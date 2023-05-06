«Зенит» станет чемпионом, если победит «Спартак» завтра

Теги Спартак Зенит Ростов премьер-лига Россия Факел Газпром Арена (Крестовский) Футбол

«Зениту» осталось выиграть один матч, чтобы стать чемпионом.

Идущий вторым «Ростов» сегодня уступил «Факелу» (0:2) в 26-м туре Мир РПЛ. У команды Валерия Карпина 50 очков – на 11 меньше, чем у «Зенита».

Третьим идет «Спартак», у которого после 25 игр 49 баллов. 7 мая он сыграет с петербуржцами на «Газпром Арене».

В случае победы над красно-белыми действующие чемпионы страны гарантированно сохранят титул.

Начало игры «Зенит» – «Спартак» назначено на 18:00 по московскому времени.

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137 комментариев

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Filipp Gorski
Завтра будет очень весело)))
+114
-8
+106
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Иван Тасминский
Ответ Иван Тасминский
Сколько же завтра после матча будет новостей на главной, вновь там будут перечислять разные рекорды, серии...
А Спартак как и хотел примет участие в чемпионском праздновании. Но есть нюанс.
+101
-10
+91
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Иван Рыбаков
Помню, что перед началом этого сезона многие говорили о том, что будет круто если чемпионство будет разыграно в этом матче. Что же, они немного предугадали ход событий.
+97
-8
+89
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Axmat Cecenov
Зарема, уже подготовила:Газпром всё купила, там был 100% пенальти, там переиграли одну секунду, в центре поля был фол
+81
-17
+64
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Aleksandr Blaugranas
Валера поднасрал Спартаку как всегда 😂
+59
-6
+53
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Доктор Верховцев
Я думаю, что это заговор. Календарь был составлен так, чтобы унизить КБ.
+60
-7
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disharmony666
Давай Зенит , завтра вся Россия за вас
+87
-40
+47
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Колбаскер тут
Спартак сегодня вылетает обратно в Москву.
"Лучше технарь", - заявила Зарема
+48
-11
+37
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telala
Ответ NomerSports
что вы понимаете под словом Россия ? адекватное население страны всегда против зенита и всего что с ним связано
Хаха всю жизнь адекватное население было против спартака
+40
-14
+26
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IceBear27
Разве ничьей не хватит? В таком случае отрыв будет 12 очков, и останется 4 матча. И Зенит будет выше обоих соперников по личным встречам
+23
-3
+20
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Иван Тасминский
Сколько же завтра после матча будет новостей на главной, вновь там будут перечислять разные рекорды, серии...
+21
-3
+18
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Колбаскер тут
Очень грустно, что такой матч пройдет без фанатов из-за долбаного фануйди. Впервые на моей памяти чемпионство Зенита может быть оформлено в матче со Спартаком.
+20
-3
+17
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инок
План Валеры опозорить завтра Спартак в Питере отлично сработал..)
+18
-2
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Senchas
Ответ IceBear27
Разве ничьей не хватит? В таком случае отрыв будет 12 очков, и останется 4 матча. И Зенит будет выше обоих соперников по личным встречам
если ЦСКА победит завтра, то не хватит
+16
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Игорь Новиков
Ответ Spartakus1984
Тем,что Ростов не оторвётся от Спартака?Странная логика.
Так и Спартак не приблизится. Карпин это понимает.
+23
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Антон Путятин
Наконец-то у игроков Спартака появится возможность увидеть золотые медали...
+12
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Sashabolshoy
Верим в победу 👊
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Дмитрий9779
Удачи и победы Зениту!
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IceBear27
Ответ Senchas
если ЦСКА победит завтра, то не хватит
Точно. Хорош!)
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Антон Путятин
Ответ Vorhun
Как смакуют Питерские свои победы и достижения. Только что то нет страниц успехов 93,94,95 годов? Куда делись ? В другой галактике гастролировали? Радуйтесь сейчас на вашей улице праздник, помните улица не одна.
Мы помним как у нас в абради зимний перерыв забрали лучшего нарадающего Дмитриева просто потому что у Спратака сломался Бузникин а им играть в яеврокубках. Кстати Дмитриев через год игры в Спартаке завял что они играют договорные матчи и был отстранён от команды
+9
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Railway/
Интрига только одна, получит ли Спартак больше 5ти
+13
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Очки Дани Алвеса
Какая интрига, что же будет…
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Alexandr Tarakanoff
Как же забавно читать высеры относительно Газпрома, легионеров и тд. То есть вы с сопоставимым бюджетом смогли только отбросов напокупать, которых даже на сдачу не берут в своём уме, а виноват Газпром? Попейте чайку, успокойтесь, разминайте булки перед завтрашним матчем.
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HRYNDEL
Ответ AlexZhano__
А ведь Спартак завтра костьми ляжет, лишь бы малину испортить. Как бы опять дракой не закончилось!
Так у них только на махалово и есть надежда особенно у таких как Соболь!!!
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KOT_B_yHTAX
ОП! ДАВАЙ-ДАВАЙ!
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