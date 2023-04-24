Аллегри про 0:1 с «Наполи»: «Юве» играл хорошо, но пропустил глупый гол. Поборемся за скудетто в следующем сезоне»

Массимилиано Аллегри огорчен поражением «Ювентуса» в матче с «Наполи» (0:1).

«Очень обидно проигрывать такой матч, но мы должны были лучше действовать в ситуации с голом. Мы просто бросили играть, и в этом смысле нам совершенно точно нужно действовать лучше.

Мы хорошо играли, но пропустили глупый гол. Все элементарно, просто посмотрите. Идет 93-я минута, и в штрафной обязаны быть игроки, чтобы защищаться.

Но это часть процесса развития, мы относимся к этому как к должному. Мы слишком медленно реагировали на мяч в этой ситуации.

« » – сильная команда, которая скоро выиграет чемпионат. Это печально, но у нас все еще есть преимущество в борьбе за место в топ-4. К тому же мы все еще в Лиге Европы и Кубке Италии.

Нам нужно сохранять спокойствие и принимать решения судей, как мы всегда это и делали. Какими бы решения ни были – плохими или хорошими. Иначе мы будем тратить энергию на то, что не можем изменить.

Сегодня судья был очень хорош, и я поздравляю его с его работой.

Думаю, игроки заслуживают похвалы, они провели очень хороший сезон. Разговоров много, но люди ничего не знают, так что мне смешно от них. Мы находились в сюрреалистической ситуации, но парни чудесно себя проявили.

Этот сезон поможет нам вырасти, и в следующем мы вернемся в борьбу за скудетто», – сказал главный тренер « » в эфире Dazn.

Матч 31-го тура Серии А обслуживала бригада арбитров под руководством Микаэля Фаббри.

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