Шунин толкнул Скопинцева рукой в лицо и накричал на него в конце матча с «Факелом». Защитник проиграл борьбу на угловом

Антон Шунин и Дмитрий Скопинцев поспорили во время матча между «Динамо» и «Факелом» (0:2).

Вратарь «Динамо» накричал на защитника и толкнул его рукой в лицо в конце матча 25-го тура Мир .

После подачи углового Скопинцев проиграл борьбу на ближней штанге, после чего игрок « » ударил в створ. вытащил мяч из-под перекладины и спас команду от третьего гола в матче, приуроченном к столетию клуба.

После игрового эпизода у игроков возник конфликт, в ходе которого Шунин на повышенных тонах общался со .

У «Динамо» 1 победа в 6 играх. Сегодня проиграли «Факелу» в матче, приуроченном к столетию

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд