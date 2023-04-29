Шунин и Скопинцев пожали руки после стычки на игре с «Факелом»: «Мир, дружба, все нормально. Обид нет»
Антон Шунин и Дмитрий Скопинцев уладили конфликт, возникший во время игры с «Факелом».
В конце матча 25-го тура Мир РПЛ между «Динамо» и «Факелом» (0:2) Скопинцев проиграл борьбу на ближней штанге после подачи углового, и игрок «Факела» ударил в створ. Шунин вытащил мяч из-под перекладины и спас команду от третьего гола в матче, приуроченном к столетию клуба.
Когда игровой эпизод завершился, вратарь «Динамо» накричал на защитника и толкнул его рукой в лицо. Стычку остановил Даниил Фомин.
После игры оба футболиста сообщили, что инцидент исчерпан, а также пожали руки на камеру.
«Абсолютно нормальная ситуация. Игровая. Шунин признал, что был не прав», – сказал Скопинцев.
«Разобрали момент. Мир, дружба, все нормально. Такое бывает в командах. Пожали друг другу руки, да. Обид нет», – подтвердил Шунин.
Фото: bookmaker-ratings.ru
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