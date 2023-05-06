«Если «Зенит» станет чемпионом, получит кубок и медали». Алаев о матче петербуржцев со «Спартаком»

РПЛ готова вручить «Зениту» трофей уже завтра, если он добьется победы над «Спартаком».

«Если «Зенит» станет чемпионом, он получит кубок и медали», – сообщил президент лиги .

Матч 26-го тура Мир между клубами из Санкт-Петербурга и Москвы пройдет на «Газпром Арене» 7 мая. В случае победы « » гарантирует себе сохранение титула.

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