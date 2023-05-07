Божович о «Спартаке»: «Должен брать чемпионство раз в два-три года, имея такую народную поддержку и значимость»

Теги Спартак премьер-лига Россия Миодраг Божович Футбол

Миодраг Божович считает, что «Спартак» должен чаще становиться чемпионом России.

«В России самый известный и популярный клуб — «Спартак». Имея такую народную поддержку и значимость, они должны брать чемпионство минимум раз в два-три года.

«Спартак» выигрывает непозволительно малое количество игр. За них столько людей болеют, столько сил уходит на команду, а результата нет. Как всегда, думаю, дело в руководстве. Сколько существует РПЛ, а «Спартак» так и не смог показать того результата, которого ждут болельщики», — сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.

Последний раз красно-белые становились чемпионами России в сезоне-2016/17.

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47 комментариев

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Мосгорсуд
Смех смехом, но финансирование Спартака незначительно Зениту уступает, тут Божевич прав....дело в руководстве, и постоянных скандалах вокруг клуба
+38
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Spartakus1984
Интересно,что брал бы зенит не имей больше всех денег и админ ресурс?В принципе,всем известная до газпрмовская эра этого клуба.
Хорошо, что в 90-е была эра правильного доминирования. С блэкджеком и Хусаиновыми🎅🏿
+31
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Алексей Иванов
Чего греха таить, вторую часть чемпионата Спартак провалил... ожидание большего было... вообще есть риск свалиться на пятое место...
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Удар Кержакова
С таким бюджетом каждый год минимум вторые должны быть, но с трудом каждый год в топ-5 попадают.
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Ринат Якупов
Ответ Мосгорсуд
Смех смехом, но финансирование Спартака незначительно Зениту уступает, тут Божевич прав....дело в руководстве, и постоянных скандалах вокруг клуба
Незначительно... В два раза.
+19
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Заборостроитель
Один из плюсов осень-весна: это всю зиму слышать, что Спартак во второй части сезона всем всё докажет и станет чемпионом. Но в итоге очередной сезон антиспартаковского заговора🤣
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schwein
Ответ Ринат Якупов
Незначительно... В два раза.
Как меня прикалывает самовнушение борща.
Открываем отчётность Зенита и Спартака за 2022 год.
Совокупные финансовые поступления Зенита около 17 млрд, Спартака чуть больше 14 млрд.
Бедные и несчастные, в 2 раза.
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Юрий Кечко
Ответ Spartakus1984
Интересно,что брал бы зенит не имей больше всех денег и админ ресурс?В принципе,всем известная до газпрмовская эра этого клуба.
Когда в 90-е Спартак единственный имел хоть какие то ресурсы , имел тренера сборной который мог шантажировать выходом , имел в рфс болельщика Спартака и главу судейского корпуса , всех все устраивало )))
Просто лицемеры 99 уровня))) , фу , просто противно от таких
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schwein
Ответ Ринат Якупов
Отчёт госкомпании. Я верю каждой цифре.
Это налоговая отчётность. Налоговая за них дерёт любого, и госкомпании в том числе.
Поразительно, какую чушь вы готовы выдумывать, лишь бы ваш манямирок не рушился.
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AIBOLIT66
Ответ А.Э.РАСИМ
Смех смехом, но одно дело народная команда, а другое дело поддержка режима, открытые двери, помощь в налогах, готовность во всем помогать, зеленый билет в госорганы, и например трансфер за 50 тысяч. Объективная картина будет с уходом властей из футбола. А так, конечно Зенит имеет огромную, просто гигантскую фору. Команда власти. И на этом все рассуждения заканчиваются. Это все потом будет ясно.
РАСИЗМ, нытьё прибежище слабых...
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AIBOLIT66
одно дело народная команда, а другое дело поддержка режима, открытые двери, помощь в налогах, готовность во всем помогать, зеленый билет в госорганы, и например трансфер за 50 тысяч.

Объективная картина будет с уходом властей из футбола.

А так, конечно Зенит имеет огромную, просто гигантскую фору.

Команда власти.
И на этом все рассуждения заканчиваются.
===================================================
тов. Расим закрылся , но я спрошу его, всегда говорящего правду, у вас есть ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ доказательства ваших лозунгов? У вас есть с чем идти в суд или это просто огульная болтовня?
Знаете, это похоже на потуги, когда желание какать есть, а нечем...
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Юрий Кечко
Ответ Spartakus1984
Интересно,что брал бы зенит не имей больше всех денег и админ ресурс?В принципе,всем известная до газпрмовская эра этого клуба.
И кстати как известно большие деньги пришли в Зенит в 2007, по крайней мере так пишут спартаковцы
Ну вот до этого в начале 2000-х у Зенита были серебро и бронза , выходы в 1/4 и 1/8 кубка уефа
Ну то есть как лучшие результаты Спартака примерно за 20+ лет при Лукойле ))))

Неудобненько выходит да ?))
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tull
Ответ Alestern
Ты такой наивный или прикидываешься? Причем тут это? В сравнении с газпромом, любое другое финансирование пшик! Зри в корень!
У Спартака Лукоил. Вот только они и близко на эти деньги не играют. Кто будет финансировать кривой проект.
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Олег Демидов
Какая народная поддержка, раздули из ничего команду, больше половины страны не любят эту команду, одна реклама. Как то некрасиво это все на фоне болел других команд, как будто другие команды ничто с посравнению с этой раздутой до не могу командой
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schwein
Ответ А.Э.РАСИМ
Письмо из Зенита? ))))))))) То есть, вы хотите, чтобы зависимые от властей люди, которые имеют дивиденды в этой коррупции, то есть, часть этой машины, нам дали бумагу, и чтобы все поверили???? ))))))))))))))) Вы наивный? Может вы других считаете таковыми? Уму непостижимо!
На секунду, это обязательный документ, на основании которого клубы получают солидарные выплаты. Оно есть. И даже Конов обещал его явить общественности. Но не явил.
Снова вы выдаёте желаемое за действительное.
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schwein
Ответ Александр Гущин
Когда за зенит выходит 9 легионеров в старте, от этого ещё противнее. Команда априори становится не российской, а газпромовской
А 9 легов в старте других клубов вас не трогает видимо?
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Юрий Кечко
Ответ Александр Гущин
Когда за зенит выходит 9 легионеров в старте, от этого ещё противнее. Команда априори становится не российской, а газпромовской
Во первых 9 не может выйти по регламенту , тут ты балабол номер один в чем

Во вторых , когда за Спартак играли одновременно бразильцы :Алекс, Веллитон, Ибсон, Кариока , Ари
Аргентинцы :Рохо и Инсуральде

Говорил ли ты что за эту команду нельзя болеть ? Что это Спартак латинская Америка и все прочее что говорят сейчас про Зенит ? Если нет то одно из двух , ты балабол и лицемер , и каждый кто увидит тебя на сайте будет писать это под каждым твоим сообщением
Либо ты слишком мал был что сознательно тогда смотреть футбол
Выбирай что тебе ближе )))
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schwein
Ответ А.Э.РАСИМ
На то и власть, что стараются все скрыть. А бумага Рубина ничего не стоит? Почему бумага Зенита чего-то стоит, а бумага Рубина ничего не стоит? В Зенита святые? Я лично верю в 50 тысяч. Это правда была. Если вы мне такое условие поставили.... Тогда ответьте сначала. Поклянитесь, если вы так уверены, поклянитесь вашими родными, что власть Зенита не помогает. Тогда бла-бла закончится у вас, и я вам лично поверю. Если не можете, не старайтесь. Народ не дурак. Зенит команда властей Если нет, ваша клятва , скажем детьми, будет неплохим аргументом.
Нет, бумага рубина ничего не стоит когда вы утверждаете за сколько купил Зенит.
Бумага Зенита что-то стоит потому, что именно она подтвердит за сколько купил Зенит.
Такие очевидные вещи приходится объяснять.
Лично вы можете верить хоть в летающего макаронного монстра, это ваше дело. К другим людям со своей верой не лезьте.
А что касается клятв, то только дураки клянутся тем, о чем не знают.
Умные люди руководствуются фактами.
Я вам утверждаю, нет ни одного достоверного факта какой либо помощи властей конкретно Зениту.
Вот и всё.
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schwein
Ответ А.Э.РАСИМ
Смех смехом, но одно дело народная команда, а другое дело поддержка режима, открытые двери, помощь в налогах, готовность во всем помогать, зеленый билет в госорганы, и например трансфер за 50 тысяч. Объективная картина будет с уходом властей из футбола. А так, конечно Зенит имеет огромную, просто гигантскую фору. Команда власти. И на этом все рассуждения заканчиваются. Это все потом будет ясно.
Где хоть один достоверный пример всех этих возможностей Зенита? Даже с Суторминым все до сих пор опираются на бумажку из Рубина.
Где письмо из Зенита?
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вовочка6762
Ну вот и Божович нарисовался ....
Скоро Зарема объявит аукцион на должность лучшего любовника .
У серба тут конкурентов нет.
Высокий , красивый , иностранец, римский профиль - что еще надо бабе ?
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воробей джек
Ну,раз есть "значимость" чего мелочиться? Пусть каждый год,что-нибудь берут.
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должны, но не выиграем...
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AIBOLIT66
«Должен брать чемпионство раз в два-три года, имея такую народную поддержку и значимость»
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и где нестыковочка? в народной поддержке или значимости?
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vmakarov
Ответ Олег Демидов
Выдумка, не более того.
Ну значит, вы не смотрите российский футбол...
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юра георгиевский
Божевич тоже над нашим спартачком стебется, в чём-то он прав.
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