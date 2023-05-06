Семак перед «Спартаком»: «Никакого чемпионского матча нет. «Зениту» нужно набрать четыре очка»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Футбол

Сергей Семак не считает предстоящий матч со «Спартаком» чемпионским для «Зенита».

Игра пройдет в воскресенье в рамках 26-го тура Мир РПЛ.

– По нашей игре на сегодняшний день никакого чемпионского матча нет. Есть какие-то факты, которые могут сойтись, но сегодня нам нужно набрать четыре очка в оставшихся матчах для того, чтобы мы стали чемпионами.

Когда это будет — не столь важно. Мы настраиваемся на каждую игру, нам нужно показывать свои лучшие качества независимо от соперника. Когда это произойдет и произойдет ли… Мы, я думаю, сами должны делать то, что от нас зависит. Когда это произойдет, уже не столь важно. Хотелось бы пораньше, но думаю, что мы заслуживаем в любом случае.

— Готовы ли сыграть Вендел и Родригао, которые пропустили последние матчи?

— Что касается игроков, на сегодняшний день — а у нас есть еще сегодня, завтра и полдня в воскресенье — все здоровы и готовятся принять участие в следующей игре, – сказал главный тренер «Зенита».

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17 комментариев

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Эльдар Гаджиев
Семак легенда!!! это я болельщик Спартака говорю. настоящий капитан был везде, где играл , ЦСКА, Рубин, Зенит, Москва . и в сборной на евро 2008 показал свои лучшие качества . и тренером стал настоящим , победителем и таким же чемпионом каким был игроком. Уважуха одним словом!!!
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MAXIMum1
Ответ Никому_никабельный
Семак уже бесит своей дипломатией
А что, Семак должен быть типа Карпина, кричать, слюной брызгать, всех обвинять...?
Нет уж, увольте. Меня устраивает интелегентный Семак. За него не стыдно.
+53
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BioTambovez
Ответ Эльдар Гаджиев
Семак легенда!!! это я болельщик Спартака говорю. настоящий капитан был везде, где играл , ЦСКА, Рубин, Зенит, Москва . и в сборной на евро 2008 показал свои лучшие качества . и тренером стал настоящим , победителем и таким же чемпионом каким был игроком. Уважуха одним словом!!!
Согласен. Тоже болельщик Спартака.
Зря на него гонят все. Быть разумным и спокойным, это, видимо, плохо))
Кстати до сих пор считаю, что сборной Адвоката на Евро-2012 не хватило такого игрока, как Семак. Который через себя сделает голевую подачу в штрафной греков.
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Bashibuzuck
Хочется увидеть красивый футбол со стороны обеих команд, а турнирного значения этот матч не имеет, Зенит все равно станет чемпионом, туром раньше, туром позже, не важно
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Алексей Иванов
Отличный игрок в прошлом, интеллигентный и воспитанный человек ....хоть и болельщик Спартака, уважаю Сергея Богданыча...
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Архитектор Мендисабаль
Ответ MAXIMum1
А что, Семак должен быть типа Карпина, кричать, слюной брызгать, всех обвинять...? Нет уж, увольте. Меня устраивает интелегентный Семак. За него не стыдно.
Всё же интеллигентный, так.
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grom55
Ответ Spartakus1984
Ой не ври,там наверное и кубок на всякий случай притащат,фейерверками закупились,золотыми майками)))
Да не переживай ты так, и фейерверки в дело пойдут, и футболки золотые. А днём раньше, днём позже - да какая разница.
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Олег Сагайдачный
Уважает соперников. Матч обещает быть интересным.
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Eliza77
Семак, не сцы! Спокойно обыграйте спартак…
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Александр Сырчин
Главное, чтобы матч получился. А то 3-0 в любую сторону будет неинтересно. Интрига нужна таким матчам.
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ЗЕНИТ65
Ответ Олег Сагайдачный
Уважает соперников. Матч обещает быть интересным.
Матч может быть интересным только в том случае, если шапито приедет ИГРАТЬ в футбол.
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