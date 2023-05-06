Шунин устроил перепалку с Лаксальтом и Фоминым после игры с «Химками». У вратаря «Динамо» был конфликт со Скопинцевым в матче с «Факелом»
Антон Шунин снова поругался с партнерами по «Динамо».
После матча 26-го тура Мир РПЛ «Химки» – «Динамо» (0:1), в котором бело-голубые выиграли благодаря голу с пенальти на 96-й минуте, вратарь на повышенных тонах начал высказывать претензии защитнику Диего Лаксальту, а затем капитану команды Даниилу Фомину.
Одноклубникам не сразу удалось успокоить 36‑летнего голкипера. В ходе перепалки Шунин также оттолкнул защитника Сабу Сазонова.
Напомним, что Шунин толкнул Дмитрия Скопинцева рукой в лицо и накричал на него в конце матча с «Факелом» (0:2), защитник проиграл борьбу на угловом.
Изображения: кадры из трансляции «Матч Премьер»
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На стороне Антона полностью.
Давно чет игрокам на базу не приезжали фанаты, совсем обнаглели бестолковые.
Пользователи спортс: ОН НЕАДЕКВАТЕН!!!!!11
Так же пользователи спортс: ВОТ РАНЬШЕ ФУТБОЛ БЫЛ НАСТОЯЩЕЙ МУЖСКОЙ ИГРОЙ, А ВОТ СЕЙЧАС ВСЕ ИЗНЕЖИЛИСЬ!!!