Павлюченко о лимите: «Надо сокращать, если дровосеки будут приезжать. Уровня Малкома – пусть едут»
Роман Павлюченко настаивает на приглашении в Мир РПЛ только иностранцев высокого уровня.
«Если будут приезжать легионеры уровня Малкома, то пусть едут. А если дровосеки будут приезжать из-за рубежа, то надо сокращать лимит.
Сильные иностранцы нужны. Посмотрите на АПЛ, там самый сильный чемпионат не из-за того, что там англичане играют, а потому, что там иностранцы топовые.
Если к нам будут такие ехать, то пусть едут – и в большом количестве», – сказал бывший нападающий «Тоттенхэма».
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Сюда уже и «дровосеков» заманить непросто