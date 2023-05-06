Роман Павлюченко: «Зенит» на две головы сильнее конкурентов. В РПЛ никто не может к ним приблизиться по уровню игры, при всем уважении к «Спартаку»
Роман Павлюченко считает, что у «Зенита» нет конкурентов в Мир РПЛ.
«По большому счету, чемпион был известен уже тогда, когда клубы ушли на зимнюю паузу. Интрига больше искусственно создавалась, нежели реально держала в напряжении болельщиков.
К сожалению, «Спартак» так и не смог приблизиться к «Зениту» на опасное расстояние.
При всем уважении к красно-белым, сейчас в РПЛ нет команды, которая могла по уровню игры приблизиться к «Зениту», петербуржцы на две головы сильнее своих конкурентов», – сказал бывший футболист «Спартака» и сборной России.
«Зенит» возглавляет таблицу Премьер-лиги, набрав 61 очко в 25 матчах. «Ростов» располагается на второй строчке (50), третье место занимает «Спартак» (49).
«Зенит» может досрочно стать чемпионом, если «Ростов» сегодня потеряет очки в игре против «Факела», а команда Сергея Семака завтра дома обыграет «Спартак».
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тогда интересно почему в том же СССР Зенит который курировал всего-навсего завод ЛОМО и являлся синонимом слова "бедность", был не более чем крепким середняком, а титулы выигрывали или московские клубы за которыми стояли министерства и ведомства или целые республики как например киевское Динамо.
(после чемпионства у "Спартака" - две медали и один Кубок... т.е. это ровно на Кубок больше, чем например, у Краснодара. При всем уважение к Краснодару).