У «Юве» 3 поражения подряд в Серии А и 1 победа в 6 последних матчах во всех турнирах

«Ювентус» потерпел третье подряд поражение в Серии А.

В 31-м туре Серии А « » уступил « » (0:1), пропустив гол на 3-й добавленной минуте.

«Бьянконери» проигрывают в трех подряд матчах Серии А – ранее «Ювентус» уступил «Сассуоло» (0:1) и «Лацио» (1:2).

В последних 6 матчах во всех турнирах команда под руководством одержала лишь одну победу – над «Спортингом» в 1/4 финала Лиги Европы (1:0, общий счет 2:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Наполи».

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