Шунин толкнул Скопинцева рукой в лицо и накричал на него в конце матча с «Факелом». Защитник проиграл борьбу на угловом
Антон Шунин и Дмитрий Скопинцев поспорили во время матча между «Динамо» и «Факелом» (0:2).
Вратарь «Динамо» накричал на защитника и толкнул его рукой в лицо в конце матча 25-го тура Мир РПЛ.
После подачи углового Скопинцев проиграл борьбу на ближней штанге, после чего игрок «Факела» ударил в створ. Шунин вытащил мяч из-под перекладины и спас команду от третьего гола в матче, приуроченном к столетию клуба.
После игрового эпизода у игроков возник конфликт, в ходе которого Шунин на повышенных тонах общался со Скопинцевым.
У «Динамо» 1 победа в 6 играх. Сегодня проиграли «Факелу» в матче, приуроченном к столетию
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А то, что любой тычок в сторону ворот не может зафиксировать и неуклюже отбивает в сторону - эт ему норм))
ЦСКА -ДИнамо дружба! Удаленье нам не нужно.
https://www.youtube.com/watch?v=ofF7B8ZBhZE
А ставить Скопу, привозящего систематически с верха, против кабана-это , конечно, эталон разумности