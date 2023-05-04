Семак, Карпин, Абаскаль, Федотов и Галактионов претендуют на приз Winline тренеру апреля в РПЛ
Сергей Семак, Гильермо Абаскаль и Валерий Карпин претендуют на приз тренеру месяца в РПЛ.
Мир РПЛ объявила пять номинантов на приз Winline тренеру апреля.
В список попали Сергей Семак («Зенит», 13 очков в 5 матчах), Валерий Карпин («Ростов», 9 очков в 5 матчах), Гильермо Абаскаль («Спартак», 9 очков в 5 матчах), Владимир Федотов (ЦСКА, 13 очков в 5 матчах) и Михаил Галактионов («Локомотив», 10 очков в 5 матчах).
В этом сезоне лучших игроков и тренеров выбирают по итогам трех голосований: экспертов канала «Матч Премьер», легенд РПЛ и болельщиков.
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Список претендентов можно смело сократить до трёх: Федотов, Галактионов и Семак.