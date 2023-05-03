Андрей Аршавин: «Зенит» сильнее «Спартака» во всем – в организации, финансах, составе. Сейчас ближайший преследователь – «Ростов»

Андрей Аршавин заявил, что «Зенит» сильнее «Спартака» во всем.

– Действительно ли «Спартак» – конкурент « » в борьбе за первое место?

– На данном этапе истории нет, потому что «Зенит» сильнее во всем, в организации, финансах, составе, что доказывает последние четыре года и что, надеюсь, докажет в воскресенье и в этом сезоне. В этом сезоне уже практически все ясно.

Сейчас ближайший преследователь «Зенита» – «Ростов», а не « ». Пока, мне кажется, заслуженно ростовчане на втором месте, а не «Спартак» или ЦСКА.

– Есть ли в «Спартаке» позиция, на которой есть футболист сильнее, чем у «Зенита»?

– Сильнее я бы не сказал, но по уровню считаю, что соответствует «Зениту». Тот же мог бы потягаться с Матео Кассьеррой и с , – сказал бывший полузащитник «Зенита», занимающий пост заместителя гендиректора клуба.

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