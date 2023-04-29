Гендиректор «Динамо» о стычке Шунина и Скопинцева: «Некрасивый момент. Сделаем выводы»

Гендиректор «Динамо» оценил стычку между Антоном Шуниным и Дмитрием Скопинцевым.

Вратарь толкнул своего партнера по команде в лицо в конце матча Мир с «Факелом» (0:2).

«Момент между и Димой некрасивый. Мы сделаем соответствующие выводы. Мы уже поговорили с Шуниным, но наш разговор останется между нами», – сказал Павел Пивоваров.

«Будет ли денежный штраф Шунину? Оргвыводы будут», — добавил член совета директоров клуба Дмитрий Гафин.

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