Семак о 2:0 с «Уралом»: «Создавая столько моментов, нужно забивать. Сергеев не подвел, вышел и сделал что требуется»

призвал «Зенит» реализовывать моменты лучше, чем в матче с « » (2:0).

«Реализация – это что, нужно было делать раньше. У нас большое преимущество было еще в первом тайме. Когда создаешь столько моментов, то нужно забивать.

Все команды ждут от нас каких‑то ошибок. Нам же нужно создавать моменты против соперников, которые обороняются большим количеством игроков.

И по эмоциям, и по результату победа заслуженна. Сегодняшней игрой можем быть довольны.

Ваня Сергеев пропустил некоторое количество времени. Ждали случая, чтобы его выпустить. Он вышел и сделал то, что от него требуется. Ваня не подвел. Забил и принес команде победу.

хорошо двигается, выполняет много работы. Но ему не хватает главного, что нужно нападающему, – это забитых мячей. Конечно, это на него давит. Он работает, помогает команде, и команда забивает, в том числе и с его помощью. Мы довольны результативностью команды.

? Посмотрим, надеюсь, что на неделе начнет тренироваться с командой. Думаю, в скором времени мы его увидим», – сказал главный тренер « ».