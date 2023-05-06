Шунин устроил перепалку с Лаксальтом и Фоминым после игры с «Химками». У вратаря «Динамо» был конфликт со Скопинцевым в матче с «Факелом»

Антон Шунин снова поругался с партнерами по «Динамо».

После матча 26-го тура Мир « » – « » (0:1), в котором бело-голубые выиграли благодаря голу с пенальти на 96-й минуте, вратарь на повышенных тонах начал высказывать претензии защитнику , а затем капитану команды Даниилу Фомину.

Одноклубникам не сразу удалось успокоить 36‑летнего голкипера. В ходе перепалки Шунин также оттолкнул защитника Сабу Сазонова.

Напомним, что толкнул Дмитрия Скопинцева рукой в лицо и накричал на него в конце матча с «Факелом» (0:2), защитник проиграл борьбу на угловом.

Изображения: кадры из трансляции «Матч Премьер»

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд