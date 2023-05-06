Роман Павлюченко: «Зенит» на две головы сильнее конкурентов. В РПЛ никто не может к ним приблизиться по уровню игры, при всем уважении к «Спартаку»

Теги Спартак Зенит Роман Павлюченко премьер-лига Россия Футбол

Роман Павлюченко считает, что у «Зенита» нет конкурентов в Мир РПЛ.

«По большому счету, чемпион был известен уже тогда, когда клубы ушли на зимнюю паузу. Интрига больше искусственно создавалась, нежели реально держала в напряжении болельщиков.

К сожалению, «Спартак» так и не смог приблизиться к «Зениту» на опасное расстояние.

При всем уважении к красно-белым, сейчас в РПЛ нет команды, которая могла по уровню игры приблизиться к «Зениту», петербуржцы на две головы сильнее своих конкурентов», – сказал бывший футболист «Спартака» и сборной России.

«Зенит» возглавляет таблицу Премьер-лиги, набрав 61 очко в 25 матчах. «Ростов» располагается на второй строчке (50), третье место занимает «Спартак» (49).

«Зенит» может досрочно стать чемпионом, если «Ростов» сегодня потеряет очки в игре против «Факела», а команда Сергея Семака завтра дома обыграет «Спартак».

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15 комментариев

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Max Zhomkov
все верно говорит
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Мосгорсуд
Скажу больше...чемпион был известен ещё перед первым туром, Рома)
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La Crosse Bobcats
Ответ Тимофей Кушнир
К сожалению, это правда. Как же жаль, что времена, когда деньги в спорте не крутились, остались в прошлом
да неужели. т.е. по вашему в прошлом решали не деньги? ))
тогда интересно почему в том же СССР Зенит который курировал всего-навсего завод ЛОМО и являлся синонимом слова "бедность", был не более чем крепким середняком, а титулы выигрывали или московские клубы за которыми стояли министерства и ведомства или целые республики как например киевское Динамо.
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Спартак Уокер
Обидно но правда
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Барыга блинами
Эх Ромка, сейчас бы тебя вместо Бальде Кейта. Точно хуже бы не было. По крайней мере пенки бы хоть забивал)
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werowolf-gears
А о каком уважению к Спартаку идет речь?
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Тимофей Кушнир
К сожалению, это правда. Как же жаль, что времена, когда деньги в спорте не крутились, остались в прошлом
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Ильдар Фарукшин
Ни кто и не спорит Рома❤️. Спи дальше гигант 😊
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toldo_slava
Что сравнивать футболистов Бразилии и России. Понятно, что бразилы русских дерут
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Bashibuzuck
Да уж, команды уровня "Брюгге" в нашем чемпионате пока нет😁
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Michael Boldyrev
Интересно, а если оценить результаты команд РПЛ за последние, скажем, 5 лет, то неужели именно "Спартак" окажется вторым?

(после чемпионства у "Спартака" - две медали и один Кубок... т.е. это ровно на Кубок больше, чем например, у Краснодара. При всем уважение к Краснодару).
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Бродяга-симпатяга
Рома тактично обозначил что московские клубы гадо
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Edo Milanian
Так-то Ростов на 2-м месте...
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pyritanza
Ответ La Crosse Bobcats
да неужели. т.е. по вашему в прошлом решали не деньги? )) тогда интересно почему в том же СССР Зенит который курировал всего-навсего завод ЛОМО и являлся синонимом слова "бедность", был не более чем крепким середняком, а титулы выигрывали или московские клубы за которыми стояли министерства и ведомства или целые республики как например киевское Динамо.
просто совпадение, понимать надо😏
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Mikas7
Ответ La Crosse Bobcats
да неужели. т.е. по вашему в прошлом решали не деньги? )) тогда интересно почему в том же СССР Зенит который курировал всего-навсего завод ЛОМО и являлся синонимом слова "бедность", был не более чем крепким середняком, а титулы выигрывали или московские клубы за которыми стояли министерства и ведомства или целые республики как например киевское Динамо.
умудрился Динамо приплести , каким образом помогали целой республикой ?
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