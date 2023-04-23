У «Юве» 3 поражения подряд в Серии А и 1 победа в 6 последних матчах во всех турнирах
«Ювентус» потерпел третье подряд поражение в Серии А.
В 31-м туре Серии А «Ювентус» уступил «Наполи» (0:1), пропустив гол на 3-й добавленной минуте.
«Бьянконери» проигрывают в трех подряд матчах Серии А – ранее «Ювентус» уступил «Сассуоло» (0:1) и «Лацио» (1:2).
В последних 6 матчах во всех турнирах команда под руководством Массимилиано Аллегри одержала лишь одну победу – над «Спортингом» в 1/4 финала Лиги Европы (1:0, общий счет 2:1).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Наполи».
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Но по сей день абсолютно никакой игры и рисунка, даже намека на это нет.
Ребята страдают на поле, особенно нападающие которые 80 минут игры стоят в центре поля и ждут мяча. Что может дать такой футбол? Как покажут себя Влахович или Кьеза? Как покажет себя Ди Мария, или тот же Локателли? Не знаю, на что это рассчитано вообще? Вся игра заточена на то, чтобы отобороняться и затолкать гол на авось, вот и всё.
Больше всего удивляет руководство и некоторые фанаты, которые по сей день верят, что вокруг все виноваты, и Ювентус в один миг заиграет новыми красками.
А я всё больше начинаю думать, что Аллегри намеренно изнутри разрушает великий клуб.