Гасилин о конфликте Денисова с «Зенитом» из-за зарплаты Халка: «Правильно поступил, показал яйца. У него обостренное чувство справедливости»
Алексей Гасилин высказался о конфликте Игоря Денисова с «Зенитом».
– Сейчас лидеры «Зенита» – Малком и Клаудиньо. Кто был самым крутым легом в твое время?
– Халк и Данни. Халк был реально Халком, как в комиксах. В «Зените» у него была жировая 25-27%. Но за счет того, что он себя очень профессионально готовил, это никак не сказывалось. После каждой тренировки, он оставался на несколько часов на базе – занимался индивидуально.
– Денисов какое-то время сильно конфликтовал с руководством из-за высокой зарплаты бразильца.
– Игорь в той ситуации показал яйца, и чисто в человеческом плане поступил правильно. Денисов – человек с самыми большими яйцами в нашем футболе. В плане характера. У него обостренное чувство справедливости и ему все равно, кто против него – он пойдет до конца.
Халк был в порядке, но ведь и Денисов тоже! Его тогда вообще сватали в АПЛ. Он был топом. Без Денисова «Зенит» вряд ли бы выиграл Кубок УЕФА. Плюс он воспитанник, его любили болельщики. Игорь заслуживал зарплату как у Халка, – сказал бывший футболист «Зенита», выступающий за медиафутбольный «Амкал».
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тот на каждый матч выходил как на последний и до си пор показывает свой класс