Кампуш обсудит будущее Гальтье с владельцами «ПСЖ» на этой неделе. Боссы мечтают о Зидане, популярен и Тиаго Мотта
Будущее Кристофа Гальтье вскоре станет предметом дискуссии с участием владельцев «ПСЖ».
По данным Foot Mercato, Луиш Кампуш, советник клуба по спортивным вопросам, на этой неделе посетит Доху и обсудит перспективы нынешнего главного тренера с Qatar Sports Investments.
Продолжение сотрудничества с Гальтье не входит в число приоритетных задач руководства. Владельцы мечтают о назначении Зинедина Зидана, но это практически невозможно осуществить. Также популярна кандидатура Тиаго Мотты – бывшего полузащитника парижан, сейчас возглавляющего «Болонью».
В числе возможных вариантов также называется Жозе Моуринью из «Ромы» – он хотел бы поработать в «ПСЖ».
«ПСЖ» ищет тренера и считает Зидана лучшим вариантом, но договориться будет сложно. Нагельсманн, Конте, Моуринью и Энрике – среди кандидатов
– Алло, Зинедин?..
– Пошли #####!
– Нет, не кладите трубку: это вам не из ПСЖ звонят.
– О-о... Извините, так неловко вышло. Просто мне постоянно названивают из Парижа и хотят, чтобы я...
– Да-да, все наслышаны об этом. Как уже говорилось, мы не представляем ПСЖ.
– Приятно слышать! Продолжайте.
– Это вам звонят из банка, и мы предлагаем вам кредит по выгодной...
– Пошли #####!
Поэтому и говорят, что его назначение в Париж вряд ли возможно.
Даже есть интервью, где он говорит, что никогда не возглавит Париж из-за того, что он Марселец и по духу и по месту рождения ( как-то так он там говорил)