Семак, Карпин, Абаскаль, Федотов и Галактионов претендуют на приз Winline тренеру апреля в РПЛ

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов Сергей Семак премьер-лига Россия рейтинги Валерий Карпин Владимир Федотов Михаил Галактионов Гильермо Абаскаль Футбол

Сергей Семак, Гильермо Абаскаль и Валерий Карпин претендуют на приз тренеру месяца в РПЛ.

Мир РПЛ объявила пять номинантов на приз Winline тренеру апреля.

В список попали Сергей СемакЗенит», 13 очков в 5 матчах), Валерий КарпинРостов», 9 очков в 5 матчах), Гильермо Абаскаль («Спартак», 9 очков в 5 матчах), Владимир Федотов (ЦСКА, 13 очков в 5 матчах) и Михаил Галактионов («Локомотив», 10 очков в 5 матчах).

В этом сезоне лучших игроков и тренеров выбирают по итогам трех голосований: экспертов канала «Матч Премьер», легенд РПЛ и болельщиков.

Малком, Соболев, Обляков, Кордоба и Шелия – претенденты на приз Winline игроку апреля в РПЛ

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58 комментариев

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riverman1980
А Абасакль то что в этом списке забыл?
+60
-8
+52
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Mikki Maus
а что Семак делает в этом списке??
+43
-18
+25
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Даеиил Чеботаев
Федотов лучший
+22
-6
+16
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Celsius
Ответ riverman1980
А Абасакль то что в этом списке забыл?
За блестящую почти победу в кубке над Акроном.
+20
-6
+14
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Андрей Фоминых
Ответ Mikki Maus
а что Семак делает в этом списке??
Действительно, малкома вместо него.
+13
-1
+12
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jexon
Я считаю, что претендентов два: Семак и Федотов....
+9
-2
+7
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Никита Самарин
А что среди номинантов делает Абаскаль?🤔
+11
-5
+6
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Петроград
А Абаскаля в этот список включили, потому что фамилия на А начинается? Другой причины не видно.
Список претендентов можно смело сократить до трёх: Федотов, Галактионов и Семак.
+7
-2
+5
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Алексей Иванов
Хоть я и болельщик Спартака, Галактионов молодец.
+7
-2
+5
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wlad wasew
абаскаль тут в тему, да.
+4
-2
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Давид Agabekyan
Ответ Mikki Maus
а что Семак делает в этом списке??
Действительно. 4 победы и 1 ничья. За что в номинантах?
+7
-5
+2
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Иван Рыбаков
Думаю в этом месяце лучшим был Федотов.
+2
0
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HRYNDEL
Абаскаль уже давно сдулся пора домой ему!!! Зарема должна теперь придти!!
+1
0
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Nogoi89
Ответ Nogoi89
Сейчас истолкуют, почему не Семак. Но, ничего, пусть эти награды берут другие, Семаку же чемпионство какое-то достанется. Вот, грустно ему будет.
Но, по мне Федотов и Семак лучшие. Но, одному ростовских пацанов вспомнят, а другому просто не простят боль)
+3
-2
+1
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bogoduhovevgenij56@gmail.com
Ответ Иван Рыбаков
Думаю в этом месяце лучшим был Федотов.
Я хоть за Зенит но того же мнения. Федотов лучший
+1
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Андрей Фоминых
Малком герой месяца: нашим подскажет, а вашим покажет.
+1
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Слава Трунов
Ответ Грудинов Яков
Сергей Семак , и его команда
Если троих убрать, то может и не будет
+1
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Грудинов Яков
Ответ Vladimir Belov
Тяжелый случай😂
я не чего .
+2
-1
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Сергей Шмелев
Ответ SKAYFIT BLG
Абаскаль лучший
ну да акрону в Кубке проиграть
+2
-1
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as009595@icloud.com
Блин прочел Семин🤣
+1
0
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Nogoi89
Сейчас истолкуют, почему не Семак. Но, ничего, пусть эти награды берут другие, Семаку же чемпионство какое-то достанется. Вот, грустно ему будет.
+6
-5
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wasbornin1987
Судя по названию статьи, автор рейтинг уже придумал
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Filipp Gorski
Семак!
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А если честно.
Хоть я за Локо, но, пожалуй, Федотов, команда очень цельно смотрится, на ходу, практически не проседает ни одна линия.
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Георгий Янцевич
Однозначно Галактионов
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