot, катарские владельцы «ПСЖ» по-прежнему мечтают о приглашении экс-тренера «Реала» Зинедина Зидана.

Кроме того, недавно парижане провели переговоры с Жозе Моуринью, который сейчас работает с «Ромой», и Юлианом Нагельсманном, который недавно был уволен из «Баварии».

«ПСЖ» занимает 1-е место в таблице Лиги 1, опережая идущий вторым «Ланс» на 3 очка при игре в запасе. Из Лиги чемпионов клуб вылетел на стадии 1/8 финала – от «Баварии».

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43 комментария

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Ёшимин Бональдо
Ответ Зелёный гопник
А я мечтаю переспать с Заремой☺️
Заявку через госуслуги пробовал?
+62
-1
+61
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Я всех их сделал
Зидана бы в Химки. Zинедин Zидан, Терюшков аж кончил бы от приступа Z-патриотизма
+66
-12
+54
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Зелёный гопник
А я мечтаю переспать с Заремой☺️
+26
-10
+16
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Максим Черкашин
Ответ Я всех их сделал
Зидана бы в Химки. Zинедин Zидан, Терюшков аж кончил бы от приступа Z-патриотизма
ZиZу.😅
+7
0
+7
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che kaif
Блана пора вернуть 🇲🇫💪
+6
0
+6
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Жан Поль Бельманда
Ответ Я всех их сделал
Зидана бы в Химки. Zинедин Zидан, Терюшков аж кончил бы от приступа Z-патриотизма
Им подошел бы идеально Zалапутин
+9
-3
+6
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Андрей Хенто
Ответ Михо
ПСЖ странный клуб. Все кто туда переходит начинают играть хуже. Неймар, Месси, Хакими, даже Мбаппе уже далеко не первый претендент на Зм из нового поколения
Хакими не самый лучший пример. Сейчас все команду лихорадит и он действительно не так хорош, но в прошлых сезонах он показывал футбол топ-уровня, даже в Интере он играл не так ярко, как в Париже образца прошлых сезонов. Мбаппе также свой лучший футбол показывал в Париже, все-таки практически всю свою карьеру он выступает там и выступает естественно сильнее, чем будучи юношей в Монако. В остальном - согласен. Но от Месси тоже не стоило ожидать чего-то заоблачного, все-таки человек с каждым годом не молодеет и естественно, что с возрастом все сдают, даже такой монстр, как Месси.
+9
-3
+6
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AVKU
Нафига это Зидану. Там шейхи, которые не дадут рулить построением команды. И болельщики вечно недовольные. Да и сам по себе французский чемпионат скука та ещё.
+5
-1
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Born is the King
Ответ Зелёный гопник
А я мечтаю переспать с Заремой☺️
Осталось только с Федуном договориться
+7
-3
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ostap&mio&dio
Ответ Зелёный гопник
А я мечтаю переспать с Заремой☺️
Твой любимый десерт - мильфей
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oberkorn
Зизу, ты же патриот Марселя. Не вздумай.
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Михо
ПСЖ странный клуб. Все кто туда переходит начинают играть хуже. Неймар, Месси, Хакими, даже Мбаппе уже далеко не первый претендент на Зм из нового поколения
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Tigo_Volchara93
Ответ Зелёный гопник
А я мечтаю переспать с Заремой☺️
Я тоже хочу, есть каналы как выйти на переговоры ?
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Mr@k
та вранье это всё, никого из них не будет
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Dikki Shelton
Лучшего тренера чем Зидан для ПСЖ не найти. Но договориться с ним будет сложно.
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человек-муравей человек-физрук
Ответ Андрей Хенто
Хакими не самый лучший пример. Сейчас все команду лихорадит и он действительно не так хорош, но в прошлых сезонах он показывал футбол топ-уровня, даже в Интере он играл не так ярко, как в Париже образца прошлых сезонов. Мбаппе также свой лучший футбол показывал в Париже, все-таки практически всю свою карьеру он выступает там и выступает естественно сильнее, чем будучи юношей в Монако. В остальном - согласен. Но от Месси тоже не стоило ожидать чего-то заоблачного, все-таки человек с каждым годом не молодеет и естественно, что с возрастом все сдают, даже такой монстр, как Месси.
Месси это который лучший игрок лиги по гол+пас и обходить молодого тащера Мбаппе?
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Emma Nevskaia
наверно тренеры сто раз подумают, чем идти в псж
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Гуркюфф
Ответ che kaif
Блана пора вернуть 🇲🇫💪
Было бы неплохо. Но не хочется чтобы Лион остался без Блана
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передок Заремы
Ответ Зелёный гопник
А я мечтаю переспать с Заремой☺️
ваше пожелание принято и будет рассмотрено
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Yuriy Chistyakov
Ответ FilFil
Не понимаю такого внимания Моуриньо. Он же столько раз уже показал какой он на самом деле тренер. Возможно, покажется странным, но как по мне все успехи связаны с удачным моментом в клубах и стечением обстоятельств. Никогда не видел какой-то супер задумки тренерской, почти всегда и во всех клубах одно и тоже. Он просто эпотажный парень) есть гораздо более классные, но менее раскрученные тренеры
Зато он может задавить своей харизмой всех топов вместе взятых, и заставить их работать, и не зассыт посадить Мбаппе или Месси на лавку, если захочет
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artem ofruss
приглашают тренеров совершенно разных стилей, бардак а не управление
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Fan de PSG depuis 2002
Все это слухи, которые клуб не подтверждает. Главный тренер Пари Сен-Жермен сейчас Кристоф Гальтье. И на данном этапе важнее всего выиграть чемпионат Франции, чтобы стать самой титулованной командой Франции. По итогам сезона, думаю, руководство клуба даст оценку работе и результатам Кристофа.
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Северный болельщик
ПСЖ давно уже мечтают о Зидане, но тот не идёт в этот дом2
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Юрий Кечко
Ответ Ноно Гомес
Моуриньо давайте туда
Тогда хороший шанс взять лигу Европы
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Павел Варламов
Не знаю какой Зидан в жизни но можно подумать что человек он очень принципиальный и за деньгами не гонится и как тренер уже много чего достиг, если бы хотел тренировать наверное уже тренировал но человек явно не заинтересован в том что ему самому не интересно и как мне кажется его отношение к ПСЖ далеко не положительное учитывая его отношение к Марселю
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