Гендиректор «Динамо» о стычке Шунина и Скопинцева: «Некрасивый момент. Сделаем выводы»
Гендиректор «Динамо» оценил стычку между Антоном Шуниным и Дмитрием Скопинцевым.
Вратарь толкнул своего партнера по команде в лицо в конце матча Мир РПЛ с «Факелом» (0:2).
«Момент между Антоном и Димой некрасивый. Мы сделаем соответствующие выводы. Мы уже поговорили с Шуниным, но наш разговор останется между нами», – сказал Павел Пивоваров.
«Будет ли денежный штраф Шунину? Оргвыводы будут», — добавил член совета директоров клуба Дмитрий Гафин.
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