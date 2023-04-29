Шунин и Скопинцев пожали руки после стычки на игре с «Факелом»: «Мир, дружба, все нормально. Обид нет»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Антон Шунин Факел Дмитрий Скопинцев Футбол

Антон Шунин и Дмитрий Скопинцев уладили конфликт, возникший во время игры с «Факелом».

В конце матча 25-го тура Мир РПЛ между «Динамо» и «Факелом» (0:2) Скопинцев проиграл борьбу на ближней штанге после подачи углового, и игрок «Факела» ударил в створ. Шунин вытащил мяч из-под перекладины и спас команду от третьего гола в матче, приуроченном к столетию клуба.

Когда игровой эпизод завершился, вратарь «Динамо» накричал на защитника и толкнул его рукой в лицо. Стычку остановил Даниил Фомин.

После игры оба футболиста сообщили, что инцидент исчерпан, а также пожали руки на камеру.

«Абсолютно нормальная ситуация. Игровая. Шунин признал, что был не прав», – сказал Скопинцев.

«Разобрали момент. Мир, дружба, все нормально. Такое бывает в командах. Пожали друг другу руки, да. Обид нет», – подтвердил Шунин.

Фото: bookmaker-ratings.ru

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14 комментариев

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anapa2013
Конечно всё нормально да и счёт хороший. Как на табло так и банковский.
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Eugene88
Мир, дружба, еще в клуб ехать же под солнце монако отплясывать😂
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валя_стакан
Обид нет и у болельщиков вы такие молодцы.
+3
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инок
Весь Воронеж отмечает юбилей Динамо прямо сейчас.
+3
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Невский баклан
Красавчики, улыбаются, у них все хорошо на 100 летний юбилей)
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rigobersong
Улыбаются, отличный юбилей:))
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Kenny74
жесть! 18+ они улыбается. шутить! срочно менять тренера!
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Алексий Бяконт
Главное что болельщики увидели улыбки на лицах миллионеров.
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Поребрик, а не бордюр
Мужской коллектив, в командном виде спорта. Всякое бывает.
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леннорыч-абрамович
Антон Мане и Лерой Скопинцев
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Curry30
хахаха один из «финалов» типичного пердивнамо
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Jovana Jovičić
И ведь наверняка два сборника, куда уж игрокам Факела
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Британский шпион
Пусть даже и в таком контексте, но как же это фото сегодня неуместно… Вы бы еще их в паб привели, за пивком посадили, а то и вовсе в клубешник какой-нибудь, пятница, после РАБОТЫ развеяться надо, тем более чувакам не привыкать, после финала кубка отжигали вон как.
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Клирик
Обосрались и обнялись!))
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