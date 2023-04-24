Гасилин о конфликте Денисова с «Зенитом» из-за зарплаты Халка: «Правильно поступил, показал яйца. У него обостренное чувство справедливости»

Теги Зенит Игорь Денисов Данни премьер-лига Россия Халк Алексей Гасилин Амкал Winline Медиалига Футбол

Алексей Гасилин высказался о конфликте Игоря Денисова с «Зенитом».

– Сейчас лидеры «Зенита» – Малком и Клаудиньо. Кто был самым крутым легом в твое время?

– Халк и Данни. Халк был реально Халком, как в комиксах. В «Зените» у него была жировая 25-27%. Но за счет того, что он себя очень профессионально готовил, это никак не сказывалось. После каждой тренировки, он оставался на несколько часов на базе – занимался индивидуально.

– Денисов какое-то время сильно конфликтовал с руководством из-за высокой зарплаты бразильца.

– Игорь в той ситуации показал яйца, и чисто в человеческом плане поступил правильно. Денисов – человек с самыми большими яйцами в нашем футболе. В плане характера. У него обостренное чувство справедливости и ему все равно, кто против него – он пойдет до конца.

Халк был в порядке, но ведь и Денисов тоже! Его тогда вообще сватали в АПЛ. Он был топом. Без Денисова «Зенит» вряд ли бы выиграл Кубок УЕФА. Плюс он воспитанник, его любили болельщики. Игорь заслуживал зарплату как у Халка, – сказал бывший футболист «Зенита», выступающий за медиафутбольный «Амкал».

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22 комментария

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Spivak-Gorshkov-Radimov-Bystrov
То есть костяк доморощенных футболистов и так получал больше всех в рпл и весьма немало даже на уровне серии А на тот момент, сами хотели качественного усиления для Зенита, который тем состава достиг своего потолка - а потом такие бац, ничего себе у Халка в 2 раза больше зп чем у Игоря. Ничего себе. Предлагаю футболистам аль насра подойти к руководству и пояснить за Роналду. А то нехорошо получается
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Пако
Обостренное чувство зависти было у Денисова.
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Granero-24
Денисов подло поступил тогда! Если звали в АПЛ надо было переходить и доказывать!
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#SharkTeam
Ответ Spivak-Gorshkov-Radimov-Bystrov
То есть костяк доморощенных футболистов и так получал больше всех в рпл и весьма немало даже на уровне серии А на тот момент, сами хотели качественного усиления для Зенита, который тем состава достиг своего потолка - а потом такие бац, ничего себе у Халка в 2 раза больше зп чем у Игоря. Ничего себе. Предлагаю футболистам аль насра подойти к руководству и пояснить за Роналду. А то нехорошо получается
идиот на идиоте там был. Команда доморощенных не могла улучшить результат в ЕК и им привезли звезд на усиление состава. Дак вместо того чтобы творить историю вместе они только ослабили команду
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Тиджани Бабангида
Отчего-то Денисов совсем не ассоциируется с правдолюбом,а вот с неуживчивостью и странноватостью - вполне
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Алексей Кузнецов
Спустя время оказалось, что нет, неправильно сделал. И по сути развалил тот "Зенит" в плане возможности и та турбулентность аукалась и аукается до сих пор.
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Stewee
Гасилин: Профессионализм? Не, не слышал.
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fil_spb
Люди с обострённым чувством справедливости показывают совесть, честность, а не то что показал Деньгисов.
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#SharkTeam
В каком месте тут справедливость? Денисов заслуживает зп как у Халка? Смешно, Халк в разы круче футболист
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<=Ubriaco_Belloccio=>
А в чем справедливость то была? Кто такой был, а потом стал Денисов по сравнению с Халком? Халк это звезда мирового футбола, один из самых неординарных игроков за всю историю, настоящий феномен (при такой огромной мышечной массе обладал настолько крутой техникой и точностью ударов). Денисов должен был молиться на такого партнера и сам доплачивать ему. Когда Халк играл в Зените, я старался не пропускать их матчи, всегда было интересно.
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pit4er
Самые большие яйца у Валеры Климова, так Дзюба говорил
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Илья Храбров
Из-за всех этих движений та команда так и не раскрыла свой потенциал.
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А не спеть ли мне песню...
и в Анжи Деньгисов ушел за справедливостью, да-да!
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Александр Жердин
Халк был виноват в том, что руководство заключило с ним такой контракт? И ещё, у Денисова также был заключён контракт, с какой радости нужно было его срочно пересматривать? Заключил - выполняй. Выполнил- тогда уже обговаривается сумма следующего. И тут уже руководством клуба решается идти на повышение или нет. По существу, Денисов тупо развалил тогда команду.
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сосед царя
Ну ежели кроме яиц и похвалиться нечем, тады оно ясно. Тупость он свою и жадность показал.
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Born is the King
Зенит тогда норм состав и мог пошуметь в ЛЧ. Помню тот конфликт
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zzzeeerrrooo
Денисов и 10% от зарплаты Халка не заслуживал
тот на каждый матч выходил как на последний и до си пор показывает свой класс
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Klevers
Ничего себе предателя считают крутым яйцом ... Удивительная логика, за него Халк контракт подписал ? Он вечно капризный ребенок ... Никакого уважения, наоборот неприятные чувства
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Ivan Juniorovich
Я тут интервью с Перумалом смотрю, явно не из-за Денисова кубок УЕФА выиграли))
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