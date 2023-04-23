У «Юве» 3 поражения подряд в Серии А и 1 победа в 6 последних матчах во всех турнирах

Теги Ювентус серия А Италия Наполи Массимилиано Аллегри Футбол

«Ювентус» потерпел третье подряд поражение в Серии А.

В 31-м туре Серии А «Ювентус» уступил «Наполи» (0:1), пропустив гол на 3-й добавленной минуте.

«Бьянконери» проигрывают в трех подряд матчах Серии А – ранее «Ювентус» уступил «Сассуоло» (0:1) и «Лацио» (1:2).

В последних 6 матчах во всех турнирах команда под руководством Массимилиано Аллегри одержала лишь одну победу – над «Спортингом» в 1/4 финала Лиги Европы (1:0, общий счет 2:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Наполи».

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23 комментария

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Cristiano Ronaldo
При той игре, что ставит Аллегри, оно и неудивительно. Удивительно другое, как они вообще с такой унылой игрой, умудрились так высоко забраться в турнирной таблице. Это нонсенс.
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Granero-24
Надо Зидану решиться! Ювентус должен его пригласить!
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Granero-24
Летом Зидан должен возглавить Ювентус. С одной стороны показать себя вне Мадрида, и спасти Ювентус - клуб в котором он блистал как игрок!
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Адепт Суперлиги
Спасибо судейской бригаде и их хозяевам - Гравине и Кефиру!
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Fulyan
Ответ Cristiano Ronaldo
При той игре, что ставит Аллегри, оно и неудивительно. Удивительно другое, как они вообще с такой унылой игрой, умудрились так высоко забраться в турнирной таблице. Это нонсенс.
Все на индивидуальном мастерстве футболистов. Посмотри голы, либо стандарты, либо как-то заталкивают. А самой игры абсолютно нет. Одно страдание и мучение на поле.
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Fulyan
Человек у руля 2 полноценных сезона, получил трансферы которые хотел в рамках разумного, получили полную свободу.
Но по сей день абсолютно никакой игры и рисунка, даже намека на это нет.

Ребята страдают на поле, особенно нападающие которые 80 минут игры стоят в центре поля и ждут мяча. Что может дать такой футбол? Как покажут себя Влахович или Кьеза? Как покажет себя Ди Мария, или тот же Локателли? Не знаю, на что это рассчитано вообще? Вся игра заточена на то, чтобы отобороняться и затолкать гол на авось, вот и всё.

Больше всего удивляет руководство и некоторые фанаты, которые по сей день верят, что вокруг все виноваты, и Ювентус в один миг заиграет новыми красками.

А я всё больше начинаю думать, что Аллегри намеренно изнутри разрушает великий клуб.
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Алексей Малютин
Из плюсов этого сезона. Появилась "команда". Все выросли ментально, многие начали биться за команду, как оно положено. Гатти, Локателли, Кьеза. Данило, Фаджоли, Рабьо. Наконец-то появились личности, которые обязательно вырастут в "сенаторов" клуба (Данило уже). Это самое главное. Ругаете Аллерги за излишний упор в оборонительной игре. Но именно это потом спасет клуб, при любом тренере, когда будут играть с лучшими в мире командами. Когда нужно будет терпеть и умирать на поле. Когда тылы крепки - все поплечу. Я не помню чтобы я особо волновался при BBC на пике. Но команда начинается с головы. И именно сейчас ее и удалось выправить. Такие сезоны, наполенные несправедливостью, только зарядят команду на будущие свершения.
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Че Рёжа
Аллегри все делает четко - сушит игру и забивает один. Так было бы и сегодня, если бы судейка не отменил чистый гол. С местных экспертов в шоке конечно, вам не итальянских тренеров обсуждать надо, а пиво бутылочное.
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Алексей Малютин
Ответ Че Рёжа
Аллегри все делает четко - сушит игру и забивает один. Так было бы и сегодня, если бы судейка не отменил чистый гол. С местных экспертов в шоке конечно, вам не итальянских тренеров обсуждать надо, а пиво бутылочное.
они в глаза никакого Итальянского футбола не видели. Это латентные фанаты АПЛ и дуэта из Ла Лиги.
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U
И при этом набрали за этот период 20 очков.
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John Gotti
Ювентус решил побить рекорд Интера по количеству поражений подряд. Даже тут превзойти пытаются, горбуны!
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Алан Кесаев
Такие результаты неудивительны. С той игрой что строит Аллегри, если это конечно можно игрой назвать, у команды нет будущего. Надеюсь этот сезон будет для него последним в Ювентус, и вообще на уровне топклуба.
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Sanan1908
Но, при этом они вернулись в топ 4))) удивительно
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Дмитрий Мороз
Футбол от Аллегри божественен. Как визуально, так и результатом
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Cristiano Ronaldo
Ответ Fulyan
Все на индивидуальном мастерстве футболистов. Посмотри голы, либо стандарты, либо как-то заталкивают. А самой игры абсолютно нет. Одно страдание и мучение на поле.
Да я видел. Мне такая игра, напомнила игру МЮ времён Моуриньо, который указывал выносить на Феллайни и ждал, что кто-то замолкает мяч в конторе в ворота, а потом оборонялся всем составом даже против команд уровня Чемпионшипа. Сочувствую болельщикам Ювентуса.
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андрэ
Ответ Cristiano Ronaldo
При той игре, что ставит Аллегри, оно и неудивительно. Удивительно другое, как они вообще с такой унылой игрой, умудрились так высоко забраться в турнирной таблице. Это нонсенс.
наверное потому что не только у них унылая игра, а а целом в сериале
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