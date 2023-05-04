Семак, Карпин, Абаскаль, Федотов и Галактионов претендуют на приз Winline тренеру апреля в РПЛ

Сергей Семак, Гильермо Абаскаль и Валерий Карпин претендуют на приз тренеру месяца в РПЛ.

Мир РПЛ объявила пять номинантов на приз Winline тренеру апреля.

В список попали (« », 13 очков в 5 матчах), (« », 9 очков в 5 матчах), («Спартак», 9 очков в 5 матчах), Владимир Федотов (ЦСКА, 13 очков в 5 матчах) и Михаил Галактионов («Локомотив», 10 очков в 5 матчах).

В этом сезоне лучших игроков и тренеров выбирают по итогам трех голосований: экспертов канала «Матч Премьер», легенд РПЛ и болельщиков.

Малком, Соболев, Обляков, Кордоба и Шелия – претенденты на приз Winline игроку апреля в РПЛ

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