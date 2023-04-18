«ПСЖ» рассматривает назначение Жозе Моуринью главным тренером.

По информации RMC Sport, тренер «Ромы» – приоритетный вариант для советника парижан по спортивным вопросам .

Несмотря на растущее желание Кампуша пригласить в клуб, с португальским тренером пока не связывались. В « » не уверены, что человек с характером Моуринью совместим с нынешней командой парижан.

Кроме Моуринью, кандидатами на пост тренера «ПСЖ» являются , возглавляющий «Болонью» и тренер «Арсенала» Микель Артета. Однако испанец, выступавший за парижан в сезоне-2001/02, считается недоступной опцией.