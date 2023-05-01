Дасаев предложил сократить лимит до трех легионеров: «Сейчас такая ситуация, что должны играть наши ребята. Возьмите СССР, мы же конкурировали между собой»

Теги Спартак премьер-лига Россия Ринат Дасаев лимит на легионеров Матч ТВ Футбол

Ринат Дасаев предложил сократить лимит на легионеров в РПЛ.

«Сейчас такая ситуация, что должны играть наши ребята. Вот в матче «Спартака» и «Ростова» было несколько молодых футболистов, можно сказать, воспитанников. Это очень хорошо.

Наши спартаковцы тоже играют. В них надо верить, им надо доверять, тем более, в такой ситуации. Это нелегко, надо ждать пару лет. После чего начнут появляться наши талантливые ребята.

Возьмите СССР, мы же конкурировали между собой. Надо лимит сокращать до трех легионеров. Три хороших легионера помогут. Но не пачками же везти их сюда», – сказал бывший вратарь «Спартака».

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37 комментариев

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Тиджани Бабангида
Давайте уже не будем «брать СССР»…
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T622222
А вернуть бы всех этих стардальцев по СССР в СССР хотя бы на денёк там много было всего интересного )
+20
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Владислав Бондарчук
Спартак динамо Киев динамо Тбилиси пахтакор, был крутой интернациональный чемпионат, а сейчас что за уг?
+11
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+7
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Shuller18
Опять старперы со своими ребятами... Ну да, РПЛ станет гораздо сильнее от того, что в основе будут регулярно выходить Рассказовы и Карповы. Блин, если наши ребята не могут выиграть конкуренцию у средних легионеров, то это показатель
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Peter Parker
Ответ Ростов-на-Дону
Да, одни негры в "народной" команде " спартак".
До сих пор не отпустило? Настолько обидчивый?)
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Anders_b
В СССР было полно легионеров, если считать республики независимыми государствами. Графа национальность то была.
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Volgogradets
Может просто надо прекращать платить паспортистам баснословные деньги?
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Ветер
Ответ Peter Parker
До сих пор не отпустило? Настолько обидчивый?)
Ему огнетушителя не досталось. )))
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S.A.N.
Ответ Volgogradets
Может просто надо прекращать платить паспортистам баснословные деньги?
а НЕпаспортистам типа нужно продолжать платить?
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Romeo Yankovich
после сезона 22/23 выслушав предложения Рината приняли такой закон. август 23: "неожиданный" всплеск внеочередных выдачей российских паспортов зарубежных футболистов .
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MaxBridge
От….сь со своим ссср!!!
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T622222
Бредятина конечно и только ухудшит РПЛ и без того скучную
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Катя СПб
Ответ Фан Рубина
Давно пора. Не должно быть больше трёх легионеров, потому что это чемпионат России, а не чемпионат по закупу составов.
Готов платить неустойку? Сообщи в РФС свой счет. оттуда спишут.
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kunaguero
Подписал иностранца, через год выдал ему паспорт РФ, больше он не иностранец. Боже, какая наивность, невероятно.
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bevooch
Ответ Ростов-на-Дону
Да, одни негры в "народной" команде " спартак".
Селюк, ты до следующего тура будешь по Спартаку плакать?
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Георгий Михеев
Ответ Катя СПб
Уже сколько раз говорила: предлагаете уменьшить лимит - платите все неустойки. Не думаю, что у Дасаева и всех авторов таких предложений вместе взятых хватит денег хотя бы на оплату одной неустойки.
Ну они могут сказать типа действующие контракты в лимит не входят. А с такого то больше трех негров не подписываем -)))))
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dedushka
Такое ощущение, что журналюги берут эти интервью у ветеранов нарочно по утрам.
Но ведь нельзя же доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться! (С)
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Peter Parker
Ответ Anders_b
В СССР было полно легионеров, если считать республики независимыми государствами. Графа национальность то была.
А где связь между республиками и графой национальность?
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kunaguero
Ответ TheSportNik
Да совсем надо лимит убрать, так как хорошие легионеры к нам не приедут, а кого привезут, то с ними наши ребята должны конкурировать. Другое дело, что надо убрать агентов, типа Селюка, который свое барахло сплавляет через своих продажных тренеров. Как пример в ЦСКА. При Слуцком засунул Траоре и тот не играл у нас , потом Гогуа просунул, но Ганчаренко прикрыл лавочку Селюка и тот его грязью поливал от души, но для ЦСКА это было благо. Надо Селюков гнать из России поганной метлой, а нормальных агентов, которые условно привезли в Оренбург аргентинцев, которые учат наших ребят играть в футбол и повышают свое мастерство. Или Влут в Урале учит играть в футбол молодых футболистов, тот же Егорычев был бревном осенью, а сейчас скоро в сборную Россию попадет .
Влут играет в России, потому что в Европе его посадят в тюрьму. Думаю, не лучший кандидат для примера. Помимо футбола может ещё много чему научить, например, как уйти от ответственности за преступления
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Саша Пушкин
Ответ Тиджани Бабангида
Давайте уже не будем «брать СССР»…
Страна стала заложником ностальгирующих по Союзу из-за того, что в своё время не была дана правовая оценка, происходящему тогда и не были открыты архивы о "деятельности" правящей верхушки тех лет.
Тоска по Совку еще долго будет преследовать и тянуться за несчастной страной.
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Катя СПб
Ответ Георгий Михеев
Ну они могут сказать типа действующие контракты в лимит не входят. А с такого то больше трех негров не подписываем -)))))
Так с какого? У некоторых бразилов чуть ли не до 27 года контракт. Или до 25.
А за это время либо шах, либо ишак....
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bevooch
Ответ Михаил Зюбин
Ростов тому подтверждение. Тренерам просто не хочется заморачиваться с молодыми парнями ..
Достаточно посмотреть на xG Ростова без учёта пенальти, чтобы понять насколько интересна атакующая игра Ростова.
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waleri
Что на счет маленькой Бельгии, где нет лимита?
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Фан Рубина
Давно пора. Не должно быть больше трёх легионеров, потому что это чемпионат России, а не чемпионат по закупу составов.
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Катя СПб
Уже сколько раз говорила: предлагаете уменьшить лимит - платите все неустойки.
Не думаю, что у Дасаева и всех авторов таких предложений вместе взятых хватит денег хотя бы на оплату одной неустойки.
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