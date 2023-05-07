Лаксальт о перепалке с Шуниным после игры с «Химками»: «Сказали друг другу пару нехороших слов, но все нормально — это футбол»

Диего Лаксальт рассказал о перепалке с Антоном Шуниным после матча Мир РПЛ с «Химками» (1:0).

«Мы говорили о футболе. После игры у всех горячая кровь! У каждого была своя интерпретация.

Да, мы сказали друг другу пару нехороших слов, но все нормально — это футбол. Никаких конфликтов между нами нет», — сказал защитник « ».

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