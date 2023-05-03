Андрей Аршавин: «Зенит» сильнее «Спартака» во всем – в организации, финансах, составе. Сейчас ближайший преследователь – «Ростов»

Теги Спартак Зенит Ростов Андрей Аршавин премьер-лига Россия Квинси Промес Матео Кассьерра Матч ТВ Александр Соболев Иван Сергеев Футбол

Андрей Аршавин заявил, что «Зенит» сильнее «Спартака» во всем.

– Действительно ли «Спартак» – конкурент «Зениту» в борьбе за первое место?

– На данном этапе истории нет, потому что «Зенит» сильнее во всем, в организации, финансах, составе, что доказывает последние четыре года и что, надеюсь, докажет в воскресенье и в этом сезоне. В этом сезоне уже практически все ясно.

Сейчас ближайший преследователь «Зенита» – «Ростов», а не «Спартак». Пока, мне кажется, заслуженно ростовчане на втором месте, а не «Спартак» или ЦСКА.

– Есть ли в «Спартаке» позиция, на которой есть футболист сильнее, чем у «Зенита»?

– Сильнее я бы не сказал, но по уровню считаю, что Квинси Промес соответствует «Зениту». Тот же Александр Соболев мог бы потягаться с Матео Кассьеррой и с Иваном Сергеевым, – сказал бывший полузащитник «Зенита», занимающий пост заместителя гендиректора клуба.

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98 комментариев

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luu
Ответ Заяцволк
Респект Андрею от лица всего лгбт-сообщества
Вы на спортсе его главный представитель, как я понимаю?
+59
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+54
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Madcomposer
Как болельщик Спартака, со всем согласен. Ну, может только про Ростов сильновато. Можно сколько угодно беситься от провалов и болтать о заговорах, но у Зенита лучше бы поучились организации и управлению, как минимум. Когда самая богатая команда в чемпе ещё и отлично управляется, особенно, по сравнению с конкурентами, интриги будет мало.
+50
-5
+45
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Фан Рубина
Всё так, но есть одна вещь, в которой Спартак всё-же превосходит - в раздутом ЧСВ.
+27
-11
+16
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CherenkovF
Ответ Заяцволк
Респект Андрею от лица всего лгбт-сообщества
Очередной каминг-аут пользователя спортс.ру.
Но за все сообщество не говори. Все таки его красно-белая часть с Аршавиным может быть и не согласна.
+18
-3
+15
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Александр Баскаков
Ответ Dizzod
а по моему Спартак лучше во всем. Просто он меньше очков набрал.
Он очки перебрал
+14
-4
+10
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Юрий Кечко
Я посмотрел за последние 20 лет даже начиная с 2003 года то есть
16 раз выше финишировал Зенит , 4 соотвественно выше Спартак
Ну по личным встречам тоже все понятно :)
+20
-11
+9
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pogbadrogba
Ответ Тайосич
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С задворок😂😂😂
Действительно, ведь это Спартак лучше выступал в Европе, выигрывал чемпионат несколько раз, кубок и т д. Ну и козырь в рукаве Спартака - победа в лиге Европы и Суперкубке над самим МЮ)
+12
-6
+6
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barbarian1991
Нет, не во всём. В астрологии точно проигрывают.
+6
0
+6
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Назар Игорь
Ответ Виталий Миронов
Да пофиг что вы сильнее, быстрее и богаче И. Т. Д, это мне не мешает болеть за свой клуб, не отвернусь в любом случае.
Болеть за свой клуб дело хорошее, но при этом брызгать бешеной слюной на другие клубы, как 90% спартаковцев совсем не обязательно.
+9
-4
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Злодей Спб
Ответ Тайосич
До всего этого Зенит находился именно на задворках российского футбола. 3 трофея за 80 лет существования. Питерская власть естественно не могла с этим мириться, потому при помощи Газпрома, которым руководит питерский же Миллер, близкий друг Путина, буквально накачали клуб неимоверными деньжищами (150 млн на трёх футболистов: Халк, Витцель, Малком), чего ни один российский клуб и близко себе позволить не может, втащили Зенит за уши наверх.
Ну тогда получается, по вашей логике у нас сословное-имущественное деление на касты, наследование титулов или по географическому признаку деление на достойных и недостойных? Что положено одним - не положено другим в силу их "низкого происхождения"?

Столичные клубы 80 лет пользовались своим привилегированным положением "министерских", получали лучшее с барского стола, всех более менее толковых футболистов пылесосили со всей страны. И в первые годы Российской действительности тоже такую практику хотели продолжить.

Но как только часть денег "вырвалась за МКАД" и у конкурентов появились кой-какие сопоставимые ресурсы (Рубин, Зенит), стало понятно, что монополия из рук "москвичей" уходит и поднялся вой о "несправедливости".

Пошли разговоры о страдающих "народных командаx", "заслуженных", "пожизненных" чемпионах, которые не просто хотят, а требуют, чтобы было "как раньше". А как раньше уже не будет :) Охолоните.
+7
-2
+5
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Юрий Кечко
Ответ Тайосич
До всего этого Зенит находился именно на задворках российского футбола. 3 трофея за 80 лет существования. Питерская власть естественно не могла с этим мириться, потому при помощи Газпрома, которым руководит питерский же Миллер, близкий друг Путина, буквально накачали клуб неимоверными деньжищами (150 млн на трёх футболистов: Халк, Витцель, Малком), чего ни один российский клуб и близко себе позволить не может, втащили Зенит за уши наверх.
Кубок уефа брали русским костяком , чего тоже ни один клуб себе не может позволить ))) ну окромя Цска
Два первых выхода из группы лч опять же были без супер подписаний )))
+8
-3
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Константин Эсперов
это и так ясно
+10
-6
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PsichoEscape
Ответ Заяцволк
Респект Андрею от лица всего лгбт-сообщества
Пассивный представитель?
+4
0
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Юрий Кечко
Ответ Тайосич
Всему своё время, верно, ровно как и всё возвращается на круги своя. Потому я давно говорю зенитовцам, что их время уже проходит, покуролесили и хватит с вас. Не стоит зазнаваться и думать, что Зенит такой навсегда. Совсем скоро всё это закончится и Зенит вернётся на задворки футбола.
Питерская власть почему то Спартаку только мешает выигрывать ))) цска вот 6 раз был чемпионом за это время
Рубин и локомотив по 2
И только Спартак в роли народного мученика ..
+4
-1
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Kira625
Зарема. Она хоть и не игрок и я не знаю какая у нее позиция. Но здесь Спартак сильнее ;)
+3
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Виктор
Ответ Тайосич
В жизни часто так бывает, что побеждает не самый достойный, а самый мерзкий, скользкий и пронырливый. В российском футболе такое уже 5-й сезон подряд.
Это ты про спартак? Точно подмечено.
+3
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pogbadrogba
Ответ Тайосич
До всего этого Зенит находился именно на задворках российского футбола. 3 трофея за 80 лет существования. Питерская власть естественно не могла с этим мириться, потому при помощи Газпрома, которым руководит питерский же Миллер, близкий друг Путина, буквально накачали клуб неимоверными деньжищами (150 млн на трёх футболистов: Халк, Витцель, Малком), чего ни один российский клуб и близко себе позволить не может, втащили Зенит за уши наверх.
😂😂😂
А до покупок Халка и т д не было хотя 2007/2008?)
+4
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Виктор
Ответ Тайосич
До всего этого Зенит находился именно на задворках российского футбола. 3 трофея за 80 лет существования. Питерская власть естественно не могла с этим мириться, потому при помощи Газпрома, которым руководит питерский же Миллер, близкий друг Путина, буквально накачали клуб неимоверными деньжищами (150 млн на трёх футболистов: Халк, Витцель, Малком), чего ни один российский клуб и близко себе позволить не может, втащили Зенит за уши наверх.
Сейчас спартак на задворках. Всему своё время.
+3
-1
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Сергей Жарковский
Андрей - респект! Зенит сильный по всем вопросам!👏
+3
-2
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Тайосич
Ответ Катя СПб
В 90-е был бромантан. Это точно не мерзко с точки зрения кб.
В 90-е не было бромантана.
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Владимир Самсонов
Про Ростов - просто ахинея. Состав и так показывает максимум.
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i.ivanov...russia.dca......
А вот в заговорах, ное, страданиях и наличию Заремы, Спартак гораздо сильнее
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Metaphrast
Ответ Majkl Kasa
)))Да , Андрей помним 3:0 в МСК.
короткая память, вы уж вспоминайте и поражения. сколько там выйдет, в сравнении?

и это была игра на кубок
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schwein
Ответ arspurs9
Ты ведь понимаешь, что все работает не полностью так?)
А как работает?
Назовите хоть одну причину начать болеть за Спартак прямо сейчас?
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Катя СПб
Ответ Антон Г
пулково 2 раза останавливали, и где-то в ЛО были) так что пусть будет 1-1
Ладно. Согласна на боевую ничью.
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