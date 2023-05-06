«Зенит» станет чемпионом, если победит «Спартак» завтра

«Зениту» осталось выиграть один матч, чтобы стать чемпионом.

Идущий вторым « » сегодня уступил « » (0:2) в 26-м туре Мир . У команды Валерия Карпина 50 очков – на 11 меньше, чем у « ».

Третьим идет «Спартак», у которого после 25 игр 49 баллов. 7 мая он сыграет с петербуржцами на « ».

В случае победы над красно-белыми действующие чемпионы страны гарантированно сохранят титул.

Начало игры «Зенит» – «Спартак» назначено на 18:00 по московскому времени.

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