Андрей Аршавин: «Зенит» сильнее «Спартака» во всем – в организации, финансах, составе. Сейчас ближайший преследователь – «Ростов»
Андрей Аршавин заявил, что «Зенит» сильнее «Спартака» во всем.
– Действительно ли «Спартак» – конкурент «Зениту» в борьбе за первое место?
– На данном этапе истории нет, потому что «Зенит» сильнее во всем, в организации, финансах, составе, что доказывает последние четыре года и что, надеюсь, докажет в воскресенье и в этом сезоне. В этом сезоне уже практически все ясно.
Сейчас ближайший преследователь «Зенита» – «Ростов», а не «Спартак». Пока, мне кажется, заслуженно ростовчане на втором месте, а не «Спартак» или ЦСКА.
– Есть ли в «Спартаке» позиция, на которой есть футболист сильнее, чем у «Зенита»?
– Сильнее я бы не сказал, но по уровню считаю, что Квинси Промес соответствует «Зениту». Тот же Александр Соболев мог бы потягаться с Матео Кассьеррой и с Иваном Сергеевым, – сказал бывший полузащитник «Зенита», занимающий пост заместителя гендиректора клуба.
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Но за все сообщество не говори. Все таки его красно-белая часть с Аршавиным может быть и не согласна.
16 раз выше финишировал Зенит , 4 соотвественно выше Спартак
Ну по личным встречам тоже все понятно :)
Действительно, ведь это Спартак лучше выступал в Европе, выигрывал чемпионат несколько раз, кубок и т д. Ну и козырь в рукаве Спартака - победа в лиге Европы и Суперкубке над самим МЮ)
Столичные клубы 80 лет пользовались своим привилегированным положением "министерских", получали лучшее с барского стола, всех более менее толковых футболистов пылесосили со всей страны. И в первые годы Российской действительности тоже такую практику хотели продолжить.
Но как только часть денег "вырвалась за МКАД" и у конкурентов появились кой-какие сопоставимые ресурсы (Рубин, Зенит), стало понятно, что монополия из рук "москвичей" уходит и поднялся вой о "несправедливости".
Пошли разговоры о страдающих "народных командаx", "заслуженных", "пожизненных" чемпионах, которые не просто хотят, а требуют, чтобы было "как раньше". А как раньше уже не будет :) Охолоните.
Два первых выхода из группы лч опять же были без супер подписаний )))
Рубин и локомотив по 2
И только Спартак в роли народного мученика ..
А до покупок Халка и т д не было хотя 2007/2008?)
и это была игра на кубок
Назовите хоть одну причину начать болеть за Спартак прямо сейчас?