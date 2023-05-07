Будущее Кристофа Гальтье на посту тренера «ПСЖ» остается неопределенным.

Как сообщает журналист Сабер Десфарж для Téléfoot, катарские владельцы «ПСЖ» по-прежнему мечтают о приглашении экс-тренера «Реала» .

Кроме того, недавно парижане провели переговоры с , который сейчас работает с «Ромой», и , который недавно был уволен из «Баварии».

« » занимает 1-е место в таблице Лиги 1, опережая идущий вторым «Ланс» на 3 очка при игре в запасе. Из Лиги чемпионов клуб вылетел на стадии 1/8 финала – от «Баварии».

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