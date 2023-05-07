Божович о «Спартаке»: «Должен брать чемпионство раз в два-три года, имея такую народную поддержку и значимость»
Миодраг Божович считает, что «Спартак» должен чаще становиться чемпионом России.
«В России самый известный и популярный клуб — «Спартак». Имея такую народную поддержку и значимость, они должны брать чемпионство минимум раз в два-три года.
«Спартак» выигрывает непозволительно малое количество игр. За них столько людей болеют, столько сил уходит на команду, а результата нет. Как всегда, думаю, дело в руководстве. Сколько существует РПЛ, а «Спартак» так и не смог показать того результата, которого ждут болельщики», — сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.
Последний раз красно-белые становились чемпионами России в сезоне-2016/17.
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Открываем отчётность Зенита и Спартака за 2022 год.
Совокупные финансовые поступления Зенита около 17 млрд, Спартака чуть больше 14 млрд.
Бедные и несчастные, в 2 раза.
Просто лицемеры 99 уровня))) , фу , просто противно от таких
Поразительно, какую чушь вы готовы выдумывать, лишь бы ваш манямирок не рушился.
Объективная картина будет с уходом властей из футбола.
А так, конечно Зенит имеет огромную, просто гигантскую фору.
Команда власти.
И на этом все рассуждения заканчиваются.
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тов. Расим закрылся , но я спрошу его, всегда говорящего правду, у вас есть ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ доказательства ваших лозунгов? У вас есть с чем идти в суд или это просто огульная болтовня?
Знаете, это похоже на потуги, когда желание какать есть, а нечем...
Ну вот до этого в начале 2000-х у Зенита были серебро и бронза , выходы в 1/4 и 1/8 кубка уефа
Ну то есть как лучшие результаты Спартака примерно за 20+ лет при Лукойле ))))
Неудобненько выходит да ?))
Снова вы выдаёте желаемое за действительное.
Во вторых , когда за Спартак играли одновременно бразильцы :Алекс, Веллитон, Ибсон, Кариока , Ари
Аргентинцы :Рохо и Инсуральде
Говорил ли ты что за эту команду нельзя болеть ? Что это Спартак латинская Америка и все прочее что говорят сейчас про Зенит ? Если нет то одно из двух , ты балабол и лицемер , и каждый кто увидит тебя на сайте будет писать это под каждым твоим сообщением
Либо ты слишком мал был что сознательно тогда смотреть футбол
Выбирай что тебе ближе )))
Бумага Зенита что-то стоит потому, что именно она подтвердит за сколько купил Зенит.
Такие очевидные вещи приходится объяснять.
Лично вы можете верить хоть в летающего макаронного монстра, это ваше дело. К другим людям со своей верой не лезьте.
А что касается клятв, то только дураки клянутся тем, о чем не знают.
Умные люди руководствуются фактами.
Я вам утверждаю, нет ни одного достоверного факта какой либо помощи властей конкретно Зениту.
Вот и всё.
Где письмо из Зенита?
Скоро Зарема объявит аукцион на должность лучшего любовника .
У серба тут конкурентов нет.
Высокий , красивый , иностранец, римский профиль - что еще надо бабе ?
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и где нестыковочка? в народной поддержке или значимости?