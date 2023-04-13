Моуринью готов уйти из «Ромы» ради ряда клубов. «ПСЖ» и «Челси» в их числе
Жозе Моуринью готов покинуть «Рому» ради определенных клубов.
По данным журналиста Foot Mercato Санти Ауны, «ПСЖ» и «Челси» входят в число этих клубов.
Если лондонцы сделают предложение, Моуриньо будет форсировать уход из «Ромы». Римский клуб открыт для ухода тренера.
Отмечается, что Моуринью не заинтересован в работе в Саудовской Аравии.
Ибра в своем первом сезоне был лучшим напом МЮ, посидел еще сезон и свалил в МЛС. Мхитарян не потянул АПЛ и был обменян на Санчеса, в Арсенале был такой же бесполезный. Погба без комментариев. Матич был полезен и играл на свой ценник. Лукаку и Санчес провал. Толстый деграднул и был продан в Сериал, где хорошо настреливал против защитников ноунеймов Сериала, возвращение в Челси все расставило на места. Санчес после огромного контракта положил болт, Сульшер тоже не смог воскресить Алексиса и тот поехал покорять Италию сидя на банке Интера. Байи и Линделеф тупо не уровень топ клуба. Большинство этих игроков притащил Вудворд.
Если память не изменяет сам Жозе хотел только Ибру, Погба и Матича
При других тренерах местами была игра, но не было результата.
Жозе сейчас - крайне сомнительный вариант.