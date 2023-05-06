Роман Павлюченко: «Зенит» на две головы сильнее конкурентов. В РПЛ никто не может к ним приблизиться по уровню игры, при всем уважении к «Спартаку»

Роман Павлюченко считает, что у «Зенита» нет конкурентов в Мир РПЛ.

«По большому счету, чемпион был известен уже тогда, когда клубы ушли на зимнюю паузу. Интрига больше искусственно создавалась, нежели реально держала в напряжении болельщиков.

К сожалению, «Спартак» так и не смог приблизиться к «Зениту» на опасное расстояние.

При всем уважении к красно-белым, сейчас в нет команды, которая могла по уровню игры приблизиться к « », петербуржцы на две головы сильнее своих конкурентов», – сказал бывший футболист « » и сборной России.

«Зенит» возглавляет таблицу Премьер-лиги, набрав 61 очко в 25 матчах. «Ростов» располагается на второй строчке (50), третье место занимает «Спартак» (49).

«Зенит» может досрочно стать чемпионом, если «Ростов» сегодня потеряет очки в игре против «Факела», а команда Сергея Семака завтра дома обыграет «Спартак».

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