Семак перед «Спартаком»: «Никакого чемпионского матча нет. «Зениту» нужно набрать четыре очка»

Сергей Семак не считает предстоящий матч со «Спартаком» чемпионским для «Зенита».

Игра пройдет в воскресенье в рамках 26-го тура Мир РПЛ.

– По нашей игре на сегодняшний день никакого чемпионского матча нет. Есть какие-то факты, которые могут сойтись, но сегодня нам нужно набрать четыре очка в оставшихся матчах для того, чтобы мы стали чемпионами.

Когда это будет — не столь важно. Мы настраиваемся на каждую игру, нам нужно показывать свои лучшие качества независимо от соперника. Когда это произойдет и произойдет ли… Мы, я думаю, сами должны делать то, что от нас зависит. Когда это произойдет, уже не столь важно. Хотелось бы пораньше, но думаю, что мы заслуживаем в любом случае.

— Готовы ли сыграть Вендел и Родригао, которые пропустили последние матчи?

— Что касается игроков, на сегодняшний день — а у нас есть еще сегодня, завтра и полдня в воскресенье — все здоровы и готовятся принять участие в следующей игре, – сказал главный тренер «Зенита».

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