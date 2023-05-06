«Спартак» не выстроится в чемпионский коридор в случае победы «Зенита» завтра («РБ Спорт»)
«Спартак» не намерен чествовать «Зенит» в случае победы петербуржцев в завтрашней игре.
Как утверждает «РБ Спорт», красно-белые не собираются организовывать чемпионский коридор в том случае, если 7 мая команда Сергея Семака оформит победу в Мир РПЛ.
«Зениту» завтра нужно обыграть «Спартак», чтобы гарантированно сохранить титул. Также хватит ничьей, если ЦСКА потеряет очки в игре против «Оренбурга».
Начало игры на «Газпром Арене» – в 18:00 по московскому времени.
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А на Спартак начхать