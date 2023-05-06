Шунин устроил перепалку с Лаксальтом и Фоминым после игры с «Химками». У вратаря «Динамо» был конфликт со Скопинцевым в матче с «Факелом»

Теги Химки премьер-лига Россия Динамо Москва Антон Шунин Диего Лаксальт Даниил Фомин Саба Сазонов Футбол

Антон Шунин снова поругался с партнерами по «Динамо».

После матча 26-го тура Мир РПЛ «Химки» – «Динамо» (0:1), в котором бело-голубые выиграли благодаря голу с пенальти на 96-й минуте, вратарь на повышенных тонах начал высказывать претензии защитнику Диего Лаксальту, а затем капитану команды Даниилу Фомину.

Одноклубникам не сразу удалось успокоить 36‑летнего голкипера. В ходе перепалки Шунин также оттолкнул защитника Сабу Сазонова.

Напомним, что Шунин толкнул Дмитрия Скопинцева рукой в лицо и накричал на него в конце матча с «Факелом» (0:2), защитник проиграл борьбу на угловом.

Изображения: кадры из трансляции «Матч Премьер»

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49 комментариев

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Нейтральный критик
Пора заканчивать, Антон. Пора.
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Олег Щёголев
Наконец-то после той петарды зрение вернулось к Шунину. Но теперь проблема с мозгами.
+71
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+66
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shadow82
Может себе позволить.) в кои то веки без косяков игру провел. Хотя, тут больше заслуга химки
+20
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+19
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Мукунку хороший
Ответ Нейтральный критик
Пора заканчивать, Антон. Пора.
Так он и не начинал особо))
+18
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Viktor Martunov
Ответ Нейтральный критик
Пора заканчивать, Антон. Пора.
Да ладно вам,у него как у женщин в 45.
+17
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+15
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Олег910
Этой команде нужна встряска. Тренер нулевой, на него надежды нет. Пусть хоть ветеран их взбодрит от летаргического сна.
+19
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box2box2
Так он же контуженный после той петарды
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DonaldBrashear 2.0
Антон во всем прав, он за команду переживает, а эти так, деньги заработать да мячи попинать выходят раз в неделю.

На стороне Антона полностью.

Давно чет игрокам на базу не приезжали фанаты, совсем обнаглели бестолковые.
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Саша Пушкин
Ответ Олег910
Этой команде нужна встряска. Тренер нулевой, на него надежды нет. Пусть хоть ветеран их взбодрит от летаргического сна.
Так пойдёт и Шунин в следующий раз пейнтбольное ружье на базу принесёт. Как в старые-добрые времена.
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Tpy6kaMerlina
Ну хоть один неравнодушный.
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Lomonosov888
Сколько дaунов в комментариях. Шуня чуть ли не единственный сейчас в команде, которому не пофиг. Отсюда и эмоции
+11
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Вячеслав Тотров
на правах старожила надо играть уверенно,а не прыгать на своих одноклубников. если бы на него за его бабочки с кулаками накидывались бы,то ходил бы каждый понедельник побитый
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Михаил1970
Шуне надо к мозгоправу. Ощущение, что спасателем динамовских традиций себя возомнил.
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Токосо Томимо
Ответ box2box2
Так он же контуженный после той петарды
Там и после пейнтбола фантомные боли мучают
+3
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Назар Игорь
Антуан вообразил себя Нойером и Куртуа в одном лице.
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Торна
Не побил уже хорошо. Микроклимат улучшается
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LAOWAI
шунин в себя поверил ?! для короны вроде поздновато , скорее это после петарды осложнения . добралось до головы
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And-Rover
Разборки, да ещё и в Динамо. Давно такого не было чтоб это освещалось в другом клубе.
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igor.igorev
Походу Шунину одному небезразлично за убогую игру Динамо.
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mitos
Шунину нужно пару капель валерьянки в перерыве))
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vammuteli
Шунин слетел с катушек
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Geddy Lee
Всё нормально, переживает, на воротах хорош.
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Neyron
Что он о себе возомнил? Сколько привозов за карьеру, сколько Динамо не добрало очков по его вине. Недокапитан.
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Ola BP
*Капитан команды пихает игрокам команды, которые выглядят как игроки ФНЛ, при этом на словах претендуя чуть ли не на золото чемпионата.*
Пользователи спортс: ОН НЕАДЕКВАТЕН!!!!!11
Так же пользователи спортс: ВОТ РАНЬШЕ ФУТБОЛ БЫЛ НАСТОЯЩЕЙ МУЖСКОЙ ИГРОЙ, А ВОТ СЕЙЧАС ВСЕ ИЗНЕЖИЛИСЬ!!!
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Никита Самарин
Антоха соберись, уже перед людьми неудобно 😏
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