«Спартак» всегда жалуется из-за судейства, но за последние 10 лет ему поставили много пенальти в играх против маленьких команд без такого бюджета». Божович о красно-белых
Миодраг Божович считает, что «Спартак» не должен часто жаловаться на арбитров.
«Судьи помогали «Спартаку» в матче с «Краснодаром».
«Спартак» всегда жалуется из-за судейства, но если посчитать, сколько им за последние 10 лет поставили пенальти в играх против маленьких команд, у которых нет такого бюджета и таких болельщиков, то число будет большое.
Они провели встречу с судейским корпусом, я считаю, что это неправильно. Как это вообще возможно? Впервые слышу о такой практике», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».
«Спартак» о встрече с судьями: «Нормальный рабочий диалог. Другим клубам никто не мешает встречаться с судьями и задавать им вопросы»
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В Спартаке ныть
Аксиома
И то они потом скулили что их засудили.
Не удивлюсь, если даже он слегка в плюсе по ошибкам.
Вся проблема как всегда в болельщиках. Они все ошибки в плюс воспринимают как должное, а в минус воспринимают крайне болезненно. И это не говоря о том, что им постоянно видятся ошибки там, где их нет.
Вот тут повнимательней поглядим, что за ошибки. Неудаление спартаковцев при 2-4 от ростова и 5-0 с химками, это серьезно. Особенно на фоне ошибок 100% отнявших очки (например, украденный гол с уралом). И все это, если мы верим некому «эксперту Боброву».
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Это СЭ данные,ни фига не зенитовский ресурс.
Получают с просмотра таких видео какое то удовлетворение (ну это к дедушке Фрейду)
Само видео я не видел (не поклонник роликов где какой то мужик удава душит даже если его зовут Дзюба), но конечно в курсе - с пол года из каждого утюга в подробностях все описывали
Сейчас, когда уже и математических шансов у преследователей Зенита не осталось практически, начинают как бы тоже "ошибаться"