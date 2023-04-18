Моуринью – фаворит Кампуша на пост тренера «ПСЖ». Но в клубе сомневаются, сойдется ли Жозе характером с командой

Теги ПСЖ Рома Жозе Моуринью Микель Артета Тиаго Мотта лига 1 Франция серия А Италия Луиш Кампуш Юлиан Нагельсманн Футбол

«ПСЖ» рассматривает назначение Жозе Моуринью главным тренером.

По информации RMC Sport, тренер «Ромы» – приоритетный вариант для советника парижан по спортивным вопросам Луиша Кампуша.

Несмотря на растущее желание Кампуша пригласить Жозе в клуб, с португальским тренером пока не связывались. В «ПСЖ» не уверены, что человек с характером Моуринью совместим с нынешней командой парижан.

Кроме Моуринью, кандидатами на пост тренера «ПСЖ» являются Юлиан Нагельсманн, возглавляющий «Болонью» Тиаго Мотта и тренер «Арсенала» Микель Артета. Однако испанец, выступавший за парижан в сезоне-2001/02, считается недоступной опцией.

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74 комментария

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pashko
Было бы интересно посмотреть на Мбаппе и Неймара в опорной зоне
+118
-6
+112
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Голубая Эскадра
Жозе всех их поставит на место, и команда сольет его. Приятного просмотра.
+88
-4
+84
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Tun
Ответ pashko
Было бы интересно посмотреть на Мбаппе и Неймара в опорной зоне
Аллегри не уйдёт, как мне кажется
+41
-2
+39
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Papa Paolo
Ну для полного каста сериала как раз не хватает непредсказуемого тренера, которому до алмазной * * зды что думают другие.

“I am Jose Mourinho”
+34
-1
+33
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Michael none
Ответ el shaarawy92
у Жозе даже Месси прессинговать начнет
Ну может не прессинговать, но ходить и осматривать поле придется раза в два быстрее.
+27
0
+27
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Ulan Iskanderov
Я думаю Жозе нужно пригласить в ПСЖ ради шоу, уже представляю, как он не отпускает Неймара в Бразилию, заменяет Месси на 60 минуте, а Мбаппе заставляет возвращаться в оборону, мстит Рамосу за участие в сливе Моура с Реала. На конференциях критикует всех звёзд, ставит автобусы в ЛЧ против сильных команд, а в конце уходит со словами: «У меня 2 ЛЧ, у ПСЖ 0»!
+27
-2
+25
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el shaarawy92
у Жозе даже Месси прессинговать начнет
+15
-6
+9
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Промах Мораты
Ответ Голубая Эскадра
Жозе всех их поставит на место, и команда сольет его. Приятного просмотра.
Ну один-два сезона то проведёт и чашки соберёт
+10
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Леван Мкртчян
Ответ Голубая Эскадра
Жозе всех их поставит на место, и команда сольет его. Приятного просмотра.
Что-то не сходится, если он их смог бы "поставить на место", то его бы не слили. Тут ,скорее , он попытается поставить звезд на место -- и они его сольют.
Сомневаюсь, что сейчас Моур имеет тот авторитет, чтобы что-то изменить в этом клубе с раздутым эго
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Пирс Морган
Да зовите, вот это бомба будет)
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Tun
Ответ Iuasamotu
Тут многое будет зависеть от руководство клуба. Если Жозе дадут полную свободу, то он сделает из ПСЖ нормальную титулованную команды, а если будут опять пылинки сдувать и сопельки подтирать своим звёздам, то окажутся в луже.
Как ему дадут свободу, если это руководство само в атаке бегает и на всех вокруг дуется?
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Tigo_Volchara93
Руки прочь от Жозе
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Фанат Лионеля Месси
Вряд ли из этого выйдет что-то успешное,но на это пипец как хочется посмотреть:)
+6
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danik 258808
Ответ el shaarawy92
у Жозе даже Месси прессинговать начнет
просто поругается со звездным трио, его кикнут за дорогую неустойку
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Амин Чич
Ответ Любезный Коссутий
зачем Жозе этот токсичный клуб? мне кажется, ему и в Роме неплохо.
Моуриньо в отличии от лысого, не ищет лёгких путей и постоянно выходит из " зоны комфорта"!
А лысый идет только к чемпионам своих стран
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Iuasamotu
Тут многое будет зависеть от руководство клуба. Если Жозе дадут полную свободу, то он сделает из ПСЖ нормальную титулованную команды, а если будут опять пылинки сдувать и сопельки подтирать своим звёздам, то окажутся в луже.
+5
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Пепси пеналдувич
Ток он и справится с таким набором игроков.
+5
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Любезный Коссутий
зачем Жозе этот токсичный клуб? мне кажется, ему и в Роме неплохо.
+6
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Alexander Baresi
В командах Маура есть только одна звезда, сам Жозе
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Иван Пименов
Вот это будет шоу, если правда назначат.
+3
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Fan de PSG depuis 2002
Хочу, чтобы его назначили. Во всяком случае, с ним ПСЖ будет в лидерах в ЛЧ. С ним Пари Сен-Жермен получит именно менталитет победителя. Того, чего другие тренеры не дали. Я уверен, что рано или поздно, но с ним ПСЖ выиграет ЛЧ. Что мне нравится в Жозе? Он весь негатив перед серьезными матчами принимает на себя. Умеет психологически давить на оппонентов. Настраивать команду на конкретного оппонента, чего именно не хватает нашему ПСЖ. Его команды всегда победители. Это факт.
Удивлён, почему его раньше не назначили. После Эмери нужно было ещё назначать.

Что касается Кристофа Гальтье, он нормальный тренер. Но откровенно его уровень - это из средней французской команды сделать лидера в Лиге 1. В больших еврокубковых матчах он надеется на авось. К примеру, его Лилль в первый же сезон в ЛЧ (в сезоне 2019/2020) бесславно с одним очком завершил групповой этап на последнем месте. Тренером ПСЖ против Баварии он ничего не предложил. Все было примитивно. Молодому Нагельсманну не нужно было ничего придумывать, а просто отрезать Месси от Мбаппе. Всего-то делов.
Весь сезон он сумбурно переставлял Заира-Эмери, Витинью и даже Месси на разные позиции. В итоге, затух Витинья, Месси стал инертен. Солер вообще еле-еле на ногах стоит.
Я его понимаю с одной стороны, сильно его критиковать не хочу. Получил урезанную команду (из-за ФФП), но и привел тоже много кого непонятного: Саншеш, Солер, Экитике, Руис (вместо Паредеса, Эрреры, Идриссы Гей, Ди Марии) - явно не соответствуют уровню команды, которая будет претендовать на победу в ЛЧ.
Если проанализировать ситуацию, то ПСЖ под руководством Гальтье стал значительно слабее. Сейчас мы стали переживать за матчи против Ланса, Ниццы, дома проиграли Ренну и Лиону и под вопрос стало чемпионство во Франции (немыслимо вообще).

Поэтому Жозе лучший вариант из всех имеющихся.
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oka79410
Думаю, минус на минус может дать плюс
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Metalloid
Вот только Артету, который сейчас с Арсеналом сольёт, туда и надо, ага. Ну а Моур либо разгонит половину, либо его сольют, но перед этим он что-то выиграет и оставит кучу перлов, на это я бы посмотрел. Ну и Лукаку в ПСЖ тогда уж )
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red hikkikomori
Ответ Ulan Iskanderov
Я думаю Жозе нужно пригласить в ПСЖ ради шоу, уже представляю, как он не отпускает Неймара в Бразилию, заменяет Месси на 60 минуте, а Мбаппе заставляет возвращаться в оборону, мстит Рамосу за участие в сливе Моура с Реала. На конференциях критикует всех звёзд, ставит автобусы в ЛЧ против сильных команд, а в конце уходит со словами: «У меня 2 ЛЧ, у ПСЖ 0»!
Зачем спойлеры?) ведь все так и будет, теперь уже не интересно смотреть)
+3
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Олег910
ПСЖ войдет в книгу рекордов как самый дорогой автобус в мире.
+3
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