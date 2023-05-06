«Соболев, Промес могут плюнуть, боднуть, пихнуть. «Спартак» может спровоцировать». Экс-форвард «Зенита» Клементьев о матче в Петербурге

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Квинси Промес Александр Соболев Футбол

Экс-форвард «Зенита» считает, что игроки «Спартака» способны на провокации.

«Зенит» может досрочно стать чемпионом, если «Ростов» сегодня потеряет очки в игре против «Факела», а команда Сергея Семака завтра дома обыграет «Спартак».

– Надо выигрывать у «Спартака» и становиться чемпионами, чего там еще ждать. Красиво нужно сыграть, это главное.

– Еще «Ростов» не должен выиграть у «Факела», чтобы «Зенит» смог оформить чемпионство в воскресенье.

– Но это уже от «Зенита» не зависит. Ему надо решать свои задачи в матче со «Спартаком».

– Помните, чем завершилась последняя игра между этими командами?

– Это на Кубок которая? Ну драчка там была, да. Получилось как получилось. В уме ее будут держать, наверное.

«Спартак» может спровоцировать все, что угодно. Если игра будет складываться не в его пользу. Есть там такие ребята, как Соболев, Промес – могут плюнуть, боднуть, пихнуть.

– Как с этим бороться?

– Надо играть в футбол. Забивать голы. Кто забивает, тот выигрывает. Отвечать на провокации, плевать в ответ, драться с ними не надо.

Будешь терпеть, они будут нервничать, и это только в плюс «Зениту» пойдет. Думаю, настроятся ребята на эту игру. Особенно если будет шанс оформить в этот день чемпионство, – сказал Владимир Клементьев.

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89 комментариев

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Евгений Кошелек
С Родригао перепутал, видимо. А Зенит, прям белые и пушистые, ну реально бредит человек.
+89
-24
+65
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Мосгорсуд
Ну у Зенита то же не подарки......главное в руках себя держать и не поддаваться на провокации
+26
-8
+18
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Вадим flanec
Климентьев знает о чём говорит. Не раз в него плевали, толкали и пихали, те же Соболев, Промес. ЛОЛ.
+26
-9
+17
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Торна
Вот подлецы. Не то что сбг. Они бегают в розовых юбочках и пукают бабочками
+25
-12
+13
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ЗЕНИТ65
Ответ Petr Denisov
Готовят почву для удаления спартачей. Честно выиграть не могут, как и проиграть достойно.
7:1, 4:0, 2:1, это из последнего.
+12
-1
+11
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Mixet.spb
Ответ IzKurgana
Поплюем, боднем и обыграем чемпиона ) Если Спартак выиграет на поле бледно-голубых то сезон можно считать хорошим. Мы победим !
Вот она… задача на сезон😂
+10
0
+10
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ЗЕНИТ65
Ответ Alex Chernov
Клементьев, Клементьев... не помню такого, из новых.. Гы 🙃
Родителей спроси, они знают.
+9
-3
+6
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Александр Жердин
Ответ Иван Рыбаков
Ну строго говоря у нас в составе есть Родригао, который может сделать всё тоже самое. Так что у каждой команды из этих двух команд, да и не только, есть так скажем нестабильные игроки, главное чтобы это проявлялось как можно реже.
Плохо что сейчас нет игрока типа Хави Гарсия. Родригао - это не то что нужно. При Хави Гарсия любитель поножовщины молчал бы в тряпочку.
+14
-9
+5
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Александр Жердин
Ответ Alex Chernov
Нет, но уверен любой из ваших слышал про Черенкова и Родионова 🙃
К Черенкову действительно отношусь с уважением. А то что ты не знаешь, ещё раз - твои проблемы.
+4
0
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munhin
Ответ Евгений Авдонин
Вы просто голубые😆
детский сад
+5
-1
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Иван Рыбаков
Ну строго говоря у нас в составе есть Родригао, который может сделать всё тоже самое.
Так что у каждой команды из этих двух команд, да и не только, есть так скажем нестабильные игроки, главное чтобы это проявлялось как можно реже.
+12
-9
+3
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Mixet.spb
Ответ Евгений Авдонин
Вы просто голубые😆
Латентность тебя красит)
+4
-1
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Petr Denisov
Ответ Евгений Кошелек
С Родригао перепутал, видимо. А Зенит, прям белые и пушистые, ну реально бредит человек.
Точно, там и Барриос такой же гадкий.
+21
-18
+3
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Александр Жердин
Ответ Alex Chernov
И? Романцева и Ярцева тоже все знают 🙃
Ну ты про Ярцева зря вспомнил, матч с Португалией помнишь? Никогда этого ему не прощу. Тоже мне, тренер.
+3
0
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KKA
Ответ Торна
Вот подлецы. Не то что сбг. Они бегают в розовых юбочках и пукают бабочками
В розовых ?!) Это к Спартаку , скорее )
+17
-14
+3
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Faust Doc
Дельфин такой, это так...
+5
-2
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Александр Жердин
Ответ Alex Chernov
Спросил, что то о Дмитриеве слышали, Желудкове.. Этого даже дед не знает 🙃
Ну ты и про Зинченко не слышал. И про Бурчалкина. Так это твои проблемы.
+5
-2
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Колбаскер тут
Но виноват будет Родригао. Скриньте
+13
-10
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Александр Жердин
Ответ ЗЕНИТ65
Комментарий удален модератором
То бромантан всей командой жрут, а страдает один Егорка Титов. То уголовников от суда прячут. Что ваш любитель поножовщины так боится за кордон выехать? В тюрьму не хочется?
+9
-7
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Василь Васильевич
Ответ Иван Рыбаков
Ну строго говоря у нас в составе есть Родригао, который может сделать всё тоже самое. Так что у каждой команды из этих двух команд, да и не только, есть так скажем нестабильные игроки, главное чтобы это проявлялось как можно реже.
Да у вас пол-команды бразильцев и все наглые раскормленные, как бараны на убой! А главное хапают ртом и ж.опой, потому-то они ещё в зените, что больше нигде им таких бабок не дадут!
+14
-12
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Александр Жердин
Ответ Alex Chernov
Речь лишь о том что данный чел известен ограниченному числу людей. Я смотрю футбол активно лет 35 и знаю о футболе очень много, иногда даже чересчур 🙃
Извини, я уже больше полвека. А Зинченко, которого я упоминал, первый из наших, кто уехал играть за границу.
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AVSamaranch
Ответ munhin
Радригао просто бьет в рожу за провокации, это кб все исподтишка делают
ну в кубке в рожу как раз получил именно он.
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munhin
Ответ Вадим flanec
Климентьев знает о чём говорит. Не раз в него плевали, толкали и пихали, те же Соболев, Промес. ЛОЛ.
так себе повод для гордости ...
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OldRedWhite
Ответ KKA
В розовых ?!) Это к Спартаку , скорее )
Дальтонизм !
Голубых с розовыми путает )))
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Иван Рыбаков
Ответ munhin
Радригао просто бьет в рожу за провокации, это кб все исподтишка делают
В том матче в Кубке он бил исподтишка, что не очень красиво. И не стоит воспринимать это так будто я оправдываю игроков Спартака, это не так.
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