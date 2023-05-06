«Если «Зенит» станет чемпионом, получит кубок и медали». Алаев о матче петербуржцев со «Спартаком»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Организация РПЛ Александр Алаев Футбол

РПЛ готова вручить «Зениту» трофей уже завтра, если он добьется победы над «Спартаком».

«Если «Зенит» станет чемпионом, он получит кубок и медали», – сообщил президент лиги Александр Алаев.

Матч 26-го тура Мир РПЛ между клубами из Санкт-Петербурга и Москвы пройдет на «Газпром Арене» 7 мая. В случае победы «Зенит» гарантирует себе сохранение титула.

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26 комментариев

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Антон Панарин
Если Зенит станет чемпионом, что получит кубок и медали…

А вы что, хотели кубок и медали зажать?!
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rarog
Закиньте кубок в самолет со Спартаком им по пути
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Назар Игорь
Ответ А.Э.РАСИМ
Молодец! Лишний унитаз не помешает в самолете. А потом Зенит поднимет этот унитаз над головой и побежит давать круги для своих болельщиков. Идиллия.
Трудно придумать что-то более дурацкое, но ты смог, респект.
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Nogoi89
Положите кубок к Абаскалю в багаж, он на вид парень честный, вызывает доверие.
+10
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ЛексЛютый
Кстати, а этот новый кубок в случае чемпионства не перейдет ли в вечное пользование?
+4
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Зелёный гопник
Завтра буду на стадионе!
Вперёд Зенит - Вперёд за Питер!!!
Нужна победа 🥇
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Скунсик
Ответ ЛексЛютый
Кстати, а этот новый кубок в случае чемпионства не перейдет ли в вечное пользование?
Положение о призе «Кубок чемпионов России по футболу» содержит следующий пункт: «Клуб, команда которого выигрывает чемпионат России по футболу три раза подряд или пять раз в общей сложности, получает кубок навечно (в собственность), а РФПЛ изготавливает новый трофей. При этом не учитываются те сезоны, за победу в которых соответствующий клуб ранее уже получал навечно специальный приз – кубок чемпионов России по футболу».
В позапрошлом сезоне получили на вечное хранение за три подряд.
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ЛексЛютый
У Спартака завтра шанс выйти на чистое второе место, ну и как минимум отсрочить чемпионство Зенита, будут биться.
Из-за отсутствия поддержки виража будет трудно, надеюсь не перегорят, парни-то опытные!
Будет интересно!
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Вячеслав Максименко
Алаев ещё до начала чемпионата был готов вручить золотые медали игрокам Зенита.
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BET3P
Ответ ЛексЛютый
Кстати, а этот новый кубок в случае чемпионства не перейдет ли в вечное пользование?
Давай дождёмся следующего года.
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fil_spb
Ответ А.Э.РАСИМ
Молодец! Лишний унитаз не помешает в самолете. А потом Зенит поднимет этот унитаз над головой и побежит давать круги для своих болельщиков. Идиллия.
Фраза "Да не бомбит у меня, не бомбит" уже давно принадлежит не только Зареме, а коллективному красно-белому.
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BaltikaSPb
Ответ Зелёный гопник
Завтра буду на стадионе! Вперёд Зенит - Вперёд за Питер!!! Нужна победа 🥇
А я буду смотреть в пивняке (спасибо FAN ID)
Крайний раз был 15 марта Зенит - Динамо на ВИРАЖЕ (на кубок этот собачий ошейник не нужен)
Удачи постучать тркщеткой и бумажку с текстом гимна не забудь
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Вратарь Бага
да ежу понятно, что если не с ромбиком, так в следующем туре свой кубок чемпиона они получат.
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Stas Nadtochy
Надеюсь Спартак устроит им коридор чемпионский перед матчем)))
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Катя СПб
Ответ Nogoi89
Положите кубок к Абаскалю в багаж, он на вид парень честный, вызывает доверие.
Не он так кто-нибудь другой упрёт.
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Зелёный гопник
Ответ BaltikaSPb
А я буду смотреть в пивняке (спасибо FAN ID) Крайний раз был 15 марта Зенит - Динамо на ВИРАЖЕ (на кубок этот собачий ошейник не нужен) Удачи постучать тркщеткой и бумажку с текстом гимна не забудь
Дядя обижаешь!
Я гимн знаю наизусть.
Болею за Зенит более 15 лет и регулярно посещаю матчи!

Вираж очень нужен, возвращайтесь мужики!!! Вы нужны нашему клубу!
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