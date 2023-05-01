Павлюченко о лимите: «Надо сокращать, если дровосеки будут приезжать. Уровня Малкома – пусть едут»

Роман Павлюченко настаивает на приглашении в Мир РПЛ только иностранцев высокого уровня.

«Если будут приезжать легионеры уровня , то пусть едут. А если дровосеки будут приезжать из-за рубежа, то надо сокращать лимит.

Сильные иностранцы нужны. Посмотрите на , там самый сильный чемпионат не из-за того, что там англичане играют, а потому, что там иностранцы топовые.

Если к нам будут такие ехать, то пусть едут – и в большом количестве», – сказал бывший нападающий «Тоттенхэма».

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