Божович о «Спартаке»: «Должен брать чемпионство раз в два-три года, имея такую народную поддержку и значимость»

Миодраг Божович считает, что «Спартак» должен чаще становиться чемпионом России.

«В России самый известный и популярный клуб — « ». Имея такую народную поддержку и значимость, они должны брать чемпионство минимум раз в два-три года.

«Спартак» выигрывает непозволительно малое количество игр. За них столько людей болеют, столько сил уходит на команду, а результата нет. Как всегда, думаю, дело в руководстве. Сколько существует РПЛ, а «Спартак» так и не смог показать того результата, которого ждут болельщики», — сказал экс-тренер клубов Мир .

Последний раз красно-белые становились чемпионами России в сезоне-2016/17.

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