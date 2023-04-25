«Лысое дерьмо, я съем твое сердце». Тренер «Юве» Ландуччи – Спаллетти после 0:1

Тренер «Ювентуса» оскорбил Лучано Спаллетти после матча.

« » дома уступил « » со счетом 0:1 в 31-м туре Серии А. На игре присутствовали четыре делегата Итальянской федерации футбола (FIGC).

В своем послематчевом отчете они зафиксировали, что Марко Ландуччи, асисстент главного тренера «Юве» Массимилиано Аллегри, проявлял явное недовольство работой арбитров.

Кроме того, он агрессивно высказался в адрес главного тренера неаполианцев . В отчете делегатов говорится, что после игры Спаллетти и Ландуччи «стояли на расстоянии около метра друг от друга, в этот момент тренер туринцев сказал: «Лысое дерьмо, я съем твое сердце».

Спаллетти, направлявшийся в раздевалку, не отреагировал на эти слова.

Этот эпизод рассмотрит спортивный судья FIGC. В отчете делегатов матча также зафиксировано, что болельщики «Ювентуса» скандировали оскорбительные кричалки в адрес президента FIGC Габриэле Гравины и неаполитанцев.

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