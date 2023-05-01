Павлюченко о лимите: «Надо сокращать, если дровосеки будут приезжать. Уровня Малкома – пусть едут»

Теги Зенит Роман Павлюченко премьер-лига Россия премьер-лига Англия лимит на легионеров Малком Р-Спорт Футбол

Роман Павлюченко настаивает на приглашении в Мир РПЛ только иностранцев высокого уровня.

«Если будут приезжать легионеры уровня Малкома, то пусть едут. А если дровосеки будут приезжать из-за рубежа, то надо сокращать лимит.

Сильные иностранцы нужны. Посмотрите на АПЛ, там самый сильный чемпионат не из-за того, что там англичане играют, а потому, что там иностранцы топовые.

Если к нам будут такие ехать, то пусть едут – и в большом количестве», – сказал бывший нападающий «Тоттенхэма».

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11 комментариев

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WelcomeBackPURE
Роман, как истинный спартаковец, умом не блещет
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Удар Кержакова
Крылья пусть к Мбаппе присмотрятся. Оренбург к Холланду.
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Тиджани Бабангида
Какая мотивация у сильных иностранных игроков ехать в РФПЛ ?
Сюда уже и «дровосеков» заманить непросто
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pelevin78
Ромка сегодня шикарный голешник пузатому деду положил, имеет право поговорить :)
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Arturitto
А если спящие гиганты будут ехать?
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Archi_27
Заявил главный технарь современности
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