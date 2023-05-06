Экс-форвард «Зенита» считает, что игроки «Спартака» способны на провокации.

« » может досрочно стать чемпионом, если «Ростов» сегодня потеряет очки в игре против «Факела», а команда Сергея Семака завтра дома обыграет «Спартак».

– Надо выигрывать у « » и становиться чемпионами, чего там еще ждать. Красиво нужно сыграть, это главное.

– Еще «Ростов» не должен выиграть у «Факела», чтобы «Зенит» смог оформить чемпионство в воскресенье.

– Но это уже от «Зенита» не зависит. Ему надо решать свои задачи в матче со «Спартаком».

– Помните, чем завершилась последняя игра между этими командами?

– Это на Кубок которая? Ну драчка там была, да. Получилось как получилось. В уме ее будут держать, наверное.

«Спартак» может спровоцировать все, что угодно. Если игра будет складываться не в его пользу. Есть там такие ребята, как , – могут плюнуть, боднуть, пихнуть.

– Как с этим бороться?

– Надо играть в футбол. Забивать голы. Кто забивает, тот выигрывает. Отвечать на провокации, плевать в ответ, драться с ними не надо.

Будешь терпеть, они будут нервничать, и это только в плюс «Зениту» пойдет. Думаю, настроятся ребята на эту игру. Особенно если будет шанс оформить в этот день чемпионство, – сказал Владимир Клементьев.

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