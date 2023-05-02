«Спартак» всегда жалуется из-за судейства, но за последние 10 лет ему поставили много пенальти в играх против маленьких команд без такого бюджета». Божович о красно-белых

Миодраг Божович считает, что «Спартак» не должен часто жаловаться на арбитров.

«Судьи помогали «Спартаку» в матче с « ».

«Спартак» всегда жалуется из-за судейства, но если посчитать, сколько им за последние 10 лет поставили пенальти в играх против маленьких команд, у которых нет такого бюджета и таких болельщиков, то число будет большое.

Они провели встречу с судейским корпусом, я считаю, что это неправильно. Как это вообще возможно? Впервые слышу о такой практике», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».

«Спартак» о встрече с судьями: «Нормальный рабочий диалог. Другим клубам никто не мешает встречаться с судьями и задавать им вопросы»

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