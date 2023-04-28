Шунин толкнул Скопинцева рукой в лицо и накричал на него в конце матча с «Факелом». Защитник проиграл борьбу на угловом

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Антон Шунин Факел Дмитрий Скопинцев Футбол

Антон Шунин и Дмитрий Скопинцев поспорили во время матча между «Динамо» и «Факелом» (0:2).

Вратарь «Динамо» накричал на защитника и толкнул его рукой в лицо в конце матча 25-го тура Мир РПЛ.

После подачи углового Скопинцев проиграл борьбу на ближней штанге, после чего игрок «Факела» ударил в створ. Шунин вытащил мяч из-под перекладины и спас команду от третьего гола в матче, приуроченном к столетию клуба.

После игрового эпизода у игроков возник конфликт, в ходе которого Шунин на повышенных тонах общался со Скопинцевым.

У «Динамо» 1 победа в 6 играх. Сегодня проиграли «Факелу» в матче, приуроченном к столетию

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68 комментариев

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Михаил Стентор
Спас раз в год и решил показать какой он крутой после этого. Жесть
+160
-10
+150
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Magnus Spellbane
Вызывайте пейнтболистов
+84
-2
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Artem Piatkov
Шунин - самая слабая пародия на Яшина, которая когда либо была
+66
-9
+57
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last_guard
Наорал ладно, вратарь имеет право. Но пихать в лицо это неправильно, так и до драки дойти может на эмоциях.
+42
0
+42
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Evgeny Trifonov
что то про маяк кричал
+33
-2
+31
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King_X
Ответ Михаил Стентор
Спас раз в год и решил показать какой он крутой после этого. Жесть
1 в 1 была мысль 😂😂😂
А то, что любой тычок в сторону ворот не может зафиксировать и неуклюже отбивает в сторону - эт ему норм))
+29
-1
+28
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nb8dwryv56
Как орал Филимонов на своих!!! С его-то лицом. Но руки распускать - это перебор! Можно и жёлтую было бы дать за неспортивное поведение
+24
0
+24
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Максим Максюша
Перебор
+21
-2
+19
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Андрей Баженов
Знатно отметили 100летие , прямо как Спартак 10 тым местом!!!!!!!!
+25
-11
+14
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schwein
Для человека, падающего в обморок от петарды, Шунин слишком хорохорится.
+18
-5
+13
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Max Zhomkov
мдааа, шунин , лучше б выручал так как в лицо тыкаешь одноклубнику
+12
0
+12
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Doronya
Лев Яшин себе такого не позволял
+14
-3
+11
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СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Ответ Андрей Баженов
Знатно отметили 100летие , прямо как Спартак 10 тым местом!!!!!!!!
Ага забыл про победу в кубке сообщить и первое место в группе ЛЕ.
+14
-4
+10
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ДнепрЧемпион1983
Аккуенная командная атмосфера. Один за всех:)
+10
0
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Саша Пушкин
Ответ last_guard
Наорал ладно, вратарь имеет право. Но пихать в лицо это неправильно, так и до драки дойти может на эмоциях.
Акинфеев как- то игрока Торпедо демонстративно во вратарской по лицу бил и ничего, тогда даже карточку не получил.
ЦСКА -ДИнамо дружба! Удаленье нам не нужно.

https://www.youtube.com/watch?v=ofF7B8ZBhZE
+11
-3
+8
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panin73
что за мрак этот ваш плеер! что бы посмотреть 20 секунд видео, надо 3 рекламных ролика посмотреть, на третьем он зависнет и всё заново... как же бесит!
+9
-1
+8
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6tspey7tb5
Ну эмоции эмоциями но руками то что махать.
+6
0
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Stepan Alexandrovich
Какой юбилей без драки?)))
+5
0
+5
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Dr. Heisenberg
Шунин тут не сдержался, что его, конечно, не красит. Но Скопа в этом году столько напривозил, столько из-под него забили, вверху не способен даже оказывать сопротивление.
+4
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воробей джек
Динамо.....и так будет всегда.
+6
-3
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Вован Азаров
да по морде ему сразу Шунин клоун
+2
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Андрей Климов
Ответ Андрей Баженов
Знатно отметили 100летие , прямо как Спартак 10 тым местом!!!!!!!!
прямо как Спартак, кубком России!
+3
-1
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Валентин Соловьев
Юбилейнулись
+2
0
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реймс29
Шуня в край охренел. Девочка наша с вечно виноватой физией
А ставить Скопу, привозящего систематически с верха, против кабана-это , конечно, эталон разумности
+3
-1
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RAMIK
Так капитан не должен себя вести, тем более в такой день. Думаю летом Динамо не только тренер будет нужен, но и вратарь получше.
+2
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