«Зенит U19» досрочно стал победителем ЮФЛ-1. В последнем матче разгромили «Динамо» – 7:0

«Зенит U19» стал победителем Юношеской футбольной лиги.

В матче 24-го тура ЮФЛ-1 петербуржская команда разгромила «Динамо» (7:0), гарантировав себе победу в первенстве за два тура до конца.

Сине-бело-голубые набрали 55 очков после 24 игр, разница мячей у команды Евгения Зезина и Константина Линева – 73:33.

В турнире ЮФЛ-1 участвуют 14 клубов, в которых играют футболисты в возрасте до 19 лет.

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд