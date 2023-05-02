«Спартак» всегда жалуется из-за судейства, но за последние 10 лет ему поставили много пенальти в играх против маленьких команд без такого бюджета». Божович о красно-белых

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Миодраг Божович Краснодар Спорт-Экспресс Футбол

Миодраг Божович считает, что «Спартак» не должен часто жаловаться на арбитров.

«Судьи помогали «Спартаку» в матче с «Краснодаром».

«Спартак» всегда жалуется из-за судейства, но если посчитать, сколько им за последние 10 лет поставили пенальти в играх против маленьких команд, у которых нет такого бюджета и таких болельщиков, то число будет большое.

Они провели встречу с судейским корпусом, я считаю, что это неправильно. Как это вообще возможно? Впервые слышу о такой практике», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».

«Спартак» о встрече с судьями: «Нормальный рабочий диалог. Другим клубам никто не мешает встречаться с судьями и задавать им вопросы»

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд

Материалы по теме

59 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Peter Parker
Ага, особенно в чемпионский год, только за счет пенальти и выехали
+34
-13
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eugene88
Ответ Дмитрий9779
Вот этого товарища зенитовским назвать может только сектант. Наибольшее количество судейских ошибок в первых пяти турах Российской премьер-лиги (РПЛ) было совершено в пользу московского «Спартака». Соответствующий подсчет провел бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Результаты он опубликовал в своем телеграм-канале. На втором месте после «Спартака» в таблице идет грозненский «Ахмат», на третьем — столичное «Динамо». ЦСКА и «Зенит» занимают в списке 10-е и 12-е места соответственно. Это кстати Hi mars на то что в первой половине Спартак душат
Эта знаменитая переобувка, когда профнепригодный уволенный арбитр стал уважаемым экспертом😂 но только когда удобно, а если неудобно: «да кто ему верит?!»
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sepa39
Ответ Камбоджа Иванов
Пара ошибок - это ошибки в каждом матче на протяжении 6 туров? Подачки начались после встречи с руководителем судейства. Но да, мотивация отпала, а зимой никто не кричал, что весной кто-то поборется с Зенитом за титул, да-да. Или в каких матчах первой части сезона убили Спартак?
Назови, пожалуйста, результативные ошибки на протяжении 6 матчей подряд
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HI MARS
В первой половине сезона Спартак убивают судейством,что у тех пропадает мотивация дальше бороться за трофей.А в конце сезона кидают ненужные подачки в виде пары ошибок в их пользу,мол смотрите,Спартаку тоже помогают судьи)
+32
-26
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alestern
Ответ HI MARS
В первой половине сезона Спартак убивают судейством,что у тех пропадает мотивация дальше бороться за трофей.А в конце сезона кидают ненужные подачки в виде пары ошибок в их пользу,мол смотрите,Спартаку тоже помогают судьи)
И такие, как Божович клюют на это )..
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ygcn5c2ty9
Миодраг поднял архивы, ему явно можно верить
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Моё Моя
Ответ nCuXpalata13
Это уже все забыли, что и голы отменяли и свистели раньше, чтобы поводов для VAR не было, ну или просто постфактум говорили: "мол, да, ошибка.." Сейчас, когда уже и математических шансов у преследователей Зенита не осталось практически, начинают как бы тоже "ошибаться"
Самое эпичное это - крови нет, значит не нарушение.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Савченко
Ответ HI MARS
В первой половине сезона Спартак убивают судейством,что у тех пропадает мотивация дальше бороться за трофей.А в конце сезона кидают ненужные подачки в виде пары ошибок в их пользу,мол смотрите,Спартаку тоже помогают судьи)
Ого, вы намекаете на некую тайную договорённость против Спартака? Своего рода...заговор? 😱
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ss_podonok
Ответ HI MARS
В первой половине сезона Спартак убивают судейством,что у тех пропадает мотивация дальше бороться за трофей.А в конце сезона кидают ненужные подачки в виде пары ошибок в их пользу,мол смотрите,Спартаку тоже помогают судьи)
поддерживаю) ну и грех не лайкнуть узера с такой авой))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Камбоджа Иванов
Ответ HI MARS
В первой половине сезона Спартак убивают судейством,что у тех пропадает мотивация дальше бороться за трофей.А в конце сезона кидают ненужные подачки в виде пары ошибок в их пользу,мол смотрите,Спартаку тоже помогают судьи)
Пара ошибок - это ошибки в каждом матче на протяжении 6 туров? Подачки начались после встречи с руководителем судейства. Но да, мотивация отпала, а зимой никто не кричал, что весной кто-то поборется с Зенитом за титул, да-да. Или в каких матчах первой части сезона убили Спартак?
+21
-20
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BaltikaSPb
В Питере пить
В Спартаке ныть
Аксиома
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Трусики Бочкаревой
Граф дело говорит , давно уже этот кабинет в пердив нужно отправить
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rugbyfan
Спартаковцы вообще в перелив должен был вылететь пару сезонов назад. Их всем судейским корпусом тащили.

И то они потом скулили что их засудили.
+22
-21
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
schwein
Готов забиться на сотню, что количество ошибок в пользу Спартака / против Спартака примерно одинаково.
Не удивлюсь, если даже он слегка в плюсе по ошибкам.
Вся проблема как всегда в болельщиках. Они все ошибки в плюс воспринимают как должное, а в минус воспринимают крайне болезненно. И это не говоря о том, что им постоянно видятся ошибки там, где их нет.
+21
-20
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RW_4ever
Ответ Дмитрий9779
Вот этого товарища зенитовским назвать может только сектант. Наибольшее количество судейских ошибок в первых пяти турах Российской премьер-лиги (РПЛ) было совершено в пользу московского «Спартака». Соответствующий подсчет провел бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Результаты он опубликовал в своем телеграм-канале. На втором месте после «Спартака» в таблице идет грозненский «Ахмат», на третьем — столичное «Динамо». ЦСКА и «Зенит» занимают в списке 10-е и 12-е места соответственно. Это кстати Hi mars на то что в первой половине Спартак душат
А Федотов на ЗП у газпрема
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
КБ Сергей
Ответ schwein
Готов забиться на сотню, что количество ошибок в пользу Спартака / против Спартака примерно одинаково. Не удивлюсь, если даже он слегка в плюсе по ошибкам. Вся проблема как всегда в болельщиках. Они все ошибки в плюс воспринимают как должное, а в минус воспринимают крайне болезненно. И это не говоря о том, что им постоянно видятся ошибки там, где их нет.
А как ты собираешься считать где были ошибки судей в пользу и против Спартака? Или просто поверим ЭСК? Есть моменты спорные, а есть явные ошибки. Есть ошибки повлиявшие на счёт, а есть те, что повлияли на итоговый результат. И если судья при 0:0 не ставит два очевидных пенальти, а после того, как команда выигрывает в два мяча за пять минут до конца матча ставит в её же пользу неочевидный пенальти (такое было в одном из предыдущих чемпионатов в матче Спартака с Ахматом) - это что, ошибки в обе стороны, или что-то другое? Помощь иванова Спартаку в кубковом матче с Локо, что-то решала? Нужна она была Спартаку? А скандал был громкий. И после этого, в трёх матчах подряд, ошибки судей против Спартака, в двух, повлиявшие на результат. Так что, объективно, в пользу Спартака, ошибок много меньше, чем против. Единственное, с чем могу согласиться, так это с тем, что Соболева можно было удалять чаще. Саша не умеет управлять своими эмоциями и это очень плохо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eugene88
Ответ Дмитрий9779
😁когда хочется заступиться за свой клуб,но выглядишь плохо: https://avatars.mds.yandex.net/get-turbo/2754221/rth0159965aaf841e0e38b96bff693a1160/max_g480_c12_r2x3_pd20 Это СЭ данные,ни фига не зенитовский ресурс.
Спасибо за помощь. https://m.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/itogi-raboty-arbitrov-v-pervoy-polovine-sezona-2022-23-rpl-v-chyu-polzu-bolshe-oshibayutsya-skolko-oshibok-1999599/amp/

Вот тут повнимательней поглядим, что за ошибки. Неудаление спартаковцев при 2-4 от ростова и 5-0 с химками, это серьезно. Особенно на фоне ошибок 100% отнявших очки (например, украденный гол с уралом). И все это, если мы верим некому «эксперту Боброву».
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
Ответ Eugene88
Эта знаменитая переобувка, когда профнепригодный уволенный арбитр стал уважаемым экспертом😂 но только когда удобно, а если неудобно: «да кто ему верит?!»
😁когда хочется заступиться за свой клуб,но выглядишь плохо:
https://avatars.mds.yandex.net/get-turbo/2754221/rth0159965aaf841e0e38b96bff693a1160/max_g480_c12_r2x3_pd20

Это СЭ данные,ни фига не зенитовский ресурс.
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
КБ Сергей
Ответ юра георгиевский
Наш спартачок вечно ноет и поёт про «заговоры». Будем откровенны и честны.
А в Кыюве есть команда «спартачок»?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BaltikaSPb
Ответ Камбоджа Иванов
А чего вы хотите от клуба, где у каждого болельщика в сердцe и на страницe есть видео-слив с Дзюбой (аж с 2020 года)? Их болельщики живут весьма своеобразной жизнью, так как они при каждом виде Артёма (пост ли это в соц.сети, новость на спортсе, и т.д.) думают не о его игре, статистике, или результатах, а представляют и вспоминают видео на котором какой-то мужик ###### на камеру. Два с лишним года прошло, а они смакуют это видео, всегда думают о нём и пересматривают, большая часть их "юмора" строится на этом видео. За невозможностью Спартака достойно обыграть Дзюбу на поле, их болельщики только и могут, что писать про его кринжовое видео, на большее ни их клуб, ни их болельщики не способны. Собственно, поэтому болельщики Спартака - это болельщики клуба #### и ########.
Интерисует видимо это поклонников "народной"
Получают с просмотра таких видео какое то удовлетворение (ну это к дедушке Фрейду)
Само видео я не видел (не поклонник роликов где какой то мужик удава душит даже если его зовут Дзюба), но конечно в курсе - с пол года из каждого утюга в подробностях все описывали
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RW_4ever
Ответ Камбоджа Иванов
А чего вы хотите от клуба, где у каждого болельщика в сердцe и на страницe есть видео-слив с Дзюбой (аж с 2020 года)? Их болельщики живут весьма своеобразной жизнью, так как они при каждом виде Артёма (пост ли это в соц.сети, новость на спортсе, и т.д.) думают не о его игре, статистике, или результатах, а представляют и вспоминают видео на котором какой-то мужик ###### на камеру. Два с лишним года прошло, а они смакуют это видео, всегда думают о нём и пересматривают, большая часть их "юмора" строится на этом видео. За невозможностью Спартака достойно обыграть Дзюбу на поле, их болельщики только и могут, что писать про его кринжовое видео, на большее ни их клуб, ни их болельщики не способны. Собственно, поэтому болельщики Спартака - это болельщики клуба #### и ########.
Дык какой то мужик это ты оказывается. Ну и шалунишка
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
юра георгиевский
Ответ HI MARS
В первой половине сезона Спартак убивают судейством,что у тех пропадает мотивация дальше бороться за трофей.А в конце сезона кидают ненужные подачки в виде пары ошибок в их пользу,мол смотрите,Спартаку тоже помогают судьи)
У них кривоногость в ногах, а не «мотивация пропадает». Как-будто мы не знаем, кто такой наш спартачок. У него каждый матч не знаешь, то ли он выиграет у самой сильной команды, то ли проиграет самой слабой команде в РПЛ, да что там РПЛ, наш Спартачок умудряется проиграть 12-й команде 1-го дивизиона : Акрон 2:1 Спартак. Ну, как такое можно прокомментировать ..... ?! Это без комментариев.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RW_4ever
Ответ Камбоджа Иванов
Пара ошибок - это ошибки в каждом матче на протяжении 6 туров? Подачки начались после встречи с руководителем судейства. Но да, мотивация отпала, а зимой никто не кричал, что весной кто-то поборется с Зенитом за титул, да-да. Или в каких матчах первой части сезона убили Спартак?
Оооо стукачоквылез
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nCuXpalata13
Ответ HI MARS
В первой половине сезона Спартак убивают судейством,что у тех пропадает мотивация дальше бороться за трофей.А в конце сезона кидают ненужные подачки в виде пары ошибок в их пользу,мол смотрите,Спартаку тоже помогают судьи)
Это уже все забыли, что и голы отменяли и свистели раньше, чтобы поводов для VAR не было, ну или просто постфактум говорили: "мол, да, ошибка.."
Сейчас, когда уже и математических шансов у преследователей Зенита не осталось практически, начинают как бы тоже "ошибаться"
+12
-12
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Konstantin Zorin
Ещё один обиженный и почему-то именно Спартаком. Другие его не обижали никогда, а Спартак прям обидел на всю жизнь. Видно, надеется тем самым выклянчить работу у газовых.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий