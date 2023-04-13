Моуринью готов уйти из «Ромы» ради ряда клубов. «ПСЖ» и «Челси» в их числе

Жозе Моуринью готов покинуть «Рому» ради определенных клубов.

По данным журналиста Foot Mercato Санти Ауны, « » и « » входят в число этих клубов.

Если лондонцы сделают предложение, Моуриньо будет форсировать уход из «Ромы». Римский клуб открыт для ухода тренера.

Отмечается, что не заинтересован в работе в Саудовской Аравии.