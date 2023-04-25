«Лысое дерьмо, я съем твое сердце». Тренер «Юве» Ландуччи – Спаллетти после 0:1

Теги Лучано Спаллетти Ювентус серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Наполи Массимилиано Аллегри Федерация футбола Италии Габриэле Гравина брань контент Марко Ландуччи Футбол

Тренер «Ювентуса» оскорбил Лучано Спаллетти после матча.

«Ювентус» дома уступил «Наполи» со счетом 0:1 в 31-м туре Серии А. На игре присутствовали четыре делегата Итальянской федерации футбола (FIGC).

В своем послематчевом отчете они зафиксировали, что Марко Ландуччи, асисстент главного тренера «Юве» Массимилиано Аллегри, проявлял явное недовольство работой арбитров.

Кроме того, он агрессивно высказался в адрес главного тренера неаполианцев Лучано Спаллетти. В отчете делегатов говорится, что после игры Спаллетти и Ландуччи «стояли на расстоянии около метра друг от друга, в этот момент тренер туринцев сказал: «Лысое дерьмо, я съем твое сердце».

Спаллетти, направлявшийся в раздевалку, не отреагировал на эти слова.

Этот эпизод рассмотрит спортивный судья FIGC. В отчете делегатов матча также зафиксировано, что болельщики «Ювентуса» скандировали оскорбительные кричалки в адрес президента FIGC Габриэле Гравины и неаполитанцев. 

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48 комментариев

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Брат Заремы
Получается он будет есть дерьмо,не?
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FrancoJuve
Ну, решение будет, скорее всего, такое, что Ландуччи пожизненно отстранят, Ювентус Стэдиум закроют, а у команды отнимут все очки и за каждый сыгранный матч - штраф в 1 миллион евро.
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Dexter Dallas
Ответ FrancoJuve
Ну, решение будет, скорее всего, такое, что Ландуччи пожизненно отстранят, Ювентус Стэдиум закроют, а у команды отнимут все очки и за каждый сыгранный матч - штраф в 1 миллион евро.
И через 3 месяца все вернут со словами пока что играйте, а мы посмотрим
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Alex1104
Нужно сделать скидку на экспрессивность итальянцев. Я не знаю итальянского, но когда ехал в переполненном автобусе в Риме, думал, что началась глобальная драка (Орали все так, что фиаско), а на самом деле они просто спрашивали "Не выходите на следующей"
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Granero-24
Сейчас лысые тренера в цене
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maximus3737
Да, конечно какой-то артхаусный диалог получился
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Fintt
Лучше на поле побеждать, в этих выхлопах большого ума нет. Стыдно должно быть!
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АРТУР АЛИЕВ
Ответ Alex1104
Нужно сделать скидку на экспрессивность итальянцев. Я не знаю итальянского, но когда ехал в переполненном автобусе в Риме, думал, что началась глобальная драка (Орали все так, что фиаско), а на самом деле они просто спрашивали "Не выходите на следующей"
а представьте как они орут, когда начинается реальная драка
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Jurgen Klinsmann
скажи нет лысизму!
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Adeen
Ответ Granero-24
Сейчас лысые тренера в цене
Мостовой задумался.
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Mikhail_66
Ох сердцеед!
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Трент Резнор
Пока ты только дерьма поел
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Сикарио
А прикольные у латиносов ругательства: в Испании кричат "я срал на твою мать", в Италии "сожру твое сердце"))
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banchik1
Так он "дерьмоед", получается?
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Прогресс Восточной конференции
Обычное общение итальянцев на футболе
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Міш Міш
Скоро в эфире Артета "Лысое д"рьмо я сьем твое сердце".
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Сикарио
Я думал он про Гвардиолу
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ARIGAMI ARIGAMI
Странный чел
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Arthur Jacob
Ответ Сикарио
А прикольные у латиносов ругательства: в Испании кричат "я срал на твою мать", в Италии "сожру твое сердце"))
И при этом ни итальянцы ни испанцы не латиносы
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KaPZeN43
И всё-таки, черт возьми, умеют итальянцы красиво говорить. Никто бы больше так не сформулировал.
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Typucm1
Ответ CriminalJoint62
Очевидно, что Спаллетти то еще гнилье. Все помнят, как он вел себя против Спартака
плак, плак...
+5
-5
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shishovv
Ответ Брат Заремы
Получается он будет есть дерьмо,не?
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ДМ-1чемпион
Правильно Спалетти поступил! Не трож - ерьмо, оно не пахнет!
P. S.
Спортс конечно нечто! Слово -ерьмо не даёт напечатать в коммент, а сам его в заголовок выносит! Цирк!
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And we're heading for a shootout!
Заголовок у меня в голове прозвучал голосом переводчика из 1990х, известного по "Ублюдок мать твою..."
А еще Буффон мне вспомнился.
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Эдуард Храпач
Комментаторы под этим постом, спасибо! Отлично поржал
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