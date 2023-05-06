Аллегри о скудетто «Наполи»: «Поздравляю, они заслужили. Но следующий сезон будет другим»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри намерен побороться за скудетто в следующем сезоне.

Чемпионом Италии в сезоне-2022/23 стал «Наполи».

«Когда команда выигрывает, это означает, что она показала, что она сильнее. «Наполи» заслужил это скудетто своими показателями и всем, что они сделали. Но все сезоны разные, следующий сезон будет другим. Но я поздравляю их с тем, что они сделали.

Когда ты в « » и вот уже третий год не участвуешь в борьбе за чемпионство, в следующем году нормально снова начать бороться. Но это никогда не бывает легко, победа – это всегда что-то экстраординарное.

Когда ты видишь, что другие побеждают, тебе хочется побеждать еще сильнее. Я еще раз поздравляю « », теперь мы сосредоточимся на достижении наших целей», – сказал .

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