«Зенит U19» досрочно стал победителем ЮФЛ-1. В последнем матче разгромили «Динамо» – 7:0

Теги Зенит премьер-лига Россия Зенит U-19 Футбол

«Зенит U19» стал победителем Юношеской футбольной лиги.

В матче 24-го тура ЮФЛ-1 петербуржская команда разгромила «Динамо» (7:0), гарантировав себе победу в первенстве за два тура до конца. 

Сине-бело-голубые набрали 55 очков после 24 игр, разница мячей у команды Евгения Зезина и Константина Линева – 73:33. 

В турнире ЮФЛ-1 участвуют 14 клубов, в которых играют футболисты в возрасте до 19 лет.

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Тасминский
Надо завтра повторить. Счёт тоже можно, красивый
+28
-3
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Овчинников
Лучшие! Исправили недоразумение прошлого сезона
+18
-2
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
Сделали красиво!
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Уокер
Надеюсь скоро эта молодёжь проявит себя во взрослом футболе
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fil_spb
Ответ Иван Овчинников
Лучшие! Исправили недоразумение прошлого сезона
И как громко и убедительно исправили. Само чемпионство досрочное, а золотой матч - просто деклассирование соперника. Иван, будет у тебя в блоге краткий обзор сезона и персоналий в Зените?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Панарин
А говорят молодежи нет
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталик Украинский
И это правильно - с детских лет приучать выносить столичные клубы 7-0.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Овчинников
Ответ fil_spb
И как громко и убедительно исправили. Само чемпионство досрочное, а золотой матч - просто деклассирование соперника. Иван, будет у тебя в блоге краткий обзор сезона и персоналий в Зените?
Не знаю пока. Вероятность есть, но зависит от наличия времени и мотивации
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hipper
Да если убрать бразильцев… Ой, стоп.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tony
Молодцы, парни
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fil_spb
Ответ Иван Овчинников
Не знаю пока. Вероятность есть, но зависит от наличия времени и мотивации
Хорошо, понял. Почитаем, если всё сложится.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий