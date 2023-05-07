Лаксальт о перепалке с Шуниным после игры с «Химками»: «Сказали друг другу пару нехороших слов, но все нормально — это футбол»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Антон Шунин Диего Лаксальт Футбол

Диего Лаксальт рассказал о перепалке с Антоном Шуниным после матча Мир РПЛ с «Химками» (1:0).

«Мы говорили о футболе. После игры у всех горячая кровь! У каждого была своя интерпретация.

Да, мы сказали друг другу пару нехороших слов, но все нормально — это футбол. Никаких конфликтов между нами нет», — сказал защитник «Динамо».

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5 комментариев

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Мосгорсуд
У Шунина по весне обострение.....то в лицо бьёт коллег, то кричит, ветеран, куле)
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RAMIK
У Шунина уже 2 раз такое. Очень некрасиво так себя на публике вести.
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З А
Шунин конечно и сам не дурак покосячить, но даже он в ауях от что творят на поле
+1
0
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kilo_gilo
Ответ RAMIK
У Шунина уже 2 раз такое. Очень некрасиво так себя на публике вести.
Антоша понимает, видимо,что это его последний сезон в основе Динамо, вот и бесится
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Dinmos
Пусть команда наденет на Шунина строгий ошейник, и тогда он не будет после каждой игры кидаться на своих же игроков. Это неприлично и очень некрасиво. Что он хочет показать нам, болелам? если что надо сказать, или высказать, да и уж ударить. то сделай это всё в раздевалке. а не на глазах у нас, болел Динамо.
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