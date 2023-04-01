Семак о 2:0 с «Уралом»: «Создавая столько моментов, нужно забивать. Сергеев не подвел, вышел и сделал что требуется»
Сергей Семак призвал «Зенит» реализовывать моменты лучше, чем в матче с «Уралом» (2:0).
«Реализация – это что, нужно было делать раньше. У нас большое преимущество было еще в первом тайме. Когда создаешь столько моментов, то нужно забивать.
Все команды ждут от нас каких‑то ошибок. Нам же нужно создавать моменты против соперников, которые обороняются большим количеством игроков.
И по эмоциям, и по результату победа заслуженна. Сегодняшней игрой можем быть довольны.
Ваня Сергеев пропустил некоторое количество времени. Ждали случая, чтобы его выпустить. Он вышел и сделал то, что от него требуется. Ваня не подвел. Забил и принес команде победу.
Кассьерра хорошо двигается, выполняет много работы. Но ему не хватает главного, что нужно нападающему, – это забитых мячей. Конечно, это на него давит. Он работает, помогает команде, и команда забивает, в том числе и с его помощью. Мы довольны результативностью команды.
Барриос? Посмотрим, надеюсь, что на неделе начнет тренироваться с командой. Думаю, в скором времени мы его увидим», – сказал главный тренер «Зенита».
Когда надо было брать Пиняева и Писарского - уехали в Бразилию разруливать обмен Альберто. А когда вернулись, уже поздно было. Никто ждать не стал, на внутреннем рынке порешали без Зенита трансферы.
Рука - не нога, если что в тейпе поиграет или бандаж ему наложить.
Мучаются каждый матч
Больше чем уверен что локомотив не обыграли