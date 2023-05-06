«Спартак» не выстроится в чемпионский коридор в случае победы «Зенита» завтра («РБ Спорт»)

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Газпром Арена (Крестовский) Футбол

«Спартак» не намерен чествовать «Зенит» в случае победы петербуржцев в завтрашней игре.

Как утверждает «РБ Спорт», красно-белые не собираются организовывать чемпионский коридор в том случае, если 7 мая команда Сергея Семака оформит победу в Мир РПЛ.

«Зениту» завтра нужно обыграть «Спартак», чтобы гарантированно сохранить титул. Также хватит ничьей, если ЦСКА потеряет очки в игре против «Оренбурга».

Начало игры на «Газпром Арене» – в 18:00 по московскому времени.

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87 комментариев

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utsh44psmr
Коридор если и устраивают, то перед матчем когда команда уже стала чемпионом. Да и вообще, у нас такой традиции не было никогда, но накинуть надо.
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Иван Колгашкин
Ну Спартак не обязан
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Циник Петербургский
Такое впечатление, что эта "традиция РПЛ" существует только в воспаленном воображении журналистов, остро нуждающихся в "кликах" на этом сайте ))
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vladosthebest
Всем плевать
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Caustic
задолбали уже с этим коридором, чесслово.
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На лёгком Дамсгор
Ну не выстроится и не выстроится.
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Caerly
Пофиг абсолютно. Не наша традиция.
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Фантом
Ответ Алексей Ненахов
Даже Семак сказал что для этого надо 4 очка ,но нет со всех сторон продолжают накидывать
Он это вчера сказал. После сегодняшней игры "Ростова" с "Факелом" уже достаточно 3 (а завтра к началу матча, возможно, станет достаточно и 1).
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U
Ответ Александр Быкович
Почему я не могу поставить минус тебе
Наверное в связи с твоей скромностью и душевной добротой.
+9
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eao79rus
Весь этот шум подняли журналюги, пытаясь развести Спартак на сенсацию. Все прекрасно понимают, что братья наши меньшие не будут завтра устраивать чемпионский коридор, хотя бы потому, что это уязвит одну относительно влиятельную беглую поехавшую свиноматку с низкой социальной ответственностью, или как там проституция сейчас называется. Короче, журналюги на этой теме просто набивают клики и срачи, можете проходить мимо
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Игореха Веселов
Что за бред с этим коридором?) И вообще, кому выгодно форсить эту тухлую тему вот уже второй год подряд??
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Иван Рыбаков
Журналисты видимо эту тему теперь каждый год будут поднимать.
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riverman1980
Зенит завтра сам построит чемпионский коридор из игроков Спартака ))
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Nogoi89
Так, Зенит ещё не чемпион. Это перед матчем делают. Фан Зенита. Тут, набросом пахнет. Главное, чтобы вышли и играли нормально, без грязных провокаций, больше от Спартака ничего и не надо. Победит сильнейший.
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Фёдор Кузнецов
Журналисты сами придумывают тему для обсуждения, никто из Зенита и не просил о коридоре, а это сделали чуть ли не главной темой
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Колбаскер тут
Конечно не выстроится. Стоять больно будет после матча. Да и сидеть тоже)
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Катя СПб
Господи. Да сколько же можно об этом?
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Julia_Lawyer
Товарищи репортеры, может, хватит уже плодить эти бесконечные выдумки про коридор?! Сами выдумываете, сами обсуждаете, сами опровергаете.
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Сергей Галынский
Победы Зениту
А на Спартак начхать
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Spartakus1984
Хоть кто то,кому то за всю историю делал коридор в РПЛ?Каким итиотам в этот раз пришла эта идея?
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Олег Устименко
Ответ Саша Пушкин
В планах Зенита, минуя коридор, сразу пройти на кухню и по-хозяйски приступить к разделке, а потом жарке известного продукта.
главное не обжечься и не сгореть😏
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Recreated
Кто вообще будоражит эту тему!!?? У нас такого не принято! И не нужна нам это идиотская затея! Привыкли только гамно с запада брать, лучше чё-нить хорошее переняли!
+3
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Иван Колгашкин
Спартак должен только своим болельщикам ( выигрывать)
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justbored
Ответ Игореха Веселов
Что за бред с этим коридором?) И вообще, кому выгодно форсить эту тухлую тему вот уже второй год подряд??
Бывшего советника Терюшкова Ромку Широкова нужно благодарить, я так понимаю. Он прошлой весной вбросил.
+2
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Александр Белов
Спартак на четвереньки встанет
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