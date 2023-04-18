Моуринью – фаворит Кампуша на пост тренера «ПСЖ». Но в клубе сомневаются, сойдется ли Жозе характером с командой
«ПСЖ» рассматривает назначение Жозе Моуринью главным тренером.
По информации RMC Sport, тренер «Ромы» – приоритетный вариант для советника парижан по спортивным вопросам Луиша Кампуша.
Несмотря на растущее желание Кампуша пригласить Жозе в клуб, с португальским тренером пока не связывались. В «ПСЖ» не уверены, что человек с характером Моуринью совместим с нынешней командой парижан.
Кроме Моуринью, кандидатами на пост тренера «ПСЖ» являются Юлиан Нагельсманн, возглавляющий «Болонью» Тиаго Мотта и тренер «Арсенала» Микель Артета. Однако испанец, выступавший за парижан в сезоне-2001/02, считается недоступной опцией.
“I am Jose Mourinho”
Сомневаюсь, что сейчас Моур имеет тот авторитет, чтобы что-то изменить в этом клубе с раздутым эго
А лысый идет только к чемпионам своих стран
Удивлён, почему его раньше не назначили. После Эмери нужно было ещё назначать.
Что касается Кристофа Гальтье, он нормальный тренер. Но откровенно его уровень - это из средней французской команды сделать лидера в Лиге 1. В больших еврокубковых матчах он надеется на авось. К примеру, его Лилль в первый же сезон в ЛЧ (в сезоне 2019/2020) бесславно с одним очком завершил групповой этап на последнем месте. Тренером ПСЖ против Баварии он ничего не предложил. Все было примитивно. Молодому Нагельсманну не нужно было ничего придумывать, а просто отрезать Месси от Мбаппе. Всего-то делов.
Весь сезон он сумбурно переставлял Заира-Эмери, Витинью и даже Месси на разные позиции. В итоге, затух Витинья, Месси стал инертен. Солер вообще еле-еле на ногах стоит.
Я его понимаю с одной стороны, сильно его критиковать не хочу. Получил урезанную команду (из-за ФФП), но и привел тоже много кого непонятного: Саншеш, Солер, Экитике, Руис (вместо Паредеса, Эрреры, Идриссы Гей, Ди Марии) - явно не соответствуют уровню команды, которая будет претендовать на победу в ЛЧ.
Если проанализировать ситуацию, то ПСЖ под руководством Гальтье стал значительно слабее. Сейчас мы стали переживать за матчи против Ланса, Ниццы, дома проиграли Ренну и Лиону и под вопрос стало чемпионство во Франции (немыслимо вообще).
Поэтому Жозе лучший вариант из всех имеющихся.