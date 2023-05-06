Семак перед «Спартаком»: «Никакого чемпионского матча нет. «Зениту» нужно набрать четыре очка»
Сергей Семак не считает предстоящий матч со «Спартаком» чемпионским для «Зенита».
Игра пройдет в воскресенье в рамках 26-го тура Мир РПЛ.
– По нашей игре на сегодняшний день никакого чемпионского матча нет. Есть какие-то факты, которые могут сойтись, но сегодня нам нужно набрать четыре очка в оставшихся матчах для того, чтобы мы стали чемпионами.
Когда это будет — не столь важно. Мы настраиваемся на каждую игру, нам нужно показывать свои лучшие качества независимо от соперника. Когда это произойдет и произойдет ли… Мы, я думаю, сами должны делать то, что от нас зависит. Когда это произойдет, уже не столь важно. Хотелось бы пораньше, но думаю, что мы заслуживаем в любом случае.
— Готовы ли сыграть Вендел и Родригао, которые пропустили последние матчи?
— Что касается игроков, на сегодняшний день — а у нас есть еще сегодня, завтра и полдня в воскресенье — все здоровы и готовятся принять участие в следующей игре, – сказал главный тренер «Зенита».
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Нет уж, увольте. Меня устраивает интелегентный Семак. За него не стыдно.
Зря на него гонят все. Быть разумным и спокойным, это, видимо, плохо))
Кстати до сих пор считаю, что сборной Адвоката на Евро-2012 не хватило такого игрока, как Семак. Который через себя сделает голевую подачу в штрафной греков.