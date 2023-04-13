Моуринью готов уйти из «Ромы» ради ряда клубов. «ПСЖ» и «Челси» в их числе

Теги ПСЖ Рома Челси Жозе Моуринью премьер-лига Англия лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Футбол

Жозе Моуринью готов покинуть «Рому» ради определенных клубов.

По данным журналиста Foot Mercato Санти Ауны, «ПСЖ» и «Челси» входят в число этих клубов. 

Если лондонцы сделают предложение, Моуриньо будет форсировать уход из «Ромы». Римский клуб открыт для ухода тренера.

Отмечается, что Моуринью не заинтересован в работе в Саудовской Аравии.

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55 комментариев

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Ноно Гомес
Я не против если назначать Жозе, он будет как дома, ассистентом надо сделать Джона Терри!!!
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AmanEsen
Ответ SWAGG
Жозе в Челси с его ресурсами и полной поддержкой Боулинга может вернуть клуб в топы. Что у него не получилось в МЮ и ттх не аргумент. Игроки МЮ на которых он так гнал, выиграли хоть что нибудь до недавнего времени?) Только спустя 5 лет почувствовали запах трофея выиграв великий КЛ и то за эти годы команды уже полностью перестроили. А все ржали когда он сказал, что 2 место с МЮ - это достижение) ттх это отдельная история, команда с менталитетом лузеров безнадежна, что в очередной раз и доказал Конте. Жозе их в финал вывел, но был уволен. В Роме он выиграл ЛК, первый трофей Ромы за 14 лет. Сейчас борется за топ-4.
лол такие жалки оправдания, лишь бы не признавать, что Жозе уже давно сбитый летчик. Про какой то менталитет придумали (на уровне клубов менталитета не существует, тот же Реал недавно только был лузером в ЛЧ почти 10 лет). И с Ромой позабавило, первый трофей Ромы за 14 лет, ага, только вот этого трофея и не существовало в прошлые 14 лет. А там где она не могла выиграть, и Жозе не смог, за Серию А так и не поборолся, за Кубок Италии тоже, ну посмотрим сможет ли ЛЕ победить.
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Men77
Моуриньо это тот тренер, которого болелы будут хвалить (заслуженно), будут говорить, что в таком то клубе он сможет и т .д. Но мало кто хочет, чтобы он пришел в тот клуб, за который они болеют. Любовь на расстоянии)
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Валерий Ковальчук
Неужели, этот самодовольный сбитый лётчик ещё какого-то интересует ??? Забавно.
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Макс Шева
Ответ SWAGG
ну так вопрос, кто из этих игроков заиграл и оправдал ожидания после ухода Жозе?) Ибра в своем первом сезоне был лучшим напом МЮ, посидел еще сезон и свалил в МЛС. Мхитарян не потянул АПЛ и был обменян на Санчеса, в Арсенале был такой же бесполезный. Погба без комментариев. Матич был полезен и играл на свой ценник. Лукаку и Санчес провал. Толстый деграднул и был продан в Сериал, где хорошо настреливал против защитников ноунеймов Сериала, возвращение в Челси все расставило на места. Санчес после огромного контракта положил болт, Сульшер тоже не смог воскресить Алексиса и тот поехал покорять Италию сидя на банке Интера. Байи и Линделеф тупо не уровень топ клуба. Большинство этих игроков притащил Вудворд. Если память не изменяет сам Жозе хотел только Ибру, Погба и Матича
Многие побывав у Манкуш ломали себе карьеры,тот же Мхитарян,Санчес , Ди Мария не стал суперзвездой из за того что очутился у деградантов
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Alexshara
вот кстати в ПСЖ он подойдёт , звёзд разных он повидал (в раздевалке порядок будет), опыт огромный (главное опыт побед), да давненько не выигрывал, но может получится
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k_42
Ответ zSERGIOz
Впервые за 20 лет у меня нет эмоций от слухов о смене тренера. Вот пофиг, останется или уйдет. С одной стороны он принес первый европейский трофей и под него идут игроки. С другой, игра Ромы - это, откровенно говоря, полнейший кал. При других тренерах местами была игра, но не было результата.
Нынешний тренер даже не пытается ставить игру. Все построено на провокациях, мерз о сти и антифутболе. Жду не дождусь, когда его заберут какие-нибудь тупые денежные мешки. Вон, болельщики Челси кипятком изошлись от новости.
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Ира15577
А эти клубы он спросил??? Напыщенный индюк, извините.
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Виталий Кислицын
Ответ Старый Волк
Источник такой же желтый, как снег за углом какой-нибудь пивнухи в провинции
Шикарное сравнение! Очень хорошо сказано)
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Dragon10
Ответ поколение пепси
кто любит деньги- Жозе Моуринью кто любит много денег- Жозе Моуринью кто любит очень много денег- Жозе Моуринью
Деньги любят все. Не всем их предлагают, и не все умеют на них разводить)
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Геннадий Тимченко
Ответ #SharkTeam
ахаха, можно сразу начать считать дни когда он начнет валить все на игроков
Жозе уже пресыщен победами и его теперь интересуют исключительно деньги...
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theDemon
отличное заявление перед 1/4 еврокубка...
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Denis242424
Вспомнилась реклама Tide. Вы еще кипятите? тогда мы идем к вам.
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Alexandr Tarakanoff
Пусть пользуется возможностью, пока у Сани лицензии нет...
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BananaMantana
Моура можно куда угодно. Это отличный тренер. хоть в Реал хоть в Челси, хоть в Порту, - везде будет гнать на высоких оборотах
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SWAGG
Ответ TiGra
Ему в МЮ накупили кучу дорогих игроков на все позиции: Ибра, Мхитарян, Байи, Погба, Матич, Лукаку, Санчес, Линделеф. Ему дали зеленый свет, при этом в том единственном удачном сезоне: 2 место АПЛ, ЛЕ и Кубок главным вершителем успехов был фантастический Де Хеа с лучшим на моей памяти вратарским сезоном, который только может быть. Жозе сейчас - крайне сомнительный вариант.
ну так вопрос, кто из этих игроков заиграл и оправдал ожидания после ухода Жозе?)
Ибра в своем первом сезоне был лучшим напом МЮ, посидел еще сезон и свалил в МЛС. Мхитарян не потянул АПЛ и был обменян на Санчеса, в Арсенале был такой же бесполезный. Погба без комментариев. Матич был полезен и играл на свой ценник. Лукаку и Санчес провал. Толстый деграднул и был продан в Сериал, где хорошо настреливал против защитников ноунеймов Сериала, возвращение в Челси все расставило на места. Санчес после огромного контракта положил болт, Сульшер тоже не смог воскресить Алексиса и тот поехал покорять Италию сидя на банке Интера. Байи и Линделеф тупо не уровень топ клуба. Большинство этих игроков притащил Вудворд.
Если память не изменяет сам Жозе хотел только Ибру, Погба и Матича
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Gutalin
Люди любят трилогии. Давай Жозе надо разгрести этот шлам, который Боули напокупал.
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zSERGIOz
Впервые за 20 лет у меня нет эмоций от слухов о смене тренера. Вот пофиг, останется или уйдет. С одной стороны он принес первый европейский трофей и под него идут игроки. С другой, игра Ромы - это, откровенно говоря, полнейший кал.
При других тренерах местами была игра, но не было результата.
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Мамаральду Кристина
Ответ юра георгиевский
Шарлатану надо в Саудовскую Аравию ехать, там ему самое место.
Этим клубам заранее надо готовить неУсТоиКу.
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k_42
Ответ SWAGG
Жозе в Челси с его ресурсами и полной поддержкой Боулинга может вернуть клуб в топы. Что у него не получилось в МЮ и ттх не аргумент. Игроки МЮ на которых он так гнал, выиграли хоть что нибудь до недавнего времени?) Только спустя 5 лет почувствовали запах трофея выиграв великий КЛ и то за эти годы команды уже полностью перестроили. А все ржали когда он сказал, что 2 место с МЮ - это достижение) ттх это отдельная история, команда с менталитетом лузеров безнадежна, что в очередной раз и доказал Конте. Жозе их в финал вывел, но был уволен. В Роме он выиграл ЛК, первый трофей Ромы за 14 лет. Сейчас борется за топ-4.
Да серьёзно? А ОИР может снова сделать Спартак чемпионом!
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Диванный эксперт
Ответ SWAGG
Жозе в Челси с его ресурсами и полной поддержкой Боулинга может вернуть клуб в топы. Что у него не получилось в МЮ и ттх не аргумент. Игроки МЮ на которых он так гнал, выиграли хоть что нибудь до недавнего времени?) Только спустя 5 лет почувствовали запах трофея выиграв великий КЛ и то за эти годы команды уже полностью перестроили. А все ржали когда он сказал, что 2 место с МЮ - это достижение) ттх это отдельная история, команда с менталитетом лузеров безнадежна, что в очередной раз и доказал Конте. Жозе их в финал вывел, но был уволен. В Роме он выиграл ЛК, первый трофей Ромы за 14 лет. Сейчас борется за топ-4.
Как обычно Жозе не причём.
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Локуся
Это он после гола Феенорда сказал?
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Analjinn
Ответ 1113131100
Можно было бы в ПСж, наконец взял бы доминирующую команду , штамповали бы чемпионство и может быть в течение 2-3 попыток выграл бы ЛЧ. Было бы некой перезагрузкой как у Карло Анчелотти . А так , был бы единственным Тернером тренеровавший Рона и Лео. А так похоже на выброс.
Сомневаюсь что сдюжит с Мбаппе и Нейманом. Ему Рома на самом деле хорошо подходит, современные инфантильные суперзвёзды его скорее сольют.
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k_42
Не может быть так всё хорошо! Не верю!
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TiGra
Ответ SWAGG
Жозе в Челси с его ресурсами и полной поддержкой Боулинга может вернуть клуб в топы. Что у него не получилось в МЮ и ттх не аргумент. Игроки МЮ на которых он так гнал, выиграли хоть что нибудь до недавнего времени?) Только спустя 5 лет почувствовали запах трофея выиграв великий КЛ и то за эти годы команды уже полностью перестроили. А все ржали когда он сказал, что 2 место с МЮ - это достижение) ттх это отдельная история, команда с менталитетом лузеров безнадежна, что в очередной раз и доказал Конте. Жозе их в финал вывел, но был уволен. В Роме он выиграл ЛК, первый трофей Ромы за 14 лет. Сейчас борется за топ-4.
Ему в МЮ накупили кучу дорогих игроков на все позиции: Ибра, Мхитарян, Байи, Погба, Матич, Лукаку, Санчес, Линделеф. Ему дали зеленый свет, при этом в том единственном удачном сезоне: 2 место АПЛ, ЛЕ и Кубок главным вершителем успехов был фантастический Де Хеа с лучшим на моей памяти вратарским сезоном, который только может быть.
Жозе сейчас - крайне сомнительный вариант.
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