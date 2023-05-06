Аллегри о скудетто «Наполи»: «Поздравляю, они заслужили. Но следующий сезон будет другим»

Теги Ювентус серия А Италия Наполи Массимилиано Аллегри Футбол

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри намерен побороться за скудетто в следующем сезоне.

Чемпионом Италии в сезоне-2022/23 стал «Наполи». 

«Когда команда выигрывает, это означает, что она показала, что она сильнее. «Наполи» заслужил это скудетто своими показателями и всем, что они сделали. Но все сезоны разные, следующий сезон будет другим. Но я поздравляю их с тем, что они сделали.

Когда ты в «Ювентусе» и вот уже третий год не участвуешь в борьбе за чемпионство, в следующем году нормально снова начать бороться. Но это никогда не бывает легко, победа – это всегда что-то экстраординарное.

Когда ты видишь, что другие побеждают, тебе хочется побеждать еще сильнее. Я еще раз поздравляю «Наполи», теперь мы сосредоточимся на достижении наших целей», – сказал Аллегри

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18 комментариев

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Михаил Стентор
Главное, чтобы он был с нормальным тренером у руля Ювентуса.
+22
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!!!Bata!!!
Надеюсь следующий сезон точно будет другим, с другим тренером на тренерском мостике Ювентуса.
+15
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vel
Не три года, а два.. С Пирло Юве только по весне выбыл из гонки.
С тобой - на старте сезона стало ясно, что команда никакая..
+10
0
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Murad A
надеюсь без тебя
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Дмитрий Мороз
Если не ошибаюсь, про прошлый сезон он также говорил. 😹 и когда его спрашивает «почему ваш Юве играет так убого?», он отвечает «я же говорил что следующий сезон будет другим. Был чемпионом Милан, стал Наполи. Я был прав». Ему главное чтоб менялся чемпион, тогда он будет прав. А качество игры - то такое, это для слабаков. Зачем бегать, когда можно стоять и обороняться против Лечче
+4
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Асыл Ажигалиев
У Пирло хотя бы картина игры смотрелась гораздо симпатичнее. Не хватало времени и исполнителей для Маэстро. А этот бездарь продалжает свое УГ показывать и даже не хочет ничего менять
+3
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Виктор Блохин
Не ну тут всë ясно... 🤦🏼‍♂️аллегрова остается🤬🤬🤬
+4
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Кирилл Павлюченко
Следующий сезон будет другим, и только Аллегри будет прежним
+3
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Виталий Ан
Есть очень большие сомнения в силе Наполи в будущем сезоне. Даже если оставят Осимхена и Квару никогда не знаешь как получится. Следующий сезон будет испытанием. Так и Лестер умудрился в лучшей лиге стать чемпионом. Это круто безусловно, но доказать во второй сезон свою силу, это определено гораздо сложнее. Удачи Наполи, хотелось бы говорить о них в будущем сезоне о серьезном клубе на десятилетия.
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juveforzajuve
Если бы сейчас Аллегри показывал бы лучшую игру, то можно было бы ожидать улучшение и надеяться на скудетто. Однако, сейчас нет никаких даже намеков, что будет лучше.
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Ssss Rrrr
Такой позорной игры не видел давно . . .
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Ramin Jamalzade
Почему 3 года он же 2 ой год как вернулся? Похоже он решил провалить и следующий сезон
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Азатполат Новуров
Даже нет совести этого человека, не ужели он думает что это не его вина?
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Игорь М.
Надеюсь на чемпионство Лацио
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Дмитрий Мороз
Ну если Аллегри будет тренировать Наполи, то точно будет другой 😹😹😹
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