Кампуш обсудит будущее Гальтье с владельцами «ПСЖ» на этой неделе. Боссы мечтают о Зидане, популярен и Тиаго Мотта

Теги ПСЖ Рома Жозе Моуринью Тиаго Мотта лига 1 Франция серия А Италия Зинедин Зидан Болонья Кристоф Гальтье Луиш Кампуш Футбол

Будущее Кристофа Гальтье вскоре станет предметом дискуссии с участием владельцев «ПСЖ».

По данным Foot Mercato, Луиш Кампуш, советник клуба по спортивным вопросам, на этой неделе посетит Доху и обсудит перспективы нынешнего главного тренера с Qatar Sports Investments.

Продолжение сотрудничества с Гальтье не входит в число приоритетных задач руководства. Владельцы мечтают о назначении Зинедина Зидана, но это практически невозможно осуществить. Также популярна кандидатура Тиаго Мотты – бывшего полузащитника парижан, сейчас возглавляющего «Болонью».

В числе возможных вариантов также называется Жозе Моуринью из «Ромы» – он хотел бы поработать в «ПСЖ».

«ПСЖ» ищет тренера и считает Зидана лучшим вариантом, но договориться будет сложно. Нагельсманн, Конте, Моуринью и Энрике – среди кандидатов

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27 комментариев

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Tpy6kaMerlina
Зидана в тренеры, Мбаппе, Месси, Нея в нападение, докупить Холланда, Беллингема, Осимхена, на ворота толстого, в защите старичок Серхио и по схеме 1-1-8 забрать все кубки и золото.
+57
-2
+55
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Lionel Andres Messi 10
– Да...
– Алло, Зинедин?..
– Пошли #####!
– Нет, не кладите трубку: это вам не из ПСЖ звонят.
– О-о... Извините, так неловко вышло. Просто мне постоянно названивают из Парижа и хотят, чтобы я...
– Да-да, все наслышаны об этом. Как уже говорилось, мы не представляем ПСЖ.
– Приятно слышать! Продолжайте.
– Это вам звонят из банка, и мы предлагаем вам кредит по выгодной...
– Пошли #####!
+40
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Stalker1785
Ответ Los Galácticos
Интересно почему назначение Зидана практически невозможно осуществить, ходили слухи что если не сборная Франции то он не против поработать в ПСЖ или Ювентусе, допустим если шейхи сейчас предложат ему 50 млн. чистыми за сезон сомневаюсь что он откажется. Похоже что Зидан после трёх побед подряд в ЛЧ боится вступить в говно и замарать свою идеальную тренерскую статистику.
Ну Зидан марселец думаю это тоже играет роль
+21
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+18
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Los Galácticos
Интересно почему назначение Зидана практически невозможно осуществить, ходили слухи что если не сборная Франции то он не против поработать в ПСЖ или Ювентусе, допустим если шейхи сейчас предложат ему 50 млн. чистыми за сезон сомневаюсь что он откажется. Похоже что Зидан после трёх побед подряд в ЛЧ боится вступить в говно и замарать свою идеальную тренерскую статистику.
+21
-6
+15
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Алексей Гусев
Ответ Lionel Andres Messi 10
– Да... – Алло, Зинедин?.. – Пошли #####! – Нет, не кладите трубку: это вам не из ПСЖ звонят. – О-о... Извините, так неловко вышло. Просто мне постоянно названивают из Парижа и хотят, чтобы я... – Да-да, все наслышаны об этом. Как уже говорилось, мы не представляем ПСЖ. – Приятно слышать! Продолжайте. – Это вам звонят из банка, и мы предлагаем вам кредит по выгодной... – Пошли #####!
Это вам звонят из службы безопасности сбербанка)))
+11
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+11
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Леван Мкртчян
Ответ Los Galácticos
Ну раз такой правильный, пусть тогда возглавит Марсель :)
Как шейхи прикупят Марсель, так сразу)
+9
-1
+8
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Sultan Abdulazizov
Ответ Tpy6kaMerlina
Зидана в тренеры, Мбаппе, Месси, Нея в нападение, докупить Холланда, Беллингема, Осимхена, на ворота толстого, в защите старичок Серхио и по схеме 1-1-8 забрать все кубки и золото.
отличная схема,думаю владельцам ПСЖ стоит к Вам присмотреться 😁👍
+7
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Nik-17
Присмотритесь к Сергею Передне
+6
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ML26
Ответ Los Galácticos
Интересно почему назначение Зидана практически невозможно осуществить, ходили слухи что если не сборная Франции то он не против поработать в ПСЖ или Ювентусе, допустим если шейхи сейчас предложат ему 50 млн. чистыми за сезон сомневаюсь что он откажется. Похоже что Зидан после трёх побед подряд в ЛЧ боится вступить в говно и замарать свою идеальную тренерскую статистику.
Все намного проще - он из Марселя
+6
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Ярик01
Ответ QWertY
Нужен чМавринья!☝🏻
Тебе реально 29 лет?
+5
-2
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Tpy6kaMerlina
Ответ Sultan Abdulazizov
отличная схема,думаю владельцам ПСЖ стоит к Вам присмотреться 😁👍
Пусть набирают, я подумаю над их предложением. У меня даже есть запасной вариант, назовём его план "Б", а над планом "Цэ" я поработаю, развалившись в кресле частного джета на подлёте к Парижу.
+3
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Los Galácticos
Ответ Леван Мкртчян
Из Марселя в ПСЖ , это типа как из Барсы в Реал , или наоборот. Если даже не хуже. Поэтому и говорят, что его назначение в Париж вряд ли возможно. Даже есть интервью, где он говорит, что никогда не возглавит Париж из-за того, что он Марселец и по духу и по месту рождения ( как-то так он там говорил)
Ну раз такой правильный, пусть тогда возглавит Марсель :)
+5
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Леван Мкртчян
Ответ Los Galácticos
Интересно почему назначение Зидана практически невозможно осуществить, ходили слухи что если не сборная Франции то он не против поработать в ПСЖ или Ювентусе, допустим если шейхи сейчас предложат ему 50 млн. чистыми за сезон сомневаюсь что он откажется. Похоже что Зидан после трёх побед подряд в ЛЧ боится вступить в говно и замарать свою идеальную тренерскую статистику.
Из Марселя в ПСЖ , это типа как из Барсы в Реал , или наоборот. Если даже не хуже.
Поэтому и говорят, что его назначение в Париж вряд ли возможно.
Даже есть интервью, где он говорит, что никогда не возглавит Париж из-за того, что он Марселец и по духу и по месту рождения ( как-то так он там говорил)
+3
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Balt
Григоряна им надо.
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romaroman26
Ответ Overkiller
Вообще отношение к ПСЖ его владельцев может сильно поменяться если они, всё таки, купят МЮ. Париж, вероятнее всего, превратится в некий фарм, а основные силы, в том числе на взятие ЛЧ, будут брошены в Манчестер.
это очевидно)) Лига 1 и Апл, не сложный выбор
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-1
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Fan de PSG depuis 2002
Ответ ML26
Все намного проще - он из Марселя
Гальтье тоже из Марселя. Уроженец этого города. Как футболист провел там свыше 100 матчей. Был тренером этой команды. У Зидана немного другая ситуация. Он стал великим игроком и тренером. Марсельцы считают его своим. Пусть считают. Как игрок и тренер он больше мадридец.
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Fan de PSG depuis 2002
Ответ Robs8n Madrid
Зидан из Марселя. И Зидану уже предлагал ПСЖ контракт как раз таки до приглашения Галтье, и он отказался. Да и вообще Зизу неоднократно говорил о том, что он не смог бы тренировать ПСЖ из за того, что он из Марселя.
Кристоф Гальтье тоже из Марселя. Родился, играл там (провел свыше 100 матчей) и был тренером этой команды. И это не помешало ему возглавить Пари Сен-Жермен. Вопрос лишь только в том, что Зидан стал великим футболистом и тренером и марсельцы гордятся им, считая его своим. Хотя он наверное больше мадридец, нежели олимпьен де Марсель.
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Robs8n Madrid
Ответ Los Galácticos
Интересно почему назначение Зидана практически невозможно осуществить, ходили слухи что если не сборная Франции то он не против поработать в ПСЖ или Ювентусе, допустим если шейхи сейчас предложат ему 50 млн. чистыми за сезон сомневаюсь что он откажется. Похоже что Зидан после трёх побед подряд в ЛЧ боится вступить в говно и замарать свою идеальную тренерскую статистику.
Так что оставь свои сомнения )
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Robs8n Madrid
Ответ Los Galácticos
Интересно почему назначение Зидана практически невозможно осуществить, ходили слухи что если не сборная Франции то он не против поработать в ПСЖ или Ювентусе, допустим если шейхи сейчас предложат ему 50 млн. чистыми за сезон сомневаюсь что он откажется. Похоже что Зидан после трёх побед подряд в ЛЧ боится вступить в говно и замарать свою идеальную тренерскую статистику.
Зидан из Марселя. И Зидану уже предлагал ПСЖ контракт как раз таки до приглашения Галтье, и он отказался. Да и вообще Зизу неоднократно говорил о том, что он не смог бы тренировать ПСЖ из за того, что он из Марселя.
0
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Сергей Перевалов
Ответ Tpy6kaMerlina
Зидана в тренеры, Мбаппе, Месси, Нея в нападение, докупить Холланда, Беллингема, Осимхена, на ворота толстого, в защите старичок Серхио и по схеме 1-1-8 забрать все кубки и золото.
Не, 4-4-3 лучше
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romaroman26
Ответ QWertY
Нужен чМавринья!☝🏻
чмавринья создан для псж)))
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Overkiller
Вообще отношение к ПСЖ его владельцев может сильно поменяться если они, всё таки, купят МЮ. Париж, вероятнее всего, превратится в некий фарм, а основные силы, в том числе на взятие ЛЧ, будут брошены в Манчестер.
+1
-1
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