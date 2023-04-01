Семак о 2:0 с «Уралом»: «Создавая столько моментов, нужно забивать. Сергеев не подвел, вышел и сделал что требуется»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Урал Матео Кассьерра Вильмар Барриос Матч ТВ Иван Сергеев Футбол

Сергей Семак призвал «Зенит» реализовывать моменты лучше, чем в матче с «Уралом» (2:0).

«Реализация – это что, нужно было делать раньше. У нас большое преимущество было еще в первом тайме. Когда создаешь столько моментов, то нужно забивать.

Все команды ждут от нас каких‑то ошибок. Нам же нужно создавать моменты против соперников, которые обороняются большим количеством игроков.

И по эмоциям, и по результату победа заслуженна. Сегодняшней игрой можем быть довольны.

Ваня Сергеев пропустил некоторое количество времени. Ждали случая, чтобы его выпустить. Он вышел и сделал то, что от него требуется. Ваня не подвел. Забил и принес команде победу.

Кассьерра хорошо двигается, выполняет много работы. Но ему не хватает главного, что нужно нападающему, – это забитых мячей. Конечно, это на него давит. Он работает, помогает команде, и команда забивает, в том числе и с его помощью. Мы довольны результативностью команды.

Барриос? Посмотрим, надеюсь, что на неделе начнет тренироваться с командой. Думаю, в скором времени мы его увидим», – сказал главный тренер «Зенита».

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32 комментария

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Промах Мораты
Ответ Злодей Спб
Опять менеджмент стал не тащить, а ехать - почивать на лаврах регулярных чемпионств, которые обеспечивает команда и тренер. Некоторая вальяжность появилась, заторможенность. Когда надо было брать Пиняева и Писарского - уехали в Бразилию разруливать обмен Альберто. А когда вернулись, уже поздно было. Никто ждать не стал, на внутреннем рынке порешали без Зенита трансферы.
Писарский ничем не лучше сергеева
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Дима Рытвин
Ответ Вертуальный Человек
без Барриоса тяжело, но вендел сегодня провел хороший матч в опорной зоне
тоже запомнилась пара его перформансов. Как по мне отлично сыграл, но позиция не его, конечно, там другие добродетели.
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Nicitos
Я конечно все понимаю, что Дзюба старый и отношения с болелами не очень. Но он сильнее Касьеры в 10 раз. Просто тень. Агентские дела какие то.
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Злодей Спб
Ответ Stas Politik
В целом не особо понятно, что мешает Зениту купить ещё одного нормального страйкера. Без Сергеева нападение выглядит максимально сыро, если Малком не начинает играть за двоих...
Опять менеджмент стал не тащить, а ехать - почивать на лаврах регулярных чемпионств, которые обеспечивает команда и тренер. Некоторая вальяжность появилась, заторможенность.

Когда надо было брать Пиняева и Писарского - уехали в Бразилию разруливать обмен Альберто. А когда вернулись, уже поздно было. Никто ждать не стал, на внутреннем рынке порешали без Зенита трансферы.
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Злодей Спб
Здоровья, Кучо!

Рука - не нога, если что в тейпе поиграет или бандаж ему наложить.
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Иван Новиков
Пока играл и молчал, создавал впечатление хорошего человека.
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artpal
Семаку кто-то рассказал, что можно делать замены до 80 минуты, и вот результат
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tolstiy
ну не то чтобы было много моментов, было много возьни у ворот, в чем ещё один косяк касьеры. а сергеев прям вообще молодец, я был к нему скептически настроен, а он прям ухватился за шанс и пользует его во всю....
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Nick Crosier
Мантуан кстати тоже забил,жаль,что офсайд. Сергеев должен быть железно в основе на Локо,да и до конца чемпионата вцелом,Касьерра пока так и не прижился,не нашел свою игру,на замену пожадлуйста,путсь выходит.
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E.V.P.
Так и выпускай Сергеева в старте, даже если южноамериканцы тебе говорят выпускать Кассьерру
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Вертуальный Человек
Ответ Лев Бабенко
Сергеев показал, в чем разница между нападающим и Карьерой, сложно атаковать копьём, если его наконечник - резиновый. Ну, и без Барриоса очень тяжко смотреть на опорную зону. Буквально единственный незаменимый элемент в команде, главная причина золотых лет Зенита
без Барриоса тяжело, но вендел сегодня провел хороший матч в опорной зоне
+1
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Зайцев Руслан
Ответ инок
Сергеев - молодец, вышел на замену и зарешал эту непростую игру!
Вскрыл автобус как консервную банку
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Юрий Кечко
Ответ Данко Лазович
некоторым такой упадок не снится
Безусловно , но я меряю по Зениту же все таки
Мучаются каждый матч
Больше чем уверен что локомотив не обыграли
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Максим Попов
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Stas Politik
Ответ Лев Бабенко
Сергеев показал, в чем разница между нападающим и Карьерой, сложно атаковать копьём, если его наконечник - резиновый. Ну, и без Барриоса очень тяжко смотреть на опорную зону. Буквально единственный незаменимый элемент в команде, главная причина золотых лет Зенита
В целом не особо понятно, что мешает Зениту купить ещё одного нормального страйкера. Без Сергеева нападение выглядит максимально сыро, если Малком не начинает играть за двоих...
+1
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Alyur
Самое главное из того, что он сказал это то, что скоро Барриос выйдет.
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Direct free kick
Ответ Кот болотный
Из розыгрыша почётнейшего трофея, совсем недавно ещё бывшего "г-ночашкой"
Имидж кубка России много раз втоптан ниже плинтуса, но это всё ещё официальный трофей
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Артём Сергеев
Ответ притвиц
Похоже вопрос о чемпионстве решен окончательно.
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Кот болотный
Ответ Direct free kick
Нам не нужны советы дважды вылетевших из кубка
Из розыгрыша почётнейшего трофея, совсем недавно ещё бывшего "г-ночашкой"
+3
-1
+2
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инок
Сергеев - молодец, вышел на замену и зарешал эту непростую игру!
+6
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Кот болотный
Ответ Данко Лазович
некоторым такой упадок не снится
И не мечтают даже
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Валерий Питерский
Ответ Лев Бабенко
Сергеев показал, в чем разница между нападающим и Карьерой, сложно атаковать копьём, если его наконечник - резиновый. Ну, и без Барриоса очень тяжко смотреть на опорную зону. Буквально единственный незаменимый элемент в команде, главная причина золотых лет Зенита
Соглашусь, без Барриоса прям беда. А Сергеев после травмы, так что джокера сыграл)
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Зелёный гопник
Ответ Direct free kick
Нам не нужны советы дважды вылетевших из кубка
Да вообще на вас плевать!
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Direct free kick
Ответ Зелёный гопник
Это Урал вынесет Спартак из кубка
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kilo_gilo
Богданыч,если колумбийская мафия держит твою семью в заложниках и заставляет выпускать Матео - ты подай знак какой-нибудь)
+8
-1
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