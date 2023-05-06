«Если «Зенит» станет чемпионом, получит кубок и медали». Алаев о матче петербуржцев со «Спартаком»
РПЛ готова вручить «Зениту» трофей уже завтра, если он добьется победы над «Спартаком».
«Если «Зенит» станет чемпионом, он получит кубок и медали», – сообщил президент лиги Александр Алаев.
Матч 26-го тура Мир РПЛ между клубами из Санкт-Петербурга и Москвы пройдет на «Газпром Арене» 7 мая. В случае победы «Зенит» гарантирует себе сохранение титула.
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А вы что, хотели кубок и медали зажать?!
Вперёд Зенит - Вперёд за Питер!!!
Нужна победа 🥇
В позапрошлом сезоне получили на вечное хранение за три подряд.
Из-за отсутствия поддержки виража будет трудно, надеюсь не перегорят, парни-то опытные!
Будет интересно!
Крайний раз был 15 марта Зенит - Динамо на ВИРАЖЕ (на кубок этот собачий ошейник не нужен)
Удачи постучать тркщеткой и бумажку с текстом гимна не забудь
Я гимн знаю наизусть.
Болею за Зенит более 15 лет и регулярно посещаю матчи!
Вираж очень нужен, возвращайтесь мужики!!! Вы нужны нашему клубу!