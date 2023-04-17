Кампуш обсудит будущее Гальтье с владельцами «ПСЖ» на этой неделе. Боссы мечтают о Зидане, популярен и Тиаго Мотта

Будущее Кристофа Гальтье вскоре станет предметом дискуссии с участием владельцев «ПСЖ».

По данным Foot Mercato, , советник клуба по спортивным вопросам, на этой неделе посетит Доху и обсудит перспективы нынешнего главного тренера с Qatar Sports Investments.

Продолжение сотрудничества с не входит в число приоритетных задач руководства. Владельцы мечтают о назначении , но это практически невозможно осуществить. Также популярна кандидатура – бывшего полузащитника парижан, сейчас возглавляющего «Болонью».

В числе возможных вариантов также называется из «Ромы» – он хотел бы поработать в «ПСЖ».

«ПСЖ» ищет тренера и считает Зидана лучшим вариантом, но договориться будет сложно. Нагельсманн, Конте, Моуринью и Энрике – среди кандидатов